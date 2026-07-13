Fed เผยรายงานกึ่งประจำปี: หุ้นมีมูลค่าสูง แต่ยังไม่ใช่ภาวะฟองสบู่?

เพียงไม่กี่วันก่อนที่ Kevin Warsh จะเข้าร่วมให้การต่อรัฐสภาครั้งแรกในฐานะประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed Chair) ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ รายงานกึ่งประจำปีเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐฯ
การเผยแพร่รายงานครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่คู่เงิน EURUSD กำลังพยายามฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี โดยได้รับแรงกดดันจาก:
-
ท่าทีเชิงเข้มงวด (Hawkish stance) ของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC)
-
ถ้อยแถลงของ Warsh ที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อ
-
กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-haven inflows)
EURUSD พยายามฟื้นตัวจากระดับต่ำล่าสุด
คู่เงิน EURUSD กำลังพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดที่ผ่านมา โดยซื้อขายบริเวณ 1.1435
ราคาพบแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 1.1355 และกำลังทดสอบเส้น EMA 10 วัน (1.1424)
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังคงมีมุมมองเชิงลบ เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA 30 วัน และ EMA 100 วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญบริเวณ:
-
1.1466
-
1.1510
ขณะที่ RSI อยู่ที่ 45.7 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง สะท้อนว่าตลาดอาจอยู่ในช่วงสะสมกำลัง ก่อนเลือกทิศทางใหม่
ที่มา: xStation5
รายงาน Fed ให้ข้อมูลอะไรบ้าง?
ทั้งรายงานฉบับนี้และช่วงตอบคำถามที่กำลังจะเกิดขึ้น มีความสำคัญมากกว่าปกติ หลังจากการตัดสินใจล่าสุดของ Kevin Warsh ที่ยกเลิกการให้แนวทางล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Forward Guidance)
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ตลาดแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของประธาน Fed คนใหม่ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงกลายเป็น แผนที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังค้นหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
พัฒนาการเศรษฐกิจสหรัฐฯ
การเติบโตไตรมาส 1 ปี 2026
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก:
-
การลงทุนด้านเทคโนโลยี
-
การใช้จ่ายภาครัฐ
ศักยภาพการผลิตและภาคการผลิต
กำลังการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงเติบโตในระดับแข็งแกร่ง
ภาคการผลิตได้รับแรงหนุนจากการลงทุนใน Data Center ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน
ตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงซบเซา โดยไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน
คาดการณ์เงินเฟ้อ
ตัวชี้วัดความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวโดยรวมยังสอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อของ Fed ที่ระดับ 2%
ตลาดแรงงาน
การขยายตัวของกำลังแรงงานชะลอตัวลง เนื่องจาก:
-
การย้ายถิ่นฐานที่ลดลง
-
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร
ระบบการเงินและภาวะสินเชื่อ
ความแข็งแกร่งของระบบการเงิน
Fed ประเมินว่าระบบการเงินยังคงอยู่ในสถานะ:
"มั่นคงและมีความยืดหยุ่น"
โดยระดับความเปราะบางโดยรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
ราคาของ:
-
หุ้น
-
หุ้นกู้ภาคเอกชน
-
ที่อยู่อาศัย
ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยในอดีต
การเข้าถึงสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือนยังคงเผชิญกับเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวด
เงินสำรองของธนาคาร
ระดับเงินสำรองของระบบธนาคารยังอยู่ในระดับ "เพียงพอ (Ample)"
โดยได้รับการสนับสนุนจากการซื้อสินทรัพย์เพื่อบริหารจัดการเงินสำรองของ Fed
ตลาดสินเชื่อเอกชนและกองทุน
สถานะตลาด
ตลาดสินเชื่อเอกชน (Private Credit) ยังคงดำเนินงานตามปกติ
อย่างไรก็ตาม กองทุนหลายแห่งมีการกำหนดข้อจำกัดในการไถ่ถอนเงินลงทุน (Redemption Limits) อยู่บ่อยครั้ง
ความต้องการไถ่ถอนเพิ่มขึ้น
กองทุน Private Credit บางแห่งพบว่าคำขอไถ่ถอนเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาส 1
สิ่งนี้สะท้อนถึง:
-
ความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้
-
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์
EURUSD พยายามฟื้นตัวจากระดับต่ำล่าสุด
คู่เงิน EURUSD กำลังพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดที่ผ่านมา โดยซื้อขายบริเวณ 1.1435
ราคาพบแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 1.1355 และกำลังทดสอบเส้น EMA 10 วัน (1.1424)
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังคงมีมุมมองเชิงลบ เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA 30 วัน และ EMA 100 วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญบริเวณ:
-
1.1466
-
1.1510
ขณะที่ RSI อยู่ที่ 45.7 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง สะท้อนว่าตลาดอาจอยู่ในช่วงสะสมกำลัง ก่อนเลือกทิศทางใหม่
ที่มา: xStation5
รายงาน Fed ให้ข้อมูลอะไรบ้าง?
ทั้งรายงานฉบับนี้และช่วงตอบคำถามที่กำลังจะเกิดขึ้น มีความสำคัญมากกว่าปกติ หลังจากการตัดสินใจล่าสุดของ Kevin Warsh ที่ยกเลิกการให้แนวทางล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Forward Guidance)
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ตลาดแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของประธาน Fed คนใหม่ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงกลายเป็น แผนที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังค้นหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
พัฒนาการเศรษฐกิจสหรัฐฯ
การเติบโตไตรมาส 1 ปี 2026
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก:
-
การลงทุนด้านเทคโนโลยี
-
การใช้จ่ายภาครัฐ
ศักยภาพการผลิตและภาคการผลิต
กำลังการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงเติบโตในระดับแข็งแกร่ง
ภาคการผลิตได้รับแรงหนุนจากการลงทุนใน Data Center ที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน
ตลาดที่อยู่อาศัย
กิจกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงซบเซา โดยไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน
คาดการณ์เงินเฟ้อ
ตัวชี้วัดความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวโดยรวมยังสอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อของ Fed ที่ระดับ 2%
ตลาดแรงงาน
การขยายตัวของกำลังแรงงานชะลอตัวลง เนื่องจาก:
-
การย้ายถิ่นฐานที่ลดลง
-
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร
ระบบการเงินและภาวะสินเชื่อ
ความแข็งแกร่งของระบบการเงิน
Fed ประเมินว่าระบบการเงินยังคงอยู่ในสถานะ:
"มั่นคงและมีความยืดหยุ่น"
โดยระดับความเปราะบางโดยรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
ราคาของ:
-
หุ้น
-
หุ้นกู้ภาคเอกชน
-
ที่อยู่อาศัย
ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยในอดีต
การเข้าถึงสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือนยังคงเผชิญกับเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวด
เงินสำรองของธนาคาร
ระดับเงินสำรองของระบบธนาคารยังอยู่ในระดับ "เพียงพอ (Ample)"
โดยได้รับการสนับสนุนจากการซื้อสินทรัพย์เพื่อบริหารจัดการเงินสำรองของ Fed
ตลาดสินเชื่อเอกชนและกองทุน
สถานะตลาด
ตลาดสินเชื่อเอกชน (Private Credit) ยังคงดำเนินงานตามปกติ
อย่างไรก็ตาม กองทุนหลายแห่งมีการกำหนดข้อจำกัดในการไถ่ถอนเงินลงทุน (Redemption Limits) อยู่บ่อยครั้ง
ความต้องการไถ่ถอนเพิ่มขึ้น
กองทุน Private Credit บางแห่งพบว่าคำขอไถ่ถอนเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาส 1
สิ่งนี้สะท้อนถึง:
-
ความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้
-
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์
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