Electrolux, Alten และ Hexagon พุ่งแรงเลขสองหลัก หลังประกาศผลประกอบการ

หุ้นยุโรป 3 ตัวพุ่งแรงเลขสองหลัก หลังประกาศงบเหนือคาด
การซื้อขายวันพุธส่งให้หุ้นยุโรป 3 บริษัทปรับตัวขึ้นในระดับเลขสองหลัก โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แม้ว่าคุณภาพของปัจจัยบวกในแต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน
Electrolux พุ่งราว 20% หลังรายงานผลประกอบการที่สูงกว่าคาดอย่างมาก
- กำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) อยู่ที่ 1.20 พันล้านโครนาสวีเดน (SEK) สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 617 ล้านโครนา
- ยอดขายแบบ Organic Growth เพิ่มขึ้น 2%
- ผลประกอบการสะท้อนผลลัพธ์ของโครงการลดต้นทุน ซึ่งช่วยเพิ่มผลการดำเนินงานได้ถึง 1.4 พันล้านโครนา
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นไม่ได้มาจากการฟื้นตัวของธุรกิจทั้งหมด เนื่องจากประมาณ 484 ล้านโครนา มาจากการได้รับเงินคืนจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และการปรับเปลี่ยนโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพ
ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและมีความยั่งยืนมากกว่าคือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน และ กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ขณะที่อุปสงค์ในตลาดอเมริกาเหนือยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยยอดขายแบบ Organic ในภูมิภาคดังกล่าวลดลง 3%
กราฟ: ELUXB.SE (D1)
แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างมาก แต่ยังยากที่จะมองเห็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว จากมุมมองเชิงบวก กราฟแสดงให้เห็นว่าราคากำลังดีดตัวออกจากกรอบล่างของช่องแนวโน้มขาลง (Downtrend Channel)
ที่มา: xStation5
Alten พุ่งราว 15% หลังบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการปี 2026 อย่างชัดเจน
- ยอดขายไตรมาส 2 เติบโตแบบ Organic 3.2%
- บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี จากเดิมคาดว่าเติบโตราว 0% เป็น 1.4–1.8%
- คาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) จะอยู่ที่ประมาณ 9% เพิ่มขึ้นจาก 8.5% ในปี 2025
- การเติบโตได้รับแรงหนุนหลักจากธุรกิจ อากาศยาน กลาโหม ความมั่นคง และระบบราง
นี่ถือเป็นตัวอย่างของการที่ตลาด ปรับมูลค่าหุ้นใหม่ (Repricing) หลังจากก่อนหน้านี้คาดการณ์สถานการณ์พื้นฐาน (Base Case) ไว้ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้ความคาดหวังของนักลงทุนปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และหนุนราคาหุ้นให้พุ่งแรง
กราฟ: ATE.FR (D1)
การปรับตัวขึ้นล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงการ ทะลุกรอบแนวโน้มขาลงระยะยาว (Long-term Downtrend Channel) อย่างชัดเจน โดยระดับราคาปัจจุบันอาจเป็นฐานที่ดีสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อ หากบริษัทสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตของผลประกอบการไว้ได้
ที่มา: xStation5
Hexagon พุ่งกว่า 10% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด
- การเติบโตของยอดขายแบบ Organic อยู่ที่ 12% สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.4% เกือบ 2 เท่า
- รายได้อยู่ที่ 1.05 พันล้านยูโร สูงกว่าประมาณการที่ 1.01 พันล้านยูโร
- กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBIT) อยู่ที่ 272 ล้านยูโร สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 261 ล้านยูโร
- ปัจจัยหนุนสำคัญมาจาก อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากอุตสาหกรรมอากาศยานและกลาโหม นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับแรงสนับสนุนจาก ยอดคำสั่งซื้อคงค้าง (Order Backlog) ในระดับสูง และการดำเนินโครงการ ควบรวมต้นทุนและปรับโครงสร้างองค์กร ที่แล้วเสร็จก่อนกำหนด
กราฟ: HEXAB.SE (D1)
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท และช่วยสนับสนุนมูลค่าหุ้น อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบล่างของช่วงการสะสมตัว (Consolidation) ขนาดใหญ่
ที่มา: xStation5
SK Hynix Earnings: ตลาดเทขายมากเกินไปหรือไม่?
ASML ร่วงแรง: ความฝันและข่าวลือยังไม่สามารถทำลายการผูกขาดได้
ผลประกอบการ Mercedes: ความเชื่อมั่นนี้มีเหตุผลรองรับหรือไม่?
ฝรั่งเศสท้าชน Palantir ตลาดตอบสนองทันที