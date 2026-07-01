  
14:23 · 1 กรกฎาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เวทีประชุมธนาคารกลางที่ซินตรา อาจเพิ่มความผันผวนในตลาด FX (01.07.2026)

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เวทีธนาคารกลางที่ซินตรา อาจจุดชนวนความผันผวนในตลาด FX (01.07.2026)

ตลาดการเงินเริ่มต้นวันด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างสงบ หลังแรงซื้อจากกระแส AI ในช่วงก่อนหน้าชะลอลง ฟิวเจอร์สดัชนีหลักทั้งฝั่งสหรัฐฯ (US500) และยุโรป (EU50) ปรับตัวลงเล็กน้อยราว 0.2% เปิดโอกาสให้ตลาดพักฐานหลังการปรับขึ้นเมื่อวานนี้

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ ทั้งตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายน, อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน (HICP), รายงานการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ และ สต็อกน้ำมันดิบ EIA โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่เวทีเสวนาของผู้ว่าการธนาคารกลางในการประชุม ECB Forum ที่เมืองซินตรา ซึ่ง Kevin Warsh จะขึ้นกล่าวเป็นครั้งแรก

📌 ไฮไลต์จากตลาดเอเชีย

🇯🇵 ญี่ปุ่น

  • ดัชนี Tankan ไตรมาสล่าสุดออกมาดีกว่าคาด
  • ภาคการผลิตอยู่ที่ 22 จุด (คาด 16 | ก่อนหน้า 17)
  • ภาคบริการอยู่ที่ 37 จุด (คาด 35)
  • สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงครึ่งหลังของปี

🇨🇳 จีน

  • Caixin Manufacturing PMI เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 51.7
  • ลดลงเล็กน้อยจาก 51.8 แต่ยังอยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่อง สะท้อนการขยายตัวของภาคการผลิต

🇦🇺 ออสเตรเลีย

  • PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนปรับขึ้นเป็น 51.5
  • อย่างไรก็ตาม ยอดสร้างบ้านใหม่เดือนพฤษภาคมลดลง 1.1% MoM สวนทางตลาดที่คาดว่าจะฟื้นตัว

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา CET)

เวลา รายการ
09:00 🇵🇱 PMI ภาคการผลิตโปแลนด์
09:50 🇫🇷 PMI ภาคการผลิตฝรั่งเศส (Final)
09:55 🇩🇪 PMI ภาคการผลิตเยอรมนี (Final)
10:00 🇪🇺 PMI ภาคการผลิตยูโรโซน (Final)
10:30 🇬🇧 PMI ภาคการผลิตสหราชอาณาจักร (Final)
11:00 🇪🇺 HICP เงินเฟ้อยูโรโซน (Flash)
12:15 🇪🇺 Philip Lane กล่าวสุนทรพจน์
14:15 🇺🇸 รายงานการจ้างงาน ADP
15:00 🎤 เวทีผู้ว่าการธนาคารกลาง (ECB, Fed, BoE, BoC)
15:45 🇺🇸 PMI ภาคการผลิตสหรัฐฯ (Final)
16:00 🇺🇸 ISM Manufacturing PMI
16:30 🇺🇸 สต็อกน้ำมันดิบ EIA

👀 3 ตลาดที่น่าจับตา

💶 EUR/USD

คู่เงินหลักมีแนวโน้มผันผวนสูง โดยเวลา 11:00 น. ตลาดจะรับรู้ตัวเลขเงินเฟ้อ HICP ของยูโรโซน ซึ่งคาดว่าจะชะลอลงเหลือ 3.0% YoY

แต่ช่วงสำคัญที่สุดคือ 15:00 น. เมื่อผู้ว่าการธนาคารกลางของ ECB, Fed, BoE และ BoC ขึ้นเวทีพร้อมกัน ก่อนที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายจะช่วยกำหนดทิศทางของ EUR/USD ก่อนการประกาศ Nonfarm Payrolls (NFP)

📈 S&P 500 (US500)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต้องเผชิญข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญต่อเนื่อง เริ่มจาก ADP Employment Report เวลา 14:15 น. ซึ่งมักถูกใช้เป็นสัญญาณนำของ NFP

จากนั้นเวลา 16:00 น. ตลาดจะจับตา ISM Manufacturing PMI โดยเฉพาะดัชนีย่อยอย่าง คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) และ ราคาที่ผู้ผลิตจ่าย (Prices Paid) ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

🛢️ Brent Crude (OIL)

ราคาน้ำมันจะตอบสนองต่อรายงาน EIA Crude Oil Inventories เวลา 16:30 น.

ตลาดคาดว่าสต็อกน้ำมันดิบจะลดลงอีก 4 ล้านบาร์เรล หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด และสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงเช่นกัน อาจเป็นแรงหนุนให้ราคาน้ำมัน Brent ทะลุกรอบสะสมในปัจจุบันได้

หลังจากดีดตัวขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 10 วัน (EMA10; เส้นสีเหลือง) เมื่อไม่นานมานี้ EURUSD กลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง ตอกย้ำแนวโน้มขาลงที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน

แรงกดดันดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนจากความแตกต่างของทิศทางนโยบายการเงินที่ชัดเจนขึ้น โดย ECB เริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายจุดยืนแบบเข้มงวด (Hawkish) ขณะที่ตลาดยังคาดว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายน

ที่มา: xStation5

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