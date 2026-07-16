ด่วน: 🇬🇧 GBPUSD ปรับตัวขึ้น 0.1% หลัง GDP ของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าคาด 📈

🇬🇧 08:00 น. (สหราชอาณาจักร): รายงาน GDP เดือนล่าสุด
- GDP YoY: 1.3% (คาดการณ์ 1.2%, ก่อนหน้า 1.2%) ✅
- GDP MoM: 0.1% (คาดการณ์ 0.0%, ก่อนหน้า -0.1%) ✅
- ผลผลิตภาคการผลิต (Manufacturing Production) MoM: 0.1% (คาดการณ์ -0.2%, ก่อนหน้า 0.4%) ✅
ภาพรวม:
เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังพ้นภาวะถดถอย โดยขยายตัวเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันเมื่อพิจารณาแบบเฉลี่ย 3 เดือน แม้โมเมนตัมการเติบโตจะชะลอลงเล็กน้อยก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน จากผลกระทบของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในอิหร่านที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานโลก แต่ข้อมูลล่าสุดที่ออกมาสูงกว่าคาดสะท้อนว่าเศรษฐกิจอังกฤษยังคงมีความแข็งแกร่ง และช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ในช่วงเช้าวันนี้
รายละเอียดรายงาน GDP ของสหราชอาณาจักร (ONS) 🇬🇧
ภาพรวมเศรษฐกิจ
- GDP ขยายตัว 0.7% ในช่วง 3 เดือนจนถึงเดือนพฤษภาคม 2026 ลดลงเล็กน้อยจาก 0.8% ในเดือนเมษายน
- GDP รายเดือน (MoM) เดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 0.1% สะท้อนว่าเศรษฐกิจยังคงขยายตัว แม้โมเมนตัมจะชะลอลง
ภาคบริการ (แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ)
- ขยายตัว 0.7% ในช่วง 3 เดือน
- ได้แรงหนุนจาก
- ภาคข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (Information & Communication) +2.5%
- บริการวิชาชีพ โดยเฉพาะ งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific R&D) ที่เพิ่มขึ้น 5.1% ในเดือนพฤษภาคม จากความแข็งแกร่งของงานวิจัยด้านการแพทย์
ภาคการผลิต
- ภาคการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.1% ในช่วง 3 เดือน
- ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) โดดเด่นที่สุด โดยขยายตัว 1.6% นำโดยอุตสาหกรรมยา
- อย่างไรก็ตาม การเติบโตถูกกดดันจากการหดตัวของภาคพลังงานและสาธารณูปโภคด้านน้ำ
ภาคก่อสร้าง
- ขยายตัว 1.6% ในช่วง 3 เดือน จากโครงการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน
- แต่ในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียว หดตัว 0.8% หลังงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนลดลงถึง 5%
ปฏิกิริยาของตลาด
ข้อมูล GDP ที่ออกมาดีกว่าคาดช่วยหนุน เงินปอนด์ (GBP) ให้แข็งค่าขึ้นในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม GBPUSD ยังไม่สามารถทะลุกรอบแนวต้านบริเวณ 1.3520–1.3550 ได้ และยังเคลื่อนไหวใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 10 ชั่วโมง (EMA10) บนกราฟ H1 หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงการซื้อขายเมื่อวาน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มชะลอตัวในระยะสั้น
Source: xStation5
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