Fed's Kashkari ชี้ AI อาจบีบให้ Fed ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ดัน USD และ EUR/USD กลับทิศ

EUR/USD พลิกอ่อนค่า ขณะที่ Fed ส่งสัญญาณ AI อาจเป็นเหตุให้ต้องขึ้นดอกเบี้ย
EUR/USD เริ่มคืนกำไรที่ทำได้ในช่วงเช้า หลังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้สำเร็จ แรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงอย่างชัดเจน และในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขาย แรงขายกลับเข้าครอบงำตลาดอีกครั้ง
ในทางกลับกัน US100 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยแรงขายค่อย ๆ ลดลง และดัชนีเริ่มทรงตัวในช่วงท้ายของวัน แม้จะมีข่าวลบหลายประเด็นกดดันตลาด
กระแสข่าว OpenAI กดดันหุ้นกลุ่มชิป
ประเด็นสำคัญของตลาดเทคโนโลยีในวันนี้คือรายงานของ The New York Times ที่ระบุว่า OpenAI อาจเลื่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น (IPO) ไปเป็นปีหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผลงานที่น่าผิดหวังของ SpaceX หลังเข้าตลาด
ข่าวดังกล่าวกดดันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่างหนัก
-
Micron, AMD และ Intel ปรับตัวลงราว 2%
-
Oracle ลดลงมากกว่า 1%
ผลกระทบยังลุกลามไปยังตลาดเอเชีย โดย
-
SoftBank นักลงทุนรายใหญ่ของ OpenAI ร่วงกว่า 12%
-
Nikkei 225 ของญี่ปุ่น ลดลง 4.15%
-
Kospi ของเกาหลีใต้ ร่วงถึง 5.81%
ด้าน JPMorgan เตือนว่าการเลื่อน IPO ของ OpenAI อาจทำให้การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ชะลอตัวลง
อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง การเลื่อน IPO อาจช่วยรักษาความคาดหวังของตลาดเอาไว้ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยบวกต่อราคาสินทรัพย์ในระยะยาว หากการพัฒนา AI ยังคงดำเนินต่อไปตามที่ตลาดคาดหวัง
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันตลาด
อีกประเด็นที่นักลงทุนจับตาคือสถานการณ์ระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่าน
Donald Trump เปิดเผยผ่าน Truth Social ว่า อิหร่านได้ส่งโดรนพลีชีพอย่างน้อย 4 ลำ เข้าโจมตีเรือใน ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz)
-
โดรน 1 ลำพุ่งชนเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ทำให้เรือได้รับความเสียหาย แต่ยังสามารถเดินทางต่อได้
-
อีก 3 ลำถูกยิงสกัด
Trump ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น "การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโง่เขลา"
ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ 20% ของอุปทานน้ำมันโลก ทำให้ทุกความตึงเครียดในพื้นที่นี้ส่งผลต่อตลาดพลังงานและตลาดการเงินทั่วโลกทันที
Fed: AI อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องขึ้นดอกเบี้ย
ด้าน Neel Kashkari ประธาน Fed สาขามินนิอาโปลิส กล่าวว่าปัจจุบัน ตลาดแรงงานไม่ใช่ต้นตอของเงินเฟ้อ
แรงกดดันด้านราคาส่วนใหญ่มาจากฝั่งอุปทาน และหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
Kashkari ระบุว่า หากการขยายตัวของ AI ยังคงผลักดันต้นทุนในระบบเศรษฐกิจต่อไป Fed อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ และกดดันให้ EUR/USD พลิกกลับมาอ่อนค่าในช่วงท้ายของการซื้อขาย
Source: xStation
ข่าวเด่นวันนี้ 29 มิ.ย.
📊 3 ตลาดที่ต้องจับตาในสัปดาห์: EUR/USD, ทองคำ และ S&P 500
📉 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน ต่ำกว่าคาด
Rheinmetall ร่วงแรงเกินเหตุหรือไม่?