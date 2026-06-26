ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed (26.06.2026)

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และถ้อยแถลงจาก Fed (26.06.2026)
วันศุกร์นี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบาบาง และปริมาณการซื้อขายอาจลดลง เนื่องจากตลาดกำลังปิดสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยแรงขาย ขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินผลจากตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่ประกาศเมื่อคืน รวมถึงถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด (Hawkish) จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ แต่ตลาดจะจับตา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) และ คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภค รวมถึงถ้อยแถลงของ John Williams และ Neel Kashkari ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางตลาดและค่าเงินดอลลาร์
นอกจากนี้ คู่เงิน EUR/USD ก็เป็นอีกสินทรัพย์ที่น่าจับตา หลังร่วงหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1.1400 ในช่วงปลายสัปดาห์
🌏 ไฮไลต์จากช่วงเช้า
🇯🇵 ญี่ปุ่น
- เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ของกรุงโตเกียวเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 1.6% YoY ตามคาด
- เพิ่มขึ้นจาก 1.3% ในเดือนก่อน สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ยังเร่งตัว และสนับสนุนความเป็นไปได้ที่ BoJ จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
🇳🇿🇺🇸 นิวซีแลนด์ / สหรัฐฯ
- ตลาดได้รับอิทธิพลจากถ้อยแถลงของ ผู้ว่าการ RBNZ และ Austan Goolsbee สมาชิก FOMC ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ USD และ NZD ในช่วงเช้า
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา GMT)
- 08:00 🇳🇴 ยอดค้าปลีก (ไม่รวมรถยนต์) เดือนพฤษภาคม
- 08:00 🇸🇪 ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพฤษภาคม
- 09:00 🇸🇪 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- 09:00 🇸🇪 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิต
- 09:00 🇸🇰 ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
- 10:30 🇩🇪 ถ้อยแถลงของ Joachim Nagel ประธาน Bundesbank
- 14:30 🇺🇸 ดุลการค้าสินค้า (Goods Trade Balance)
- 16:00 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan
- 16:00 🇺🇸 คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปี
- 16:00 🇺🇸 คาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาว
- 16:30 🇺🇸 ถ้อยแถลงของ John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก
- 17:30 🇺🇸 ถ้อยแถลงของ Neel Kashkari ประธาน Fed สาขามินนิอาโปลิส
👀 3 ตลาดที่ต้องจับตาวันนี้
💶 EUR/USD
- ทิศทางของคู่เงินจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อ
- หากเจ้าหน้าที่ Fed ส่งสัญญาณ Hawkish ค่าเงินดอลลาร์อาจแข็งค่าต่อ กดดัน EUR/USD ให้ปรับตัวลง
🛢️ Brent Crude (OIL)
- ราคาน้ำมันยังเคลื่อนไหวใกล้แนวต้าน จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- เวลา 19:00 GMT จะมีรายงานจำนวนแท่นขุดเจาะของ Baker Hughes
- หากจำนวนแท่นขุดเจาะลดลง อาจเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาน้ำมันรีบาวด์ก่อนปิดสัปดาห์
📉 Nasdaq 100 (US100)
- ดัชนีเทคโนโลยียังเผชิญแรงกดดัน หลัง Apple ถูกขายหนัก และ Microsoft ประกาศขึ้นราคา Xbox จากต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้น
- หากเจ้าหน้าที่ Fed ส่งสัญญาณเข้มงวดเพิ่มเติม ความกังวลต่อหุ้นเทคโนโลยีและธีม AI Trade อาจเพิ่มขึ้นอีกในช่วงท้ายสัปดาห์
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