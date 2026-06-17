📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของ Fed ภายใต้การนำของ Kevin Warsh กลายเป็นจุดโฟกัสสำคัญของตลาดวันนี้

ปฏิทินเศรษฐกิจ
การซื้อขายในวันพุธของตลาดการเงินถูกครอบงำด้วยความคาดหวังก่อนการประกาศนโยบายการเงินช่วงค่ำจาก Federal Open Market Committee (FOMC) โดยนักลงทุนให้ความสำคัญอย่างมากกับประมาณการเศรษฐกิจของ Fed และการแถลงข่าวของประธานคนใหม่ Kevin Warsh ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่อาจกำหนดทิศทางของดอลลาร์สหรัฐและตลาดหุ้นทั่วโลก
สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงทรงตัว ท่ามกลางการประชุม G7 ที่ดำเนินต่อเนื่อง นอกเหนือจากการตัดสินใจของ Fed ตลาดยังต้องประเมินข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญจากยุโรป (สหราชอาณาจักรและยูโรโซน) รวมถึงยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ส่งผลให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นในคู่เงิน GBP, EUR และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ข้อมูลสำคัญจากเอเชีย
- ธนาคารกลางชิลีคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.50%
- นิวซีแลนด์: ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1 ต่ำกว่าคาดที่ -1.01 พันล้าน NZD
- ญี่ปุ่น: ดุลการค้าเดือนพฤษภาคมต่ำกว่าคาด (-378.7 พันล้าน JPY) แต่การส่งออกโตแรง 17% YoY และคำสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนเมษายนฟื้นตัว 8.7% MoM
ปฏิทินเศรษฐกิจ
08:00 – สหราชอาณาจักร (UK)
- CPI m/m: 0.4% (ก่อนหน้า: 0.7%)
- Core CPI m/m: 0.4% (ก่อนหน้า: 0.7%)
- CPI y/y: 3.0% (ก่อนหน้า: 2.8%)
- Core CPI y/y: 2.7% (ก่อนหน้า: 2.5%)
- PPI m/m: 0.5% (ก่อนหน้า: 1.5%)
08:30 – ฮังการี
- ค่าจ้าง y/y: 9.2%
09:00 – สวิตเซอร์แลนด์
- SECO Economic Forecasts
09:00 – สโลวาเกีย
- เงินเฟ้อ HICP y/y: 4.1% (ก่อนหน้า: 4.0%)
09:30 – สวีเดน
- มติอัตราดอกเบี้ย: 1.75% (คาดคงที่)
11:00 – ยูโรโซน
- HICP m/m: 1.0% (ก่อนหน้า: 0.1%)
- HICP y/y: 3.0% (ก่อนหน้า: 3.2%)
14:30 – สหรัฐฯ
- ยอดค้าปลีก m/m: 0.5%
- ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์: 0.7%
- Mortgage applications
16:00 – สหรัฐฯ
- Pending home sales m/m: 1.4%
- Business inventories m/m: 0.9%
16:30 – สหรัฐฯ
- สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์: -7.23 ล้านบาร์เรล
20:00 – สหรัฐฯ (FOMC)
- อัตราดอกเบี้ย: 3.50% – 3.75%
- ประมาณการเศรษฐกิจ
- แถลงข่าว FOMC
รายงานบริษัท
- Jabil Inc. (ก่อนเปิดตลาด)
สินทรัพย์ที่น่าจับตา
EUR/USD
มีความผันผวนสูงจากเงินเฟ้อยุโรปและถ้อยแถลงของ Fed โดยเฉพาะมุมมองของ Kevin Warsh
GBP/USD
ได้รับแรงกระทบจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรช่วงเช้า ก่อนเข้าสู่การตัดสินใจของ Fed ในช่วงค่ำ
ทองคำ (XAU/USD)
อ่อนไหวต่อแนวโน้มเชิง “hawkish/dovish” ใน dot plot ของ Fed และการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) หมายถึงอะไรต่อค่าเงินเยน?
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