📉EURUSD ร่วง 0.15% ก่อนการประชุม FOMC

🏦Markets hold their breath before the first rate cut of 2025
เวลา 19:00 น. BST ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หลังจากหลายสัปดาห์ที่ตลาดได้คาดการณ์ตรงกันว่าจะมีการปรับลด 0.25% (25 จุดพื้นฐาน) — ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การลดดอกเบี้ยครั้งก่อนจาก 4.75% เหลือ 4.50% ในเดือนธันวาคม 2024 ขณะเดียวกัน การเก็งกำไรเกี่ยวกับการ “ลดแรง” 0.50% (50 จุดพื้นฐาน) ก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้การดำเนินการเช่นนั้นอาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) สำหรับช่วงเดือนสุดท้ายของวาระการดำรงตำแหน่งของพาวเวลล์
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเข้าสู่โหมดป้องกันอย่างชัดเจน สะท้อนถึงความคาดหวังอย่างแรงกล้าว่าสหรัฐฯ จะกลับมาลดดอกเบี้ยอีกครั้ง หากไม่นับการร่วงแรงหลังวัน Liberation Day พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024
ที่มา: XTB Research, ข้อมูล Bloomberg
สิ่งที่คาดหวังจากการประชุม FOMC วันนี้:
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีแนวโน้มจะปรับลดดอกเบี้ย 0.25% (25 จุดพื้นฐาน) ลงสู่กรอบ 4.00–4.25% ซึ่งจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 การปรับลดครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อชุดข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับนโยบายการเงินใหม่เพื่อป้องกันการว่างงานที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่ยังคงสูง
การประชุม FOMC เดือนกันยายนนี้ยังคาดว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นที่แตกต่างกันภายใน Fed อย่างชัดเจน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่โดยโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าสู่คณะกรรมการ (Stephen Miran) มีแนวโน้มจะสนับสนุนการ “ลดแรง” 0.50% (50 จุดพื้นฐาน) เพื่อสอดคล้องกับวาระเศรษฐกิจของประธานาธิบดี ขณะที่ Jeffrey Schmid แห่งแคนซัสได้แสดงจุดยืนสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ย โดยอ้างถึงการปรับขึ้นของราคาอาหารที่อาจส่งผลต่อความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคกลุ่มรายได้ต่ำและปานกลาง การแตกความเห็นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีได้เกิดขึ้นในการประชุมครั้งก่อน เมื่อ Michelle Bowman และ Christopher Waller ลงคะแนนสนับสนุนการลดดอกเบี้ย
แถลงการณ์นโยบายการเงินอย่างเป็นทางการคาดว่าจะยอมรับถึงความเสี่ยงด้านการจ้างงาน โดยถ้อยคำที่ว่า “สภาวะตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง” มีแนวโน้มจะถูกแทนที่ด้วยการกล่าวถึงการเติบโตของการจ้างงานที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม การอ้างถึง “เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง” และ “อัตราว่างงานยังคงต่ำ” น่าจะยังคงอยู่ โดย Fed จะยังคงจับตาความเสี่ยงทั้งสองด้านของพันธกิจ
นอกจากนี้ Fed ยังจะเผยแพร่การคาดการณ์เศรษฐกิจใหม่สำหรับตัวแปรหลัก โดยฉันทามติคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐาน PCE จาก 3% เป็น 3.1% ขณะที่การคาดการณ์ GDP (1.4%) และอัตราว่างงาน (4.5%) สำหรับปี 2025 จะคงเดิม
แม้ตลาดจะมีความคาดหวังเชิงผ่อนคลาย แต่การลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนนี้อาจถูกมองในเชิงเข้มงวดได้ โดยชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายการควบคุมเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ห่างไกลและอัตราว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ หากพาวเวลล์ไม่เน้นย้ำความอ่อนแอของตลาดแรงงานมากกว่าที่เขากล่าวไว้ที่ Jackson Hole (เช่น ความเสี่ยงที่การจ้างงานชะลอตัวอาจกลายเป็นวิกฤตได้อย่างรวดเร็วหากเกิดแรงกระแทกจากภายนอก) และหากยังกรอบเงินเฟ้อว่าเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นแทนที่จะเป็นเพียงชั่วคราว แม้แต่การลด 0.50% ก็อาจถูกตีความว่าเป็นการ “ทำประกันล่วงหน้า” สำหรับเดือนข้างหน้า
CPI inflation rose in August in line with expectations, driven largely by services price growth unrelated to tariffs. Source: XTB Research, Macrobond data
Yesterday’s retail sales data came in far above expectations (0.6% m/m vs. 0.1% forecast), pointing to surprising consumer resilience despite the clear drop in labor demand and the general trend of “fewer hires, more layoffs.” The sales increase spanned a wide range of sectors despite post-tariff price hikes, which should raise caution among the Fed’s hawkish members. Source: XTB Research, Macrobond data
ตามการวิเคราะห์ของ Bloomberg Economics คาดว่า “dot plot” เดือนกันยายนจะปรับลดลง แต่ยังคงจำนวนการลดดอกเบี้ยเฉลี่ยในปี 2025 ไว้ที่เดิม (ลดอีก 0.50% สู่ระดับ 3.75%) จากคณะกรรมการ FOMC ทั้งหมด 19 คน มี 12 คนที่คาดว่าจะสนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม (ลด 1 ครั้ง: 9 เสียง, ลด 2 ครั้ง: 2 เสียง, ลด 4 ครั้ง: 1 เสียง — Miran) กราฟแสดงให้เห็น dot plot ล่าสุดเทียบกับการคาดการณ์จากตลาดฟิวเจอร์ส (สีเทา)
ที่มา: Bloomberg
USDIDX (H1)
ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ยังคงอ่อนค่า โดยแรงขายได้เร่งตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะเริ่มหันเหทิศทางนโยบายและกลับสู่การผ่อนคลายทางการเงิน เริ่มตั้งแต่การประชุมวันนี้ ขณะนี้ดัชนีกำลังดีดกลับขึ้นเล็กน้อย +0.16% หลังจากการร่วงลงแรง -0.75% เมื่อวาน โดยยังคงมีแนวรับที่เหนือระดับ 91.1000 จุด
ควรคาดการณ์ความผันผวนสูงหลังการตัดสินใจของ Fed วันนี้ และระหว่างการแถลงข่าว โดย “น้ำเสียง” ของการแถลงจะมีบทบาทสำคัญต่อการต่อเนื่องหรือการกลับทิศของแนวโน้มปัจจุบัน