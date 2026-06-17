  
13:41 · 17 มิถุนายน 2026

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของ Fed ภายใต้การนำของ Kevin Warsh กลายเป็นจุดโฟกัสสำคัญของตลาดวันนี้

ปฏิทินเศรษฐกิจ

การซื้อขายในวันพุธของตลาดการเงินถูกครอบงำด้วยความคาดหวังก่อนการประกาศนโยบายการเงินช่วงค่ำจาก Federal Open Market Committee (FOMC) โดยนักลงทุนให้ความสำคัญอย่างมากกับประมาณการเศรษฐกิจของ Fed และการแถลงข่าวของประธานคนใหม่ Kevin Warsh ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่อาจกำหนดทิศทางของดอลลาร์สหรัฐและตลาดหุ้นทั่วโลก

สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงทรงตัว ท่ามกลางการประชุม G7 ที่ดำเนินต่อเนื่อง นอกเหนือจากการตัดสินใจของ Fed ตลาดยังต้องประเมินข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญจากยุโรป (สหราชอาณาจักรและยูโรโซน) รวมถึงยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ส่งผลให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นในคู่เงิน GBP, EUR และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ข้อมูลสำคัญจากเอเชีย

  • ธนาคารกลางชิลีคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.50%
  • นิวซีแลนด์: ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1 ต่ำกว่าคาดที่ -1.01 พันล้าน NZD
  • ญี่ปุ่น: ดุลการค้าเดือนพฤษภาคมต่ำกว่าคาด (-378.7 พันล้าน JPY) แต่การส่งออกโตแรง 17% YoY และคำสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนเมษายนฟื้นตัว 8.7% MoM

 ปฏิทินเศรษฐกิจ

08:00 – สหราชอาณาจักร (UK)

  • CPI m/m: 0.4% (ก่อนหน้า: 0.7%)
  • Core CPI m/m: 0.4% (ก่อนหน้า: 0.7%)
  • CPI y/y: 3.0% (ก่อนหน้า: 2.8%)
  • Core CPI y/y: 2.7% (ก่อนหน้า: 2.5%)
  • PPI m/m: 0.5% (ก่อนหน้า: 1.5%)

08:30 – ฮังการี

  • ค่าจ้าง y/y: 9.2%

09:00 – สวิตเซอร์แลนด์

  • SECO Economic Forecasts

09:00 – สโลวาเกีย

  • เงินเฟ้อ HICP y/y: 4.1% (ก่อนหน้า: 4.0%)

09:30 – สวีเดน

  • มติอัตราดอกเบี้ย: 1.75% (คาดคงที่)

11:00 – ยูโรโซน

  • HICP m/m: 1.0% (ก่อนหน้า: 0.1%)
  • HICP y/y: 3.0% (ก่อนหน้า: 3.2%)

14:30 – สหรัฐฯ

  • ยอดค้าปลีก m/m: 0.5%
  • ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์: 0.7%
  • Mortgage applications

16:00 – สหรัฐฯ

  • Pending home sales m/m: 1.4%
  • Business inventories m/m: 0.9%

16:30 – สหรัฐฯ

  • สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์: -7.23 ล้านบาร์เรล

20:00 – สหรัฐฯ (FOMC)

  • อัตราดอกเบี้ย: 3.50% – 3.75%
  • ประมาณการเศรษฐกิจ
  • แถลงข่าว FOMC

รายงานบริษัท

  • Jabil Inc. (ก่อนเปิดตลาด)

สินทรัพย์ที่น่าจับตา

EUR/USD
มีความผันผวนสูงจากเงินเฟ้อยุโรปและถ้อยแถลงของ Fed โดยเฉพาะมุมมองของ Kevin Warsh

GBP/USD
ได้รับแรงกระทบจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรช่วงเช้า ก่อนเข้าสู่การตัดสินใจของ Fed ในช่วงค่ำ

ทองคำ (XAU/USD)
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