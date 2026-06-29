  
08:34 · 29 มิถุนายน 2026

Fed's Kashkari ชี้ AI อาจบีบให้ Fed ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ดัน USD และ EUR/USD กลับทิศ

EUR/USD พลิกอ่อนค่า ขณะที่ Fed ส่งสัญญาณ AI อาจเป็นเหตุให้ต้องขึ้นดอกเบี้ย

EUR/USD เริ่มคืนกำไรที่ทำได้ในช่วงเช้า หลังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้สำเร็จ แรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงอย่างชัดเจน และในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขาย แรงขายกลับเข้าครอบงำตลาดอีกครั้ง

ในทางกลับกัน US100 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยแรงขายค่อย ๆ ลดลง และดัชนีเริ่มทรงตัวในช่วงท้ายของวัน แม้จะมีข่าวลบหลายประเด็นกดดันตลาด

กระแสข่าว OpenAI กดดันหุ้นกลุ่มชิป

ประเด็นสำคัญของตลาดเทคโนโลยีในวันนี้คือรายงานของ The New York Times ที่ระบุว่า OpenAI อาจเลื่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น (IPO) ไปเป็นปีหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผลงานที่น่าผิดหวังของ SpaceX หลังเข้าตลาด

ข่าวดังกล่าวกดดันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่างหนัก

  • Micron, AMD และ Intel ปรับตัวลงราว 2%

  • Oracle ลดลงมากกว่า 1%

ผลกระทบยังลุกลามไปยังตลาดเอเชีย โดย

  • SoftBank นักลงทุนรายใหญ่ของ OpenAI ร่วงกว่า 12%

  • Nikkei 225 ของญี่ปุ่น ลดลง 4.15%

  • Kospi ของเกาหลีใต้ ร่วงถึง 5.81%

ด้าน JPMorgan เตือนว่าการเลื่อน IPO ของ OpenAI อาจทำให้การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ชะลอตัวลง

อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมหนึ่ง การเลื่อน IPO อาจช่วยรักษาความคาดหวังของตลาดเอาไว้ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยบวกต่อราคาสินทรัพย์ในระยะยาว หากการพัฒนา AI ยังคงดำเนินต่อไปตามที่ตลาดคาดหวัง

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันตลาด

อีกประเด็นที่นักลงทุนจับตาคือสถานการณ์ระหว่าง สหรัฐฯ และอิหร่าน

Donald Trump เปิดเผยผ่าน Truth Social ว่า อิหร่านได้ส่งโดรนพลีชีพอย่างน้อย 4 ลำ เข้าโจมตีเรือใน ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz)

  • โดรน 1 ลำพุ่งชนเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ทำให้เรือได้รับความเสียหาย แต่ยังสามารถเดินทางต่อได้

  • อีก 3 ลำถูกยิงสกัด

Trump ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น "การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโง่เขลา"

ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ 20% ของอุปทานน้ำมันโลก ทำให้ทุกความตึงเครียดในพื้นที่นี้ส่งผลต่อตลาดพลังงานและตลาดการเงินทั่วโลกทันที

Fed: AI อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องขึ้นดอกเบี้ย

ด้าน Neel Kashkari ประธาน Fed สาขามินนิอาโปลิส กล่าวว่าปัจจุบัน ตลาดแรงงานไม่ใช่ต้นตอของเงินเฟ้อ

แรงกดดันด้านราคาส่วนใหญ่มาจากฝั่งอุปทาน และหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Kashkari ระบุว่า หากการขยายตัวของ AI ยังคงผลักดันต้นทุนในระบบเศรษฐกิจต่อไป Fed อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ และกดดันให้ EUR/USD พลิกกลับมาอ่อนค่าในช่วงท้ายของการซื้อขาย

 

Source: xStation  

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