สรุปข่าวเช้า: ตลาดเริ่มนิ่ง หลัง Fed ส่งสัญญาณ Hawkish ขณะที่ Warsh ส่งสัญญาณคละกัน (11.08.2026)

Macroeconomics & Central Banks
- Fed Rate Decision: คณะกรรมการ FOMC ของสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.50%-3.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ ถือเป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4
- Hawkish Dot Plot: การคาดการณ์เศรษฐกิจชุดใหม่ โดยเฉพาะ Dot Plot สะท้อนมุมมองที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับปี 2026 ขณะที่ประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh แสดงจุดยืนที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่าที่ตลาดคาด
- Streamlined Statement: Fed ตัดเนื้อหาในแถลงการณ์ออกไปมากกว่าครึ่ง และลบถ้อยคำเชิงผ่อนคลาย (Dovish) ที่เคยกล่าวถึงโอกาสการลดดอกเบี้ยในอนาคตออกทั้งหมด
- Warsh’s Strategy: Kevin Warsh ส่งสัญญาณว่ากำลังเตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูล การคาดการณ์ และการสื่อสารของ Fed แต่ยังย้ำว่าปัญหาเงินเฟ้อส่วนใหญ่เกิดจาก Supply Shock และมองว่าระดับดอกเบี้ยปัจจุบัน “ค่อนข้างตึงตัว”
- Shift in Sentiment: สมาชิก Fed จำนวนมากมีมุมมอง Hawkish มากขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม โดยคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยปลายปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 3.8%
- Rate Hikes on the Table: สมาชิก FOMC ครึ่งหนึ่ง (9 จาก 18 คน) คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งภายในปีนี้ จากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหลังวิกฤตราคาพลังงาน ขณะที่ Warsh ยืนยันว่าจะไม่ปรับเป้าหมายเงินเฟ้อ 2%
- New Zealand GDP Beat: GDP ไตรมาส 1/2026 ของนิวซีแลนด์ขยายตัว 0.8% QoQ (เทียบกับคาดการณ์ 0.9% และครั้งก่อน 0.5%) และขยายตัว 1.5% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.1%
- NZD Reaction: ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ และหนุนให้ NZDUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน
Geopolitics
- US-Iran Breakthrough: มีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหยุดยิงทันทีในทุกพื้นที่ รวมถึงเลบานอน และเปิดทางสู่การเจรจาสันติภาพภายใน 60 วัน
- Geneva Signing: พิธีลงนามและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการมีกำหนดในวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์
Key Provisions:
• สหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลภายใน 30 วัน
• ปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่าน
• ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด
• อนุมัติการส่งออกน้ำมันของอิหร่านทันที
Regional Reconstruction: จะมีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์ ร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาค ขณะที่อิหร่านเริ่มเจรจากับโอมานเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
Stock Markets & Equities
- Wall Street Sell-off: ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบอย่างหนักเมื่อคืนนี้ โดย S&P 500 ลดลง 1.2% และ Nasdaq 100 ลดลง 1.34% จากแรงกดดันของ Fed ที่ส่งสัญญาณ Hawkish และการเทขายพันธบัตรรัฐบาล
- Thursday Recovery: ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปรับตัวขึ้น โดย US500 เพิ่มขึ้น 1.4% และ US100 เพิ่มขึ้น 1.8%
- Asian Markets: เปิดการซื้อขายแบบผสม แต่ยังมีสัญญาณเชิงบวกจากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- Milestone for KOSPI: ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ทะลุระดับ 9,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพิ่มขึ้น 1.5% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี โดย SK Hynix พุ่งกว่า 3% จากความต้องการชิป HBM4E
- Nikkei Gains: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเกือบ 2%
Currencies
- Dollar Strength: ดัชนีดอลลาร์ (DXY) พุ่งขึ้นราว 50 จุดทันทีหลังการแถลงของ Fed
- Focus on the Yen: นักลงทุนยังคงติดตามค่าเงินเยนอย่างใกล้ชิด หลัง BoJ ปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ 1% เมื่อสัปดาห์ก่อน ประกอบกับ Fed ที่มีท่าที Hawkish ส่งผลให้สภาพคล่องทั่วโลกตึงตัวมากขึ้น
Major Pairs:
• EURUSD ปรับตัวลงจาก 1.16 สู่บริเวณ 1.15
• USDJPY ทะลุระดับจิตวิทยา 160.5
Commodities
- Oil Under Pressure: ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงจากความคาดหวังว่าน้ำมันอิหร่านจะกลับเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วหลังข้อตกลงทางภูมิรัฐศาสตร์
- Brent Crude: แม้จะผันผวนในระหว่างวัน แต่ Brent ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- Gold Volatility: ทองคำตอบสนองเชิงลบต่อท่าที Hawkish ของ Fed โดยร่วงลงแตะ 4,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และลบกำไรทั้งหมดที่ทำได้ในช่วงต้นสัปดาห์
- Precious Metals Rebound: แนวโน้มราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงช่วยหนุนทองคำและโลหะมีค่า ขณะที่ Kevin Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณ Hawkish รุนแรงอย่างที่กังวล ทำให้ทองคำดีดกลับขึ้นสู่บริเวณ 4,321 ดอลลาร์ต่อออนซ์
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