กราฟประจำวัน: GBPCHF ฟื้นตัวแรงจากยอดค้าปลีกที่กลับมาฟื้นตัว 🇬🇧📈 (19.06.2026)

ปอนด์อังกฤษกำลังกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์อย่างชัดเจน การพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดของยอดค้าปลีกครั้งนี้ช่วยหยุดการอ่อนค่าของเงินปอนด์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในกลุ่ม G10 ได้สำเร็จ โดยคู่เงินที่นำการฟื้นตัวในครั้งนี้คือ GBP/CHF ซึ่งทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญขึ้นไปอย่างชัดเจน ตอกย้ำความแข็งแกร่งของเงินปอนด์ทั่วทั้งยุโรปในวันศุกร์นี้
GBP/CHF แสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาที่ระดับ 1.0651 หลังจากพบแนวรับบริเวณ Fibonacci 38.2% คู่เงินนี้ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 10, 30 และ 100 วันอย่างมั่นคง ซึ่งช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ระดับ 56.7 ทำให้ยังมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่จุดสูงสุดเดิมในระยะใกล้ แหล่งข้อมูล: xStation5
อะไรเป็นแรงขับเคลื่อน GBP/CHF วันนี้?
ยอดค้าปลีกออกมาดีกว่าคาด:
จากสภาพอากาศเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดติดอันดับ 3 ของประวัติศาสตร์ และแรงหนุนจากโปรโมชันการขาย ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรเดือนพฤษภาคม 2026 เพิ่มขึ้น 1.2% ฟื้นตัวจากการลดลง 1.0% ในเดือนเมษายน ตัวเลขนี้สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ โดยยอดขายรายปีเพิ่มขึ้น 3.2%
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าออนไลน์ทำผลงานได้โดดเด่น ส่งผลให้สัดส่วนการขายออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 28.8% อย่างไรก็ตาม ยอดรวมยังคงต่ำกว่าระดับก่อนโควิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 อยู่ 0.4%
แนวโน้มการฟื้นตัวยังเปราะบาง:
ในช่วง 3 เดือนถึงเดือนพฤษภาคม 2026 ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% โดยได้แรงหนุนจากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีและสินค้ากลุ่มกิจกรรมกลางแจ้ง
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในระยะยาวยังคงอ่อนแอ เนื่องจากแรงกดดันค่าครองชีพและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์จากความขัดแย้งในอิหร่าน ทำให้ผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่ายในสินค้าชิ้นใหญ่
กลุ่มค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Tesco และ Morrisons ระบุว่าการเติบโตของยอดขายเริ่มชะลอตัวลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ความขัดแย้งดังกล่าวเริ่มต้นขึ้น
จุดเปลี่ยนทางการเมืองของ Burnham:
ชัยชนะอย่างเด็ดขาดของ Andy Burnham นายกเทศมนตรี Greater Manchester ในเขต Makerfield เปิดทางให้เขาอาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของนายกรัฐมนตรี Keir Starmer
Burnham ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคต และได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสมาชิกพรรค ชัยชนะครั้งนี้ยิ่งทำให้ตำแหน่งของ Starmer อ่อนแอลง โดยเขากำลังเผชิญแรงกดดันให้ลาออกจาก ส.ส. ประมาณหนึ่งในสี่
สถานการณ์นี้เพิ่มความเสี่ยงของความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินปอนด์ในระยะต่อไป
ปฏิทินเศรษฐกิจ: สภาพคล่องเบาบางจากวันหยุด Juneteenth (19 มิ.ย. 2026)
Morning Wrap: เอเชียปรับฐานจากความไม่เชื่อมั่นต่อข้อตกลงสันติภาพ โตเกียวส่งสัญญาณแทรกแซงค่าเงินเยน (19.06.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 19 มิ.ย.
US100 พุ่งขึ้น 2.7% ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ 🚀