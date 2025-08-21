อ่านเพิ่มเติม

💲 ดอลลาร์ทรงตัวเมื่อวาน ก่อนการเผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC

09:41 21 สิงหาคม 2025

July’s meeting marked the first dual dissent in years, with Governors Waller and Bowman voting for a 25 bp rate cut 📣

ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับ 98
DXY เคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับ Fibonacci 61.8% เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนบันทึกการประชุม FOMC จะถูกเปิดเผย ขณะเดียวกัน ตลาดจับตาสุนทรพจน์ของ เจอโรม พาวเวลล์ วันศุกร์นี้ ที่อาจชี้ทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์

สรุปสาระสำคัญ – การประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม

  • ความเห็นต่างครั้งแรกในรอบหลายปี: ผลโหวต 9–2 โดย Waller และ Bowman ต้องการลดดอกเบี้ย 0.25%

  • Powell ส่งสัญญาณ Hawkish: ระบุเฟดกำลัง “มองข้ามเงินเฟ้อ” โดยยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย แม้ต้นทุนภาษีส่งผ่านถึงผู้บริโภค

  • ตลาดแรงงานคือหัวใจ: อัตราการว่างงานยังคงเป็นตัวชี้วัดหลักสำหรับทิศทางดอกเบี้ย

  • การแตกคอในคณะกรรมการ: บันทึกการประชุมอาจเผยให้เห็นมุมมองที่ต่างกันต่อเงินเฟ้อ การจ้างงาน และ NFP

  • Bowman & Waller: ยืนยันว่าเงินเฟ้อจากภาษีเป็นเพียงชั่วคราว → การตรึงดอกเบี้ยสูงเกินไปอาจทำให้เฟด “ตามหลังเกม”

  • มุมมองข้างหน้า: แม้การประชุม ก.ค. จะลดความสำคัญของเงินเฟ้อ แต่ข้อมูลล่าสุด (Core CPI & PPI ที่สูงกว่าคาด) อาจทำให้ความเห็นต่างชัดเจนขึ้น ขณะที่ สุนทรพจน์ Jackson Hole ของ Powell อาจมีการส่งสัญญาณเปลี่ยนท่าที

ตลาดประเมินโอกาส 83.6% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 16–17 กันยายน
ทรัมป์ยังคงกดดันให้เฟดผ่อนคลายมากขึ้น
Waller และ Bowman ถูกจับตามองว่าอาจขึ้นแทน Powell หลังวาระหมดลงในพฤษภาคม 2026

ขณะนี้ ดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปียังทรงตัว แต่ความผันผวนอาจกลับมาในสัปดาห์นี้เมื่อ Powell กล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole

หุ้น:
12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
