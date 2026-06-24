📉 กราฟประจำวัน: EURUSD ร่วงต่อเนื่อง 🚩 คู่เงินนี้จะไปทางไหนต่อ? (24.06.2026)

EUR/USD ปรับตัวลงต่อเนื่อง ท่ามกลางแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยการปรับมุมมองนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไปในทิศทางที่เข้มงวดมากขึ้น (Hawkish) ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่กดดันคู่เงินที่สำคัญที่สุดของโลกอย่าง EUR/USD
ที่น่าสนใจคือ EUR/USD ยังคงปรับตัวลง แม้ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ก็ตาม ซึ่งสะท้อนว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว
นักลงทุนกำลังให้ความสนใจกับความแตกต่างของแนวโน้มเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ และยูโรโซนมากขึ้น โดยในฝั่งสหรัฐฯ ตัวเลขสำคัญอย่าง ISM, PMI และ Nonfarm Payrolls ยังคงบ่งชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในระดับหนึ่ง
ในทางกลับกัน เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงอยู่ในภาวะที่อาจเรียกได้ว่า “ทรงตัวแต่ซบเซา” (Stable Stagnation) โดยความเสี่ยงในยุโรปยังคงเอนเอียงไปทางด้านลบ จากความไม่แน่นอนในตลาดพลังงานและภาคการผลิตที่ยังอ่อนแอ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
สำหรับวันนี้ นักลงทุนจับตาการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนี (German Ifo Business Climate) เวลา 09:00 GMT ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของ EUR/USD ได้
📊 มุมมองทางเทคนิค EUR/USD (D1, H1)
EUR/USD ปรับตัวลงสู่บริเวณ 1.1350 ซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง โดยราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200 - เส้นสีแดง) อย่างชัดเจน
บริเวณ EMA200 ใกล้ระดับ 1.1600 ยังเป็นโซนที่มีความสำคัญทางเทคนิค เนื่องจากเคยทำหน้าที่เป็นจุดกลับตัวของราคาในอดีตหลายครั้ง
ขณะเดียวกัน EUR/USD ปิดลบติดต่อกันเกือบ 5 วันทำการ โดยปัจจัยหลักที่เร่งแรงขายคือการที่ Fed ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์และกดดันสกุลเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: xStation5
เมื่อพิจารณากราฟในกรอบเวลา H1 จะเห็นว่า EUR/USD กำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบที่คล้ายกับการพักฐานรอบก่อนหน้าแทบทุกจุด คำถามสำคัญในตอนนี้คือ แรงขายที่รุนแรงกำลังเริ่มอ่อนกำลังลงหรือไม่
หากแรงกดดันฝั่งขายเริ่มลดลงบริเวณระดับราคาปัจจุบัน การปรับตัวลงอาจชะลอตัวลงและเปิดทางให้เกิดการรีบาวด์กลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.1400 ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 ช่วงเวลา (EMA50 – เส้นสีส้ม) ในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA50 และยังไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้นได้ แนวโน้มระยะสั้นยังคงให้น้ำหนักไปทางฝั่งขาลง โดยนักลงทุนควรจับตาพฤติกรรมราคาบริเวณ 1.1350 อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่าแรงขายกำลังหมดแรงหรือเป็นเพียงการพักตัวก่อนปรับลงต่อ
Source: xStation5
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