  
17:17 · 15 กรกฎาคม 2026

Figure of the Day: สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดของเดือนกรกฎาคม จะไปต่อหรือไม่?

Figure of the Day: สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดของเดือนกรกฎาคม จะไปต่อหรือไม่?

ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้สกุลเงินที่อิงสินค้าโภคภัณฑ์หลายสกุลแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะ โครนนอร์เวย์ (NOK) อย่างไรก็ตาม สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10 กลับเป็น ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ซึ่งอาจสร้างความประหลาดใจให้กับหลายคน โดยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา NZD แข็งค่าขึ้นเกือบ 2.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

อะไรคือปัจจัยหนุนการแข็งค่าของ NZD?

ปัจจัยสำคัญมาจากการดำเนินนโยบายของ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 2.50% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สร้างแรงหนุนต่อตลาดไม่ใช่เพียงการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งนักลงทุนคาดการณ์ไว้แล้ว แต่เป็น ถ้อยแถลงของธนาคารกลาง ที่มีน้ำเสียงค่อนข้างเข้มงวด (Hawkish)

ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

  • คณะกรรมการมีมติ เป็นเอกฉันท์ ในการขึ้นดอกเบี้ย หลังการประชุมเดือนพฤษภาคมยังมีคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ต่อ 3
  • Paul Conway หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ RBNZ เตือนถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
  • RBNZ ระบุว่า "การปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไปมีแนวโน้มเกิดขึ้น แต่ช่วงเวลายังมีความไม่แน่นอนสูง"
  • งานวิจัยของธนาคารชี้ว่า หลังเผชิญเงินเฟ้อสูงเป็นเวลานาน ภาคธุรกิจในนิวซีแลนด์มีแนวโน้มส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น และมีแนวโน้มลดราคาสินค้าน้อยลงเมื่อต้นทุนลดลง

จากปัจจัยดังกล่าว ตลาดจึงคาดการณ์ว่า RBNZ อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือน กันยายน และอีกครั้งในเดือน ตุลาคมหรือธันวาคม ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายแตะระดับ 3.00% ซึ่ง RBNZ มองว่าเป็นระดับดอกเบี้ยที่เป็นกลาง (Neutral Rate)

ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไป

แม้การประชุมเดือนกันยายนยังเหลือเวลาอีกหลายสัปดาห์ แต่ตลาดยังมีข้อมูลสำคัญให้ติดตาม ได้แก่

  • เงินเฟ้อไตรมาส 2 ของนิวซีแลนด์ โดยตลาดคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะเร่งตัวขึ้นสู่ราว 4%
  • ตัวเลขภาคการผลิต หลังดัชนี PMI ภาคการผลิต พุ่งขึ้นสู่ระดับ 59.7 สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021
  • ข้อมูลเศรษฐกิจของ จีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คิดเป็นเกือบ 25% ของการส่งออกทั้งหมด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ไม้ และผลไม้

โดยปกติแล้ว หากเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่งขึ้น จะช่วยเพิ่มความต้องการสินค้านำเข้าจากนิวซีแลนด์

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ประกาศในวันนี้ยังไม่น่าประทับใจนัก

  • GDP ไตรมาส 2 ขยายตัวเพียง 4.3% YoY ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2022
  • เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันจาก
    • วิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์
    • อุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ
    • การลงทุนที่หดตัว 5.7% ในช่วงครึ่งปีแรก

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ ทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังขึ้นอยู่กับพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และผลการประชุม FOMC เดือนกันยายน

แม้ตลาดยังไม่ได้คาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed แต่จะให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงของ Kevin Warsh เป็นหลัก เนื่องจากเขายังคงส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจน ทำให้การแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์ในช่วงต่อไปอาจมีผลต่อทิศทางตลาดอย่างมาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

รูปที่ 1: NZDUSD (กราฟรายวัน D1)
ช่วงเวลา: 08.07.2025 – 15.07.2026

ที่มา: xStation, 15.07.2026

ในมุมมองทางเทคนิค คู่เงิน NZDUSD ได้ทะลุกรอบแนวโน้มขาลงแล้ว และกำลังทดสอบบริเวณแนวรับสำคัญ โดยราคาสามารถผ่านระดับ Fibonacci Retracement 50% และเคลื่อนไหวอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 150 วัน (MA150)

ขณะเดียวกัน MACD ยังคงส่งสัญญาณบวก สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังมีความแข็งแกร่ง

ด้าน Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 63.4 ซึ่งยืนยันว่าฝั่งผู้ซื้อยังคงได้เปรียบ แม้แรงซื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ดัชนียังไม่เข้าสู่เขต Overbought (สูงกว่า 70) จึงบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อได้ หากได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติม


 
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