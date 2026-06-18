ตลาดเด่นวันนี้: GBPUSD ก่อนการตัดสินใจของ BoE

- ปอนด์สเตอร์ลิงกำลังอยู่ในภาวะอ่อนแอ (ฝั่งตั้งรับ) ก่อนการตัดสินใจสำคัญของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
- การที่อัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.8% ทำให้ผู้กำหนดนโยบายต้องเผชิญกับภาวะ “ทางเลือกที่ยากลำบาก”
- สัญญาณที่ขัดแย้งกันจากตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร ทำให้แนวโน้มของนโยบายการเงินมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
- ปอนด์สเตอร์ลิงกำลังอยู่ในภาวะอ่อนแอ (ฝั่งตั้งรับ) ก่อนการตัดสินใจสำคัญของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
- การที่อัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.8% ทำให้ผู้กำหนดนโยบายต้องเผชิญกับภาวะ “ทางเลือกที่ยากลำบาก”
- สัญญาณที่ขัดแย้งกันจากตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร ทำให้แนวโน้มของนโยบายการเงินมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
การซื้อขายของคู่ GBPUSD ในวันนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนการประกาศผลการตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวานนี้ ค่าเงินปรับตัวลดลงจากระดับ 1.34 ลงมาที่ 1.33 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน โดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์เชิง “สายเหยี่ยว” (hawkish) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางอังกฤษถูกมองว่าเกือบจะแน่นอนว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไป หลังจากอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน และแรงกดดันจากราคาน้ำมันเริ่มคลี่คลาย ตลาดจึงจับตาข้อมูลและข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินว่าผู้กำหนดนโยบายของอังกฤษจะยังคงท่าทีเดิม หรือส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ระมัดระวังมากขึ้น
เงินเฟ้อลดลงกะทันหัน ขณะที่ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง
ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดที่ระดับ 2.8% ช่วยบรรเทาความกังวลบางส่วน แต่กลับสร้างภาพที่ค่อนข้าง “คลุมเครือ” ต่อค่าเงินปอนด์ ในด้านหนึ่ง แรงกดดันด้านราคาที่ลดลงช่วยเพิ่ม “พื้นที่หายใจ” ให้กับธนาคารกลางอังกฤษ และลดแรงกดดันต่อการขึ้นดอกเบี้ยที่เคยสูงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง
สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นจากข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุด โดยอัตราการว่างงานปรับลดลงสู่ระดับ 4.9% ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านค่าจ้างยังคงเพิ่มขึ้น โดยการเติบโตของค่าจ้างรวมโบนัสยังอยู่ที่ระดับ 4.4% เมื่อเทียบรายปี (YoY) แม้ว่าตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลงก็ตาม ซึ่งยังคงสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งอุปสงค์ (demand-side inflation) ซึ่งเป็นส่วนที่ธนาคารกลางสามารถควบคุมได้มากกว่าปัจจัยผันผวนอย่างราคาพลังงาน
ท่ามกลางสัญญาณที่ขัดแย้งกันดังกล่าว คู่เงิน GBPUSD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความผันผวน นักลงทุนจะจับตาสัญญาณจากถ้อยแถลงของ BoE หลังการตัดสินใจ รวมถึงประมาณการเศรษฐกิจล่าสุด โดยทิศทางนโยบายในอนาคตและการประเมินเศรษฐกิจของธนาคารกลางจะเป็นตัวกำหนดว่าค่าเงินปอนด์จะสามารถยืนระดับปัจจุบันได้หรือไม่ หรือจะเผชิญการปรับฐานลึกลงไปอีก
ภาพรวมทางเทคนิค
GBPUSD ได้เกิดการปรับฐานอย่างรุนแรงในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ และร่วงลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของรอบการปรับตัวขึ้นล่าสุด ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าตำแหน่งการเก็งกำไรสุทธิ (net speculative positions) ได้ลดลงสู่ระดับที่ต่ำมาก ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มักทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญของค่าเงินปอนด์
หากตลาดซึมซับท่าที “สายเหยี่ยว” ของ Fed และหันมาให้ความสำคัญกับการลดลงของคาดการณ์เงินเฟ้อ ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญแรงกดดันได้ ในทางกลับกัน หาก BoE มีท่าทีเปลี่ยนไปในลักษณะผ่อนคลายมากขึ้น (dovish pivot) ก็อาจเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลงต่อไปยังจุดต่ำสุดของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
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