💲 ดอลลาร์ทรงตัวเมื่อวาน ก่อนการเผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC

July’s meeting marked the first dual dissent in years, with Governors Waller and Bowman voting for a 25 bp rate cut 📣
ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับ 98
DXY เคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับ Fibonacci 61.8% เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนบันทึกการประชุม FOMC จะถูกเปิดเผย ขณะเดียวกัน ตลาดจับตาสุนทรพจน์ของ เจอโรม พาวเวลล์ วันศุกร์นี้ ที่อาจชี้ทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์
สรุปสาระสำคัญ – การประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม
ความเห็นต่างครั้งแรกในรอบหลายปี: ผลโหวต 9–2 โดย Waller และ Bowman ต้องการลดดอกเบี้ย 0.25%
Powell ส่งสัญญาณ Hawkish: ระบุเฟดกำลัง “มองข้ามเงินเฟ้อ” โดยยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย แม้ต้นทุนภาษีส่งผ่านถึงผู้บริโภค
ตลาดแรงงานคือหัวใจ: อัตราการว่างงานยังคงเป็นตัวชี้วัดหลักสำหรับทิศทางดอกเบี้ย
การแตกคอในคณะกรรมการ: บันทึกการประชุมอาจเผยให้เห็นมุมมองที่ต่างกันต่อเงินเฟ้อ การจ้างงาน และ NFP
Bowman & Waller: ยืนยันว่าเงินเฟ้อจากภาษีเป็นเพียงชั่วคราว → การตรึงดอกเบี้ยสูงเกินไปอาจทำให้เฟด “ตามหลังเกม”
มุมมองข้างหน้า: แม้การประชุม ก.ค. จะลดความสำคัญของเงินเฟ้อ แต่ข้อมูลล่าสุด (Core CPI & PPI ที่สูงกว่าคาด) อาจทำให้ความเห็นต่างชัดเจนขึ้น ขณะที่ สุนทรพจน์ Jackson Hole ของ Powell อาจมีการส่งสัญญาณเปลี่ยนท่าที
ตลาดประเมินโอกาส 83.6% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 16–17 กันยายน
ทรัมป์ยังคงกดดันให้เฟดผ่อนคลายมากขึ้น
Waller และ Bowman ถูกจับตามองว่าอาจขึ้นแทน Powell หลังวาระหมดลงในพฤษภาคม 2026
ขณะนี้ ดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปียังทรงตัว แต่ความผันผวนอาจกลับมาในสัปดาห์นี้เมื่อ Powell กล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole