การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA อยู่ที่ 87 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (Bcf) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 84 Bcf และสูงกว่าค่าก่อนหน้า 76 Bcf
หลังการประกาศ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย
NATGAS (กรอบเวลา M30)
สัญญาฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันฝั่งขาย โดยราคาซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 50 ช่วงเวลา และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งยืนยันว่าผู้ขายยังคงควบคุมแนวโน้มทั้งระยะสั้นและระยะกลาง
ขณะนี้ตลาดกำลังทดสอบโซนแนวรับสำคัญบริเวณ 3.15 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้ซื้อพยายามเข้ามาพยุงราคาอยู่หลายครั้ง แต่โมเมนตัมยังอ่อนแรง โดย MACD ยังอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และยังไม่มีสัญญาณ bullish crossover ที่ชัดเจน
หากราคาหลุดแนวรับนี้ลงไป อาจเปิดทางให้ปรับตัวลงต่อไปยังโซน 3.10–3.05
ในทางกลับกัน หากต้องการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 200 ช่วงเวลาให้ได้ก่อน เพื่อยืนยันว่าแรงขายเริ่มอ่อนลง
จนกว่าจะเกิดสัญญาณดังกล่าว การรีบาวด์ของราคายังคงถูกมองเป็นเพียงการดีดตัวในระยะสั้นภายใต้แนวโน้มขาลงหลักเท่านั้น
Source: xStation5
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