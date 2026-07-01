ปฏิทินเศรษฐกิจ: เวทีประชุมธนาคารกลางที่ซินตรา อาจเพิ่มความผันผวนในตลาด FX (01.07.2026)

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เวทีธนาคารกลางที่ซินตรา อาจจุดชนวนความผันผวนในตลาด FX (01.07.2026)
ตลาดการเงินเริ่มต้นวันด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างสงบ หลังแรงซื้อจากกระแส AI ในช่วงก่อนหน้าชะลอลง ฟิวเจอร์สดัชนีหลักทั้งฝั่งสหรัฐฯ (US500) และยุโรป (EU50) ปรับตัวลงเล็กน้อยราว 0.2% เปิดโอกาสให้ตลาดพักฐานหลังการปรับขึ้นเมื่อวานนี้
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดทั้งวัน เนื่องจากมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ ทั้งตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายน, อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน (HICP), รายงานการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ และ สต็อกน้ำมันดิบ EIA โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่เวทีเสวนาของผู้ว่าการธนาคารกลางในการประชุม ECB Forum ที่เมืองซินตรา ซึ่ง Kevin Warsh จะขึ้นกล่าวเป็นครั้งแรก
📌 ไฮไลต์จากตลาดเอเชีย
🇯🇵 ญี่ปุ่น
- ดัชนี Tankan ไตรมาสล่าสุดออกมาดีกว่าคาด
- ภาคการผลิตอยู่ที่ 22 จุด (คาด 16 | ก่อนหน้า 17)
- ภาคบริการอยู่ที่ 37 จุด (คาด 35)
- สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงครึ่งหลังของปี
🇨🇳 จีน
- Caixin Manufacturing PMI เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 51.7
- ลดลงเล็กน้อยจาก 51.8 แต่ยังอยู่เหนือระดับ 50 ต่อเนื่อง สะท้อนการขยายตัวของภาคการผลิต
🇦🇺 ออสเตรเลีย
- PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนปรับขึ้นเป็น 51.5
- อย่างไรก็ตาม ยอดสร้างบ้านใหม่เดือนพฤษภาคมลดลง 1.1% MoM สวนทางตลาดที่คาดว่าจะฟื้นตัว
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา CET)
|เวลา
|รายการ
|09:00
|🇵🇱 PMI ภาคการผลิตโปแลนด์
|09:50
|🇫🇷 PMI ภาคการผลิตฝรั่งเศส (Final)
|09:55
|🇩🇪 PMI ภาคการผลิตเยอรมนี (Final)
|10:00
|🇪🇺 PMI ภาคการผลิตยูโรโซน (Final)
|10:30
|🇬🇧 PMI ภาคการผลิตสหราชอาณาจักร (Final)
|11:00
|🇪🇺 HICP เงินเฟ้อยูโรโซน (Flash) ⭐
|12:15
|🇪🇺 Philip Lane กล่าวสุนทรพจน์
|14:15
|🇺🇸 รายงานการจ้างงาน ADP ⭐
|15:00
|🎤 เวทีผู้ว่าการธนาคารกลาง (ECB, Fed, BoE, BoC) ⭐
|15:45
|🇺🇸 PMI ภาคการผลิตสหรัฐฯ (Final)
|16:00
|🇺🇸 ISM Manufacturing PMI ⭐
|16:30
|🇺🇸 สต็อกน้ำมันดิบ EIA ⭐
👀 3 ตลาดที่น่าจับตา
💶 EUR/USD
คู่เงินหลักมีแนวโน้มผันผวนสูง โดยเวลา 11:00 น. ตลาดจะรับรู้ตัวเลขเงินเฟ้อ HICP ของยูโรโซน ซึ่งคาดว่าจะชะลอลงเหลือ 3.0% YoY
แต่ช่วงสำคัญที่สุดคือ 15:00 น. เมื่อผู้ว่าการธนาคารกลางของ ECB, Fed, BoE และ BoC ขึ้นเวทีพร้อมกัน ก่อนที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายจะช่วยกำหนดทิศทางของ EUR/USD ก่อนการประกาศ Nonfarm Payrolls (NFP)
📈 S&P 500 (US500)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต้องเผชิญข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญต่อเนื่อง เริ่มจาก ADP Employment Report เวลา 14:15 น. ซึ่งมักถูกใช้เป็นสัญญาณนำของ NFP
จากนั้นเวลา 16:00 น. ตลาดจะจับตา ISM Manufacturing PMI โดยเฉพาะดัชนีย่อยอย่าง คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) และ ราคาที่ผู้ผลิตจ่าย (Prices Paid) ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
🛢️ Brent Crude (OIL)
ราคาน้ำมันจะตอบสนองต่อรายงาน EIA Crude Oil Inventories เวลา 16:30 น.
ตลาดคาดว่าสต็อกน้ำมันดิบจะลดลงอีก 4 ล้านบาร์เรล หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด และสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงเช่นกัน อาจเป็นแรงหนุนให้ราคาน้ำมัน Brent ทะลุกรอบสะสมในปัจจุบันได้
หลังจากดีดตัวขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 10 วัน (EMA10; เส้นสีเหลือง) เมื่อไม่นานมานี้ EURUSD กลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง ตอกย้ำแนวโน้มขาลงที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน
แรงกดดันดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนจากความแตกต่างของทิศทางนโยบายการเงินที่ชัดเจนขึ้น โดย ECB เริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายจุดยืนแบบเข้มงวด (Hawkish) ขณะที่ตลาดยังคาดว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายน
ที่มา: xStation5
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