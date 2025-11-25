อ่านเพิ่มเติม
25 พฤศจิกายน 2025

หุ้นเทคโนโลยีนำการฟื้นตัวของวอลล์สตรีท ดอลลาร์ทรงตัวแม้ Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลาย

  • US100 นำการปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยีบนวอลล์สตรีท
  • เยนยังคงอ่อนค่า ในตลาด FX ที่ค่อนข้างสงบโดยรวม

หุ้นสหรัฐฯ

  • ดัชนีปรับตัวขึ้นหลังตลาดเริ่มมีความหวัง Fed ลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

  • US500: +0.90%

  • US100: +0.70%

  • US2000: +2.30%

หุ้นเด่น:

  • Eli Lilly (LLY.US): เข้าสู่คลับมูลค่า $1T

  • MicroStrategy Preferred Shares: -7.0%

ข่าวบริษัท

  • Rheinmetall (RHM.DE): -5.0% จากความเป็นไปได้ในการเจรจาสันติภาพยูเครน

  • Bayer (BAYN.DE): +11.0% หลังผลทดลองยา asundexian ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองซ้ำได้ดี

  • Leonardo (LDO.IT): -2.3% จากการฟ้องร้องสัญญาป้องกันประเทศกับอิสราเอล

  • Commerzbank & EIB: ประกาศโปรแกรมความเสี่ยงร่วม 1.2 พันล้านยูโร เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในเยอรมนี

ตลาดยุโรป

  • ดัชนีส่วนใหญ่ปรับลดเล็กน้อย

    • FRA40: -0.52%

    • UK100: -0.15%

    • DAX: -0.10%

ตลาด FX

  • EURUSD: +0.30%

  • ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อย ขณะที่ค่าเงินหลักค่อนข้างนิ่ง

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • ทองคำ: ยืนเหนือ $4,000/oz

  • การซื้อทองของธนาคารกลาง: 64 ตันในเดือนกันยายน, จีนซื้อเพิ่ม 15 ตัน

