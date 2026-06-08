ฟุตบอลโลกกับตลาดการเงิน: มีโอกาสทำกำไรหรือไม่?

นักวิเคราะห์ของ FIFA ระบุว่า ฟุตบอลโลกที่มีกำหนดจัดขึ้นที่สหรัฐฯ และเม็กซิโกในช่วงกลางปี 2026 ถูกออกแบบให้เป็นตัวกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขเหล่านี้ ไม่ว่าจะคำนวณอย่างไร ล้วนตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าสหรัฐฯ (และเม็กซิโก) จะได้รับกระแสนักท่องเที่ยวระดับสูงจำนวนมหาศาล แต่คำถามคือ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่?
ในปี 2025 สหรัฐฯ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ 68.3 ล้านคน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับปี 2024 และลดลงเกือบ 15% จากสถิติสูงสุดในปี 2018 สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวม การลดลงนี้ไม่ถือว่ารุนแรงนัก เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนเพียงราว 3% ของ GDP อย่างไรก็ตาม สำหรับบางอุตสาหกรรม ผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยวถือเป็น “ความเป็นความตาย” ของธุรกิจ
ผู้ประกอบการโรงแรมเริ่มส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับยอดจองที่ต่ำกว่าคาด โดยอ้างอิงรายงานจากสื่ออย่าง “Forbes” และ “The Independent” ระบุว่า โรงแรมถึง 80% แสดงความกังวลว่ายอดจองต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และเกือบ 70% ระบุว่านักท่องเที่ยวเผชิญอุปสรรคด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังวิพากษ์วิจารณ์ว่า FIFA ประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมงานสูงเกินจริงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในเมืองฟิลาเดลเฟีย ที่ FIFA ได้ยกเลิกการจองห้องพักโรงแรม 2,000 ห้องโดยไม่ชี้แจงเหตุผล
ทางด้าน FIFA ระบุว่า ยอดขายตั๋วทะลุ 5 ล้านใบ ซึ่งมากกว่าทั้งทัวร์นาเมนต์ปี 2018 และ 2022 รวมกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญคือจำนวนแมตช์และทีมที่เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ ขณะที่องค์กรเองก็ยังตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะมียอดขายตั๋วเป็นสถิติ แต่จำนวนผู้ชมอาจจะยังไม่สามารถทำลายสถิติผู้เข้าชม 3.5 ล้านคนจากฟุตบอลโลกปี 1994 ได้
การวิเคราะห์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาชมในสนามมีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ชมทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าผลกระทบต่อภาคส่วนระดับโลกอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ธุรกิจท้องถิ่นกลับได้รับประโยชน์มากกว่า นอกจากนี้ จำนวนตั๋วที่ขายได้จริงอยู่ราว ๆ มากกว่า 3 ล้านใบเท่านั้น การที่ FIFA ระบุว่ามียอดขายมากกว่า 5 ล้านใบ อาจหมายถึงความ “เซอร์ไพรส์” ครั้งใหญ่ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในแง่ของจำนวนแฟนบอลจริง
เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจมากนัก ภาคการท่องเที่ยวของสหรัฐฯ กำลังเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งด้านสังคม รัฐบาล และเศรษฐกิจ ซึ่งจะสะท้อนออกมาในระดับการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
อย่างไรก็ตาม ในบริบทของความผิดหวังต่อจำนวนผู้ชมในทัวร์นาเมนต์ (หรือการขาดหายไปของผู้ชม) เราควรถามไม่เพียงแค่ว่าช่องทางการส่งผลของอีเวนต์นี้ต่อตลาดคืออะไร แต่ยังต้องถามด้วยว่า: ตลาดตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้จริงหรือไม่?
ช่องทางผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ
ฟุตบอลโลกเป็นอีเวนต์ที่มีลักษณะเฉพาะ และมีทิศทางผลกระทบต่อแต่ละอุตสาหกรรมค่อนข้างชัดเจน การที่การแข่งขันจัดขึ้นในสหรัฐฯ ยิ่งเพิ่มความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
สายการบิน: อเมริกาเหนือมีระยะทางห่างจากศูนย์กลางแฟนบอลหลักอย่างยุโรปและลาตินอเมริกา ดังนั้นการเดินทางทางอากาศจึงแทบเป็นทางเลือกหลักในการเข้าสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก จากยอดตั๋ว 5 ล้านใบ แม้ในตลาดขนาดใหญ่เช่นนี้ ก็ย่อมหมายถึงความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม คำถามคือ การเพิ่มขึ้นนี้จะสามารถแปลงเป็นกำไรได้จริงหรือไม่ ในบริบทของตลาดเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยังมีความท้าทาย
บริษัทรถเช่า: ประเทศในอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะสหรัฐฯ พึ่งพาการใช้รถยนต์อย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องปรับตัว บริษัทให้เช่ารถจึงเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรง แต่เช่นเดียวกับสายการบิน ปัญหาหลายด้านกำลังก่อตัว ทั้งระดับหนี้ที่สูงของบริษัท และหนี้ของลูกค้า ซึ่งสถานการณ์ดูเหมือนจะยิ่งแย่ลง
โรงแรม: หนึ่งในความกังวลแรก ๆ ต่อความสำเร็จของฟุตบอลโลกคืออัตราการเข้าพักของโรงแรม ซึ่งเป็นจุดที่อาจเกิด “เซอร์ไพรส์” ได้มากที่สุด แต่จริงหรือไม่? เครือโรงแรมระดับโลกส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีขอบเขตกว้างทั่วโลก ฟุตบอลโลกจำกัดเพียง 16 เมืองเท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวจะเป็นอย่างไร ก็ยากที่จะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการโดยรวม ส่วนโรงแรมในกลุ่ม REIT ที่กระจุกตัวในพื้นที่เฉพาะซึ่งอาจได้รับผลกระทบจริง กลับมีขนาดเล็ก สภาพคล่องต่ำ และมีจำนวนไม่มาก
บริษัทพนันกีฬา: หนึ่งในไม่กี่อุตสาหกรรม (นอกเหนือจากเทคโนโลยีและกลาโหม) ที่มีการเติบโตของกำไรอย่างโดดเด่น คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันกีฬา แนวโน้มนี้ไม่ได้มาจากอีเวนต์กีฬาโดยตรงเป็นหลัก แต่เกิดจากการผ่อนคลายกฎระเบียบที่เข้มงวดมานานหลายทศวรรษ และการปลดปล่อยความต้องการที่ถูกกดทับ อย่างไรก็ตาม การรวมตัวของแมตช์สำคัญในช่วงเวลาเดียวกันอาจช่วยหนุนรายได้เพิ่มเติมได้
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย: ฟุตบอลโลกเป็นโอกาสสำคัญในการโปรโมตสินค้าให้กับผู้ผลิตชุดกีฬาและเสื้อผ้ามาโดยตลอด ในทางทฤษฎี ช่วงนี้ควรเป็นช่วงที่ความต้องการเพิ่มขึ้น แต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับข้อสรุปที่มีน้ำหนัก แล้วข้อมูลจริงว่าอย่างไร?
ฟุตบอลโลกในมุมมองข้อมูลและการคาดการณ์
ก่อนจะไปสู่การคาดการณ์ จำเป็นต้องดูแนวโน้มในอดีตและกรณีศึกษา ซึ่งข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่า ความเชื่อมโยงระหว่างฟุตบอลโลกกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหลัก ๆ มักจะต่ำมาก หรือแทบไม่มีนัยสำคัญในหลายกรณี
จากพฤติกรรมของดัชนี S&P 500 และดัชนีหลักของประเทศเจ้าภาพ พบว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกมักเป็นลบเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือ ในช่วงเวลาประมาณ 30 ปีที่ศึกษา ดัชนีหุ้นหลัก ๆ มีแนวโน้มความผันผวนค่อนข้างต่ำในช่วงเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแข่งขัน
ในบริบทของ “เซอร์ไพรส์” ที่อาจเกิดขึ้นทั้งเชิงบวกหรือเชิงลบจากขนาดของฟุตบอลโลกและการบริโภคที่เกี่ยวข้อง คำถามแรกที่ต้องพิจารณาคือ: จริง ๆ แล้วมีใคร “คาดหวัง” สิ่งนี้อยู่ และคาดหวังในระดับไหน?
FIFA ได้ประกาศจัดฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก ในการประชุมเมื่อปี 2026 และในช่วงเวลาดังกล่าว มีการปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นจากอีเวนต์นี้หรือไม่?
ในกลุ่มสายการบินและบริษัทรถเช่า ยังไม่มีข้อมูลเชิงคุณภาพที่บ่งชี้ว่าตลาดคาดหวังการทำกำไรที่ดีขึ้นจากฟุตบอลโลกอย่างมีนัยสำคัญ
สถานการณ์แตกต่างออกไปในกลุ่มโรงแรม หลายหน่วยงานวิเคราะห์ระบุว่าโรงแรมในสหรัฐฯ อาจได้รับประโยชน์จากรายได้ต่อห้องพัก (RevPAR) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบรายปี และมากกว่า 12% ในช่วงเดือนที่มีการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม รายงานจากหน่วยงานอย่าง CoStar และ Tourism Economics ไม่ได้สอดคล้องเต็มที่กับมุมมองของโรงแรมบางแห่ง เช่น Hilton ที่เคยคาดการณ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ว่า การเติบโตของรายได้อาจต่ำกว่าที่ตลาดคาด
บริษัทวิเคราะห์การลงทุนมองว่ากลุ่มผู้ผลิตชุดกีฬาอาจเป็นผู้ได้ประโยชน์จากฟุตบอลโลก โดย Bernstein ประเมินว่า Nike และ Adidas อาจเพิ่มยอดขายต่อปีได้อีกราว 4% ขณะที่ Reuters รายงานว่า Adidas คาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มอีกประมาณ 250 ล้านยูโรจากอีเวนต์นี้ Goldman Sachs ก็ชี้ว่า Puma อาจเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์เช่นกัน
อีกสองกลุ่มธุรกิจที่ไม่เคยมีบทบาทโดดเด่นมากนักในฟุตบอลโลกครั้งก่อน ๆ แต่ครั้งนี้อาจกลายเป็น “wild card” ของตลาด คือแพลตฟอร์มเช่าระยะสั้นและบริษัทพนันกีฬา Airbnb ได้กลายเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ FIFA และ Deloitte ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกราว 380,000 คนจากการแข่งขัน ขณะที่ Airbnb เองรายงานว่ามีคำขอจองในเมืองเจ้าภาพเพิ่มขึ้นถึง 80% ซึ่งอาจสะท้อนผลกำไรที่เป็นรูปธรรมสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด โดยเฉพาะในบริบทที่บริษัทเคยเผชิญปัญหาด้านความสามารถในการทำกำไรในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา
ABNB.US (D1)
บริษัทอยู่ในช่วงการสะสมตัวในกรอบแคบที่บีบตัวลงต่อเนื่องมาหลายปี ในไม่ช้า ตลาดอาจเริ่มพร้อมมากขึ้นที่จะตัดสินทิศทางระยะยาวของบริษัทนี้ และผลประกอบการในช่วงฟุตบอลโลกอาจกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดที่สำคัญ แหล่งที่มา: xStation5
กลุ่มบริษัทลำดับที่สองคือบริษัทรับพนันกีฬา โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เพราะอะไร?
การที่โมเดลธุรกิจของพวกเขาได้รับแรงหนุนจากหนึ่งในอีเวนต์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกถือเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่ชัดเจนคือ แทบไม่มีฐานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในอดีต เนื่องจากบริษัทกลุ่มนี้มีสถานะในตลาดหุ้นค่อนข้างจำกัดในช่วงก่อนหน้า ธุรกิจพนันกีฬาและการพนันโดยรวมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุด จากกระแสการผ่อนคลายกฎระเบียบภายใต้รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ และความประหลาดใจด้านผลประกอบการของกลุ่มนี้อาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) มีขนาดใหญ่มาก
หนึ่งในบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบเชิงเปลี่ยนแปลงจากฟุตบอลโลกที่สหรัฐฯ คือ DraftKings โดย DraftKings เป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดผู้ให้บริการรับพนันกีฬาในสหรัฐฯ และบรรยากาศการลงทุนต่อบริษัทยังอยู่ในระดับค่อนข้างระมัดระวัง ส่วนหนึ่งมาจากการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ในแง่ข้อมูลทางการเงินยังไม่มีเหตุผลให้มองในเชิงลบ โดย EPS ในไตรมาส 1 ปี 2026 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.2 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 5 เท่า ด้วยรายได้ที่เติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก อัตรากำไรขั้นต้นราว 76% และโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ทำให้ตลาดอาจเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับจุดแข็งของบริษัทมากกว่าความเสี่ยงในอนาคต
DKNG.US (D1)
ราคาหุ้นของบริษัทได้ปรับตัวลงมาที่ขอบล่างของกรอบการสะสมตัวในระยะยาว และการรักษาระดับ Fibonacci 78.6% ถือเป็นบริเวณที่มีศักยภาพในการสร้างฐานราคา ซึ่งแรงซื้ออาจเริ่มกลับเข้ามาและพยายามเข้าควบคุมทิศทางของแนวโน้มอีกครั้ง แหล่งที่มา: xStation5
ท้ายที่สุด แม้ฟุตบอลโลกจะเป็นอีเวนต์ขนาดใหญ่และมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจริงแม้กับประเทศขนาดใหญ่ แต่อิทธิพลของมันต่อตลาดการเงินยังคงมีจำกัด และหลายบริษัทที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการหลั่งไหลของแฟนบอลไปยังสหรัฐฯ อาจกลับสร้างความผิดหวังได้ ในขณะเดียวกัน ความเข้าใจในความเป็นจริงเชิงปฏิบัติการและข้อได้เปรียบของแต่ละบริษัท รวมถึงแต่ละกลุ่มตลาดเฉพาะ อาจช่วยให้นักลงทุนที่รอบคอบสามารถสร้างผลกำไรได้
Kamil Szczepański
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน XTB
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