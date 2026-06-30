GDP UK ต่ำกว่าคาด ขณะที่ยอดค้าปลีกเยอรมนีออกมาดีกว่าคาด

เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร (UK) เติบโต 0.9% เมื่อเทียบรายปี (YoY) ในการอ่านค่าล่าสุด ซึ่งต่ำกว่าทั้งตัวเลขก่อนหน้าและความคาดหวังของตลาดที่ระดับ 1.1% ขณะที่การเติบโตของ GDP รายไตรมาสยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.6% ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์
ในทางกลับกัน เยอรมนีมีข้อมูลที่ออกมาดีกว่าคาด โดยยอดค้าปลีก (Retail Sales) ปรับตัวขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) และ 1.8% เมื่อเทียบรายปี (YoY) สูงกว่าคาดการณ์อย่างชัดเจน ขณะที่:
- ราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 0.7% MoM
- ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงมาอยู่ที่ 22.1 พันล้านยูโร
- การลงทุนภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.9% QoQ ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์
รายละเอียด GDP สหราชอาณาจักร
GDP ที่แท้จริงของ UK เติบโต 0.6% QoQ ในไตรมาส 1 ปี 2026 สอดคล้องกับประมาณการก่อนหน้า และถือเป็นการเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนจากการเติบโตเพียง 0.1% ในไตรมาส 4 ปี 2025
การขยายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในลักษณะกระจายตัวในหลายภาคส่วน โดยภาคบริการเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก เพิ่มขึ้น 0.8% สะท้อนว่ากิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงมีความยืดหยุ่นในช่วงต้นปี
สำหรับทั้งปี 2025 GDP ถูกปรับลดเล็กน้อยลงมาอยู่ที่ 1.3% จาก 1.4% หลังจากขยายตัว 1.0% ในปี 2024 การปรับลดดังกล่าวมีขนาดไม่มาก และสะท้อนการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานและฤดูกาลทางสถิติเป็นหลัก
GDP ต่อหัว (Real GDP per head) เพิ่มขึ้น 0.6% ใน Q1 และสูงขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายปี สะท้อนการฟื้นตัวเล็กน้อยของผลผลิตต่อประชากร
ภาพฝั่งครัวเรือนยังอ่อนแอ
แม้ภาพรวม GDP จะดูดีขึ้น แต่ภาคครัวเรือนยังเผชิญแรงกดดัน:
- รายได้ใช้จ่ายจริงต่อหัว (real household disposable income) ลดลง 0.8% ใน Q1
- พลิกกลับจากการเพิ่มขึ้น 1.2% ใน Q4 2025
- อัตราการออมลดลง 0.7 จุดเปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 8.9%
- สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการออมที่ไม่ใช่เงินบำนาญ
โดยรวมแล้ว ข้อมูลสะท้อนว่าเศรษฐกิจ UK เริ่มต้นปี 2026 ได้ค่อนข้างแข็งแกร่งจากภาคบริการ แต่แรงกดดันต่อรายได้และการออมของครัวเรือนยังคงเป็นความเสี่ยงต่อการบริโภคในระยะต่อไป
EURGBP (D1)
แหล่งที่มา: xStation5
แหล่งที่มา: ons.gov.uk
แหล่งที่มา: ons.gov.uk
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