  
08:47 · 13 กรกฎาคม 2026

Fed เผยรายงานกึ่งประจำปี: หุ้นมีมูลค่าสูง แต่ยังไม่ใช่ภาวะฟองสบู่?

เพียงไม่กี่วันก่อนที่ Kevin Warsh จะเข้าร่วมให้การต่อรัฐสภาครั้งแรกในฐานะประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Chair) ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ รายงานกึ่งประจำปีเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐฯ

การเผยแพร่รายงานครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่คู่เงิน EURUSD กำลังพยายามฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี โดยได้รับแรงกดดันจาก:

  • ท่าทีเชิงเข้มงวด (Hawkish stance) ของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC)

  • ถ้อยแถลงของ Warsh ที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อ

  • กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-haven inflows)

 

EURUSD พยายามฟื้นตัวจากระดับต่ำล่าสุด

คู่เงิน EURUSD กำลังพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดที่ผ่านมา โดยซื้อขายบริเวณ 1.1435

ราคาพบแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 1.1355 และกำลังทดสอบเส้น EMA 10 วัน (1.1424)

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังคงมีมุมมองเชิงลบ เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA 30 วัน และ EMA 100 วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญบริเวณ:

  • 1.1466

  • 1.1510

ขณะที่ RSI อยู่ที่ 45.7 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง สะท้อนว่าตลาดอาจอยู่ในช่วงสะสมกำลัง ก่อนเลือกทิศทางใหม่

ที่มา: xStation5

รายงาน Fed ให้ข้อมูลอะไรบ้าง?

ทั้งรายงานฉบับนี้และช่วงตอบคำถามที่กำลังจะเกิดขึ้น มีความสำคัญมากกว่าปกติ หลังจากการตัดสินใจล่าสุดของ Kevin Warsh ที่ยกเลิกการให้แนวทางล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Forward Guidance)

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ตลาดแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของประธาน Fed คนใหม่ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต

ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงกลายเป็น แผนที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังค้นหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

พัฒนาการเศรษฐกิจสหรัฐฯ

การเติบโตไตรมาส 1 ปี 2026

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก:

  • การลงทุนด้านเทคโนโลยี

  • การใช้จ่ายภาครัฐ

ศักยภาพการผลิตและภาคการผลิต

กำลังการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงเติบโตในระดับแข็งแกร่ง

ภาคการผลิตได้รับแรงหนุนจากการลงทุนใน Data Center ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน

ตลาดที่อยู่อาศัย

กิจกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงซบเซา โดยไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน

คาดการณ์เงินเฟ้อ

ตัวชี้วัดความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวโดยรวมยังสอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อของ Fed ที่ระดับ 2%

ตลาดแรงงาน

การขยายตัวของกำลังแรงงานชะลอตัวลง เนื่องจาก:

  • การย้ายถิ่นฐานที่ลดลง

  • การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร

ระบบการเงินและภาวะสินเชื่อ

ความแข็งแกร่งของระบบการเงิน

Fed ประเมินว่าระบบการเงินยังคงอยู่ในสถานะ:

"มั่นคงและมีความยืดหยุ่น"

โดยระดับความเปราะบางโดยรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์

ราคาของ:

  • หุ้น

  • หุ้นกู้ภาคเอกชน

  • ที่อยู่อาศัย

ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยในอดีต

การเข้าถึงสินเชื่อ

ธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือนยังคงเผชิญกับเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวด

เงินสำรองของธนาคาร

ระดับเงินสำรองของระบบธนาคารยังอยู่ในระดับ "เพียงพอ (Ample)"

โดยได้รับการสนับสนุนจากการซื้อสินทรัพย์เพื่อบริหารจัดการเงินสำรองของ Fed

ตลาดสินเชื่อเอกชนและกองทุน

สถานะตลาด

ตลาดสินเชื่อเอกชน (Private Credit) ยังคงดำเนินงานตามปกติ

อย่างไรก็ตาม กองทุนหลายแห่งมีการกำหนดข้อจำกัดในการไถ่ถอนเงินลงทุน (Redemption Limits) อยู่บ่อยครั้ง

ความต้องการไถ่ถอนเพิ่มขึ้น

กองทุน Private Credit บางแห่งพบว่าคำขอไถ่ถอนเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาส 1

สิ่งนี้สะท้อนถึง:

  • ความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้

  • ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์

 

EURUSD พยายามฟื้นตัวจากระดับต่ำล่าสุด

คู่เงิน EURUSD กำลังพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดที่ผ่านมา โดยซื้อขายบริเวณ 1.1435

ราคาพบแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 1.1355 และกำลังทดสอบเส้น EMA 10 วัน (1.1424)

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังคงมีมุมมองเชิงลบ เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA 30 วัน และ EMA 100 วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญบริเวณ:

  • 1.1466

  • 1.1510

ขณะที่ RSI อยู่ที่ 45.7 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง สะท้อนว่าตลาดอาจอยู่ในช่วงสะสมกำลัง ก่อนเลือกทิศทางใหม่

ที่มา: xStation5

รายงาน Fed ให้ข้อมูลอะไรบ้าง?

ทั้งรายงานฉบับนี้และช่วงตอบคำถามที่กำลังจะเกิดขึ้น มีความสำคัญมากกว่าปกติ หลังจากการตัดสินใจล่าสุดของ Kevin Warsh ที่ยกเลิกการให้แนวทางล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Forward Guidance)

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ตลาดแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของประธาน Fed คนใหม่ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต

ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงกลายเป็น แผนที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังค้นหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

พัฒนาการเศรษฐกิจสหรัฐฯ

การเติบโตไตรมาส 1 ปี 2026

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก:

  • การลงทุนด้านเทคโนโลยี

  • การใช้จ่ายภาครัฐ

ศักยภาพการผลิตและภาคการผลิต

กำลังการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงเติบโตในระดับแข็งแกร่ง

ภาคการผลิตได้รับแรงหนุนจากการลงทุนใน Data Center ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน

ตลาดที่อยู่อาศัย

กิจกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงซบเซา โดยไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน

คาดการณ์เงินเฟ้อ

ตัวชี้วัดความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวโดยรวมยังสอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อของ Fed ที่ระดับ 2%

ตลาดแรงงาน

การขยายตัวของกำลังแรงงานชะลอตัวลง เนื่องจาก:

  • การย้ายถิ่นฐานที่ลดลง

  • การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร

ระบบการเงินและภาวะสินเชื่อ

ความแข็งแกร่งของระบบการเงิน

Fed ประเมินว่าระบบการเงินยังคงอยู่ในสถานะ:

"มั่นคงและมีความยืดหยุ่น"

โดยระดับความเปราะบางโดยรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์

ราคาของ:

  • หุ้น

  • หุ้นกู้ภาคเอกชน

  • ที่อยู่อาศัย

ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยในอดีต

การเข้าถึงสินเชื่อ

ธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือนยังคงเผชิญกับเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวด

เงินสำรองของธนาคาร

ระดับเงินสำรองของระบบธนาคารยังอยู่ในระดับ "เพียงพอ (Ample)"

โดยได้รับการสนับสนุนจากการซื้อสินทรัพย์เพื่อบริหารจัดการเงินสำรองของ Fed

ตลาดสินเชื่อเอกชนและกองทุน

สถานะตลาด

ตลาดสินเชื่อเอกชน (Private Credit) ยังคงดำเนินงานตามปกติ

อย่างไรก็ตาม กองทุนหลายแห่งมีการกำหนดข้อจำกัดในการไถ่ถอนเงินลงทุน (Redemption Limits) อยู่บ่อยครั้ง

ความต้องการไถ่ถอนเพิ่มขึ้น

กองทุน Private Credit บางแห่งพบว่าคำขอไถ่ถอนเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาส 1

สิ่งนี้สะท้อนถึง:

  • ความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้

  • ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์

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