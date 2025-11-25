หุ้นเทคโนโลยีนำการฟื้นตัวของวอลล์สตรีท ดอลลาร์ทรงตัวแม้ Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลาย

- US100 นำการปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยีบนวอลล์สตรีท
- เยนยังคงอ่อนค่า ในตลาด FX ที่ค่อนข้างสงบโดยรวม
- US100 นำการปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยีบนวอลล์สตรีท
- เยนยังคงอ่อนค่า ในตลาด FX ที่ค่อนข้างสงบโดยรวม
หุ้นสหรัฐฯ
-
ดัชนีปรับตัวขึ้นหลังตลาดเริ่มมีความหวัง Fed ลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
-
US500: +0.90%
-
US100: +0.70%
-
US2000: +2.30%
หุ้นเด่น:
-
Eli Lilly (LLY.US): เข้าสู่คลับมูลค่า $1T
-
MicroStrategy Preferred Shares: -7.0%
ข่าวบริษัท
-
Rheinmetall (RHM.DE): -5.0% จากความเป็นไปได้ในการเจรจาสันติภาพยูเครน
-
Bayer (BAYN.DE): +11.0% หลังผลทดลองยา asundexian ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองซ้ำได้ดี
-
Leonardo (LDO.IT): -2.3% จากการฟ้องร้องสัญญาป้องกันประเทศกับอิสราเอล
-
Commerzbank & EIB: ประกาศโปรแกรมความเสี่ยงร่วม 1.2 พันล้านยูโร เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในเยอรมนี
ตลาดยุโรป
-
ดัชนีส่วนใหญ่ปรับลดเล็กน้อย
-
FRA40: -0.52%
-
UK100: -0.15%
-
DAX: -0.10%
-
ตลาด FX
-
EURUSD: +0.30%
-
ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อย ขณะที่ค่าเงินหลักค่อนข้างนิ่ง
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
-
ทองคำ: ยืนเหนือ $4,000/oz
-
การซื้อทองของธนาคารกลาง: 64 ตันในเดือนกันยายน, จีนซื้อเพิ่ม 15 ตัน
ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวเด่น: ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวแบบผสม หลังตัวเลข EIA ต่ำกว่าคาด
ข่าวเด่น: ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลง หลังคลังน้ำมันสหรัฐเพิ่มสูงกว่าคาดการณ์
การปรับทิศทางอีกครั้งของเยอรมนีจะจบลงอย่างไร?