  
08:09 · 30 กรกฎาคม 2026

Electrolux, Alten และ Hexagon พุ่งแรงเลขสองหลัก หลังประกาศผลประกอบการ

หุ้นยุโรป 3 ตัวพุ่งแรงเลขสองหลัก หลังประกาศงบเหนือคาด

การซื้อขายวันพุธส่งให้หุ้นยุโรป 3 บริษัทปรับตัวขึ้นในระดับเลขสองหลัก โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แม้ว่าคุณภาพของปัจจัยบวกในแต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน

Electrolux พุ่งราว 20% หลังรายงานผลประกอบการที่สูงกว่าคาดอย่างมาก

  • กำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) อยู่ที่ 1.20 พันล้านโครนาสวีเดน (SEK) สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 617 ล้านโครนา
  • ยอดขายแบบ Organic Growth เพิ่มขึ้น 2%
  • ผลประกอบการสะท้อนผลลัพธ์ของโครงการลดต้นทุน ซึ่งช่วยเพิ่มผลการดำเนินงานได้ถึง 1.4 พันล้านโครนา

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นไม่ได้มาจากการฟื้นตัวของธุรกิจทั้งหมด เนื่องจากประมาณ 484 ล้านโครนา มาจากการได้รับเงินคืนจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และการปรับเปลี่ยนโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพ

ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและมีความยั่งยืนมากกว่าคือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน และ กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ขณะที่อุปสงค์ในตลาดอเมริกาเหนือยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยยอดขายแบบ Organic ในภูมิภาคดังกล่าวลดลง 3%

กราฟ: ELUXB.SE (D1)

 

แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างมาก แต่ยังยากที่จะมองเห็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว จากมุมมองเชิงบวก กราฟแสดงให้เห็นว่าราคากำลังดีดตัวออกจากกรอบล่างของช่องแนวโน้มขาลง (Downtrend Channel)
ที่มา: xStation5

Alten พุ่งราว 15% หลังบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการปี 2026 อย่างชัดเจน

  • ยอดขายไตรมาส 2 เติบโตแบบ Organic 3.2%
  • บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี จากเดิมคาดว่าเติบโตราว 0% เป็น 1.4–1.8%
  • คาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) จะอยู่ที่ประมาณ 9% เพิ่มขึ้นจาก 8.5% ในปี 2025
  • การเติบโตได้รับแรงหนุนหลักจากธุรกิจ อากาศยาน กลาโหม ความมั่นคง และระบบราง

นี่ถือเป็นตัวอย่างของการที่ตลาด ปรับมูลค่าหุ้นใหม่ (Repricing) หลังจากก่อนหน้านี้คาดการณ์สถานการณ์พื้นฐาน (Base Case) ไว้ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้ความคาดหวังของนักลงทุนปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และหนุนราคาหุ้นให้พุ่งแรง

กราฟ: ATE.FR (D1)

 

การปรับตัวขึ้นล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงการ ทะลุกรอบแนวโน้มขาลงระยะยาว (Long-term Downtrend Channel) อย่างชัดเจน โดยระดับราคาปัจจุบันอาจเป็นฐานที่ดีสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อ หากบริษัทสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตของผลประกอบการไว้ได้
ที่มา: xStation5

Hexagon พุ่งกว่า 10% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด

  • การเติบโตของยอดขายแบบ Organic อยู่ที่ 12% สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.4% เกือบ 2 เท่า
  • รายได้อยู่ที่ 1.05 พันล้านยูโร สูงกว่าประมาณการที่ 1.01 พันล้านยูโร
  • กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBIT) อยู่ที่ 272 ล้านยูโร สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 261 ล้านยูโร
  • ปัจจัยหนุนสำคัญมาจาก อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากอุตสาหกรรมอากาศยานและกลาโหม นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับแรงสนับสนุนจาก ยอดคำสั่งซื้อคงค้าง (Order Backlog) ในระดับสูง และการดำเนินโครงการ ควบรวมต้นทุนและปรับโครงสร้างองค์กร ที่แล้วเสร็จก่อนกำหนด

กราฟ: HEXAB.SE (D1)

 

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท และช่วยสนับสนุนมูลค่าหุ้น อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบล่างของช่วงการสะสมตัว (Consolidation) ขนาดใหญ่
ที่มา: xStation5

29 กรกฎาคม 2026, 16:12

SK Hynix Earnings: ตลาดเทขายมากเกินไปหรือไม่?
29 กรกฎาคม 2026, 09:30

ASML ร่วงแรง: ความฝันและข่าวลือยังไม่สามารถทำลายการผูกขาดได้
29 กรกฎาคม 2026, 09:21

ผลประกอบการ Mercedes: ความเชื่อมั่นนี้มีเหตุผลรองรับหรือไม่?
29 กรกฎาคม 2026, 09:13

ฝรั่งเศสท้าชน Palantir ตลาดตอบสนองทันที
ข่าวตลาดหุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก