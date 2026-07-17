EURUSD: Fed ยังส่งสัญญาณคุมเข้ม หนุนดอลลาร์ แม้เงินเฟ้ออ่อนตัว

เซสชันการซื้อขาย EURUSD ในวันศุกร์ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความคาดหวังต่อสัญญาณใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก โดยตลาดกำลังจับตาตัวเลขเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของยูโรโซน รวมถึงความเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งพยายามลดความคาดหวังเกี่ยวกับการเริ่มต้นวัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้
สถานการณ์ปัจจุบันของคู่เงินหลักนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเงินเฟ้อที่ลดลงไม่ได้หมายความว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงโดยอัตโนมัติอีกต่อไป ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดสะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคาชะลอตัวลงมากกว่าที่ตลาดคาด แต่ Fed ยังคงส่งสัญญาณมากขึ้นว่าไม่ต้องการประกาศชัยชนะเหนือเงินเฟ้อเร็วเกินไป
ในอีกด้านหนึ่ง ยูโรยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจยังจำเป็นต้องดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังต่อไป เงินเฟ้อในยูโรโซนยังอยู่เหนือเป้าหมายของ ECB ขณะที่ความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่อาจกลับมาปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนต่อแนวโน้มนโยบายการเงิน
ดังนั้น EURUSD ในขณะนี้จึงอยู่ท่ามกลางแรงขับเคลื่อนสองด้าน โดยตลาดกำลังประเมินว่า Fed จะเปลี่ยนท่าทีไปสู่การผ่อนคลายเร็วขึ้นหรือไม่ ขณะที่ ECB อาจจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปนานกว่าที่คาดไว้หรือไม่
Source: xStation5
ปัจจัยสำคัญที่กำลังส่งผลต่อ EURUSD
1. เงินเฟ้อยูโรโซน: ตลาดรอสัญญาณจาก ECB
ปัจจัยสำคัญฝั่งยุโรปในวันนี้คือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ HICP ขั้นสุดท้ายของยูโรโซน โดยตลาดไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวเลขเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่กำลังประเมินว่าข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อแนวทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในอนาคต
เงินเฟ้อในยูโรโซนปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้า แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาของ ECB จะได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ แรงกดดันด้านราคายังคงอยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลาง ขณะที่นักลงทุนยังจับตาความแข็งแกร่งของเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) และเงินเฟ้อภาคบริการอย่างใกล้ชิด
คำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเงินเฟ้อกำลังลดลงหรือไม่ แต่คือความเร็วของการชะลอตัวของเงินเฟ้อจะเพียงพอให้ ECB เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินได้หรือไม่
หากข้อมูลที่ประกาศวันนี้แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูงกว่าที่คาด ตลาดอาจลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนค่าเงินยูโร
ในทางกลับกัน หากข้อมูลส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างชัดเจนมากขึ้น อาจเพิ่มแรงกดดันต่อเงินยูโร เนื่องจากนักลงทุนจะเริ่มคาดการณ์ว่า ECB มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคต
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือสถานการณ์ในตลาดพลังงาน หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในยุโรปอาจกลับมาเพิ่มขึ้น และจำกัดความสามารถของ ECB ในการปรับนโยบาย
2. Fed พยายามควบคุมมุมมองต่อนโยบายลดดอกเบี้ย
ปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ในขณะนี้คือการสื่อสารจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุดออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ตลาดในช่วงแรกเพิ่มความคาดหวังว่า Fed อาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้
โดยปกติแล้ว เงินเฟ้อที่ลดลงควรเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางสามารถผ่อนคลายนโยบายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม Fed ดูเหมือนกำลังพยายามป้องกันไม่ให้ตลาดตีความสถานการณ์ไปในทิศทางผ่อนคลายมากเกินไป
Kevin Warsh ย้ำว่า Fed ไม่สามารถยอมรับสถานการณ์ที่เงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมายอย่างต่อเนื่องได้ ความเห็นดังกล่าวสะท้อนว่า ผู้กำหนดนโยบายบางส่วนยังคงกังวลเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายเร็วเกินไป
ขณะที่สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมาจาก Lorie Logan ประธาน Fed สาขาดัลลัส ซึ่งระบุว่า ระดับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอาจยังไม่เข้มงวดเพียงพอ และการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังอาจมีความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งจริง ๆ แต่ข้อความสำคัญสำหรับตลาดคือ ธนาคารกลางสหรัฐยังไม่มีความเร่งรีบที่จะลดดอกเบี้ย
นี่คือกลไกสำคัญที่กำลังช่วยสนับสนุนดอลลาร์ในปัจจุบัน เมื่อหลายเดือนก่อน เงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงมักส่งผลกดดันต่อ USD โดยอัตโนมัติ แต่ในเวลานี้ ตลาดให้ความสำคัญมากขึ้นกับปฏิกิริยาของ Fed ต่อข้อมูลเศรษฐกิจ
หากนักลงทุนมองว่าเงินเฟ้อกำลังลดลง แต่ Fed ยังคงต้องการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงต่อไป ดอลลาร์อาจยังได้รับแรงหนุน
3. ปัจจัยสำคัญที่ซ่อนอยู่: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
หนึ่งในปัจจัยที่มักไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนักในการวิเคราะห์ EURUSD คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rates) และตลาดพันธบัตร
สำหรับดอลลาร์ สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ระดับเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียว แต่คือความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มเงินเฟ้อกับความคาดหวังต่อนโยบายของ Fed
หากเงินเฟ้อสหรัฐยังคงลดลงต่อเนื่อง แต่ Fed ยังคงใช้ท่าทีระมัดระวังและชะลอการลดดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน
สถานการณ์ดังกล่าวหมายถึง เงินเฟ้อที่ลดลง แต่ในขณะเดียวกันผลตอบแทนพันธบัตรยังคงอยู่ในระดับสูง และตลาดยังจำกัดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง
ตลาดเริ่มตระหนักมากขึ้นว่า ข้อมูลเงินเฟ้อที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะกดดัน USD หาก Fed ยังคงใช้แนวทางระมัดระวัง และรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้เป็นเวลานาน
4. ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียและราคาน้ำมัน: ความเสี่ยงเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง
ปัจจัยสุดท้ายที่ส่งผลต่อ EURUSD คือสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในอ่าวเปอร์เซียได้กลับมาทำให้ตลาดให้ความสำคัญกับราคาน้ำมันและความเสี่ยงด้านอุปทานอีกครั้ง
ราคาพลังงานที่สูงขึ้นสามารถส่งผลต่อตลาดสกุลเงินผ่าน 2 ช่องทางหลัก
ช่องทางแรกคือ เงินเฟ้อ ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นอาจทำให้การลดลงของราคาผู้บริโภคชะลอตัว และลดพื้นที่สำหรับธนาคารกลางในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ช่องทางที่สองคือ ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย (Risk Aversion) ในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง นักลงทุนมักเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นสกุลเงินปลอดภัยหลักของโลก
สำหรับ EURUSD สถานการณ์นี้เพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้ตลาดคาดการณ์ว่านโยบายการเงินของทั้ง ECB และ Fed จะต้องเข้มงวดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยสนับสนุนดอลลาร์ผ่านความต้องการสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
EURUSD: ตลาดรอคำตอบว่าใครจะสามารถรักษานโยบายเข้มงวดได้นานกว่า
สถานการณ์ปัจจุบันของคู่เงินหลักนี้สะท้อนการแข่งขันระหว่างหลายปัจจัยที่มีทิศทางแตกต่างกัน
Fed กำลังพยายามโน้มน้าวตลาดว่า เงินเฟ้อที่ลดลงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้าสู่วงจรลดดอกเบี้ยทันที
ขณะที่ ECB กำลังติดตามการชะลอตัวของแรงกดดันด้านราคา แต่ยังต้องรับมือกับเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมาย รวมถึงความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังช่วยเพิ่มบทบาทของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ตลาดจับตายังคงเป็นทิศทางของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yields) และความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
หากตลาดเชื่อว่า Fed จะรักษาจุดยืนเชิงเข้มงวดได้นานกว่าที่คาดไว้ ดอลลาร์อาจยังได้รับแรงสนับสนุน แม้เงินเฟ้อจะชะลอตัวลงต่อเนื่อง
ในทางกลับกัน หากตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นว่ากระบวนการชะลอเงินเฟ้อของสหรัฐมีความยั่งยืน และจะเปิดทางให้ Fed เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ ดอลลาร์อาจกลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง
ประเด็นสำคัญ
- ตัวเลขเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในวันนี้ จะเป็นสัญญาณสำคัญต่อการคาดการณ์แนวทางนโยบายการเงินของ ECB ในอนาคต
- เงินเฟ้อในยุโรปกำลังลดลง แต่ยังคงเป็นความท้าทายสำหรับ ECB โดยเฉพาะจากแรงกดดันด้านราคาภาคบริการที่ยังคงอยู่
- ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาดล่าสุด เพิ่มความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางกำลังพยายามป้องกันไม่ให้ตลาดคาดการณ์การผ่อนคลายเร็วเกินไป
- Kevin Warsh และเจ้าหน้าที่ Fed คนอื่น ๆ ยังคงเน้นย้ำว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่สิ้นสุด
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและผลตอบแทนพันธบัตรยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์
- สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อผ่านตลาดพลังงาน และยังช่วยสนับสนุนดอลลาร์จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
- ดังนั้น EURUSD ยังคงอยู่ในจุดที่คำถามสำคัญไม่ได้อยู่เพียงว่าเศรษฐกิจใดแข็งแกร่งกว่า แต่คือธนาคารกลางใดมีเหตุผลมากกว่าที่จะรักษานโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้ได้นานกว่า
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