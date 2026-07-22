หุ้น General Motors ร่วง แม้งบประกอบการออกมาแข็งแกร่ง 🚩

General Motors กำไรดีกว่าคาด พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการปี 2026
General Motors (GM.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาด พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรและกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) สำหรับทั้งปี โดยธุรกิจในอเมริกาเหนือยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก จากราคาขายรถที่ทรงตัว ความต้องการรถกระบะและ SUV ที่แข็งแกร่ง รวมถึงการลดการขาดทุนจากธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้อย่างต่อเนื่อง
- กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 3.57 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 3.20 ดอลลาร์
- รายได้เพิ่มขึ้น 1.9% YoY สู่ 48.03 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 47.01 พันล้านดอลลาร์
- กำไรจากการดำเนินงาน (Adjusted EBIT) ในอเมริกาเหนืออยู่ที่ 3.45 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 3.26 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ Adjusted EPS ปี 2026 เป็น 12.00–14.00 ดอลลาร์ จากเดิม 11.50–13.50 ดอลลาร์
- อย่างไรก็ตาม บริษัทปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิ (Net Income) เหลือ 8.4–9.8 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 9.9–11.4 พันล้านดอลลาร์
อเมริกาเหนือยังเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต
GM มียอดขายรถยนต์ 990,000 คัน เพิ่มขึ้น 1.6% YoY ขณะที่ Adjusted EBIT ในอเมริกาเหนืออยู่ที่ 3.45 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไร EBIT ปรับตัวขึ้น 2.5 จุดเปอร์เซ็นต์ สู่ 8.6%
Mary Barra ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ระบุว่า ผลประกอบการที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากราคาขายรถที่ทรงตัว ความนิยมในรถกระบะและ SUV ต้นทุนการรับประกันที่ลดลง และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
ด้านธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงบริษัทร่วมทุนในจีน สร้าง Adjusted EBIT ได้ 190 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 144.4 ล้านดอลลาร์
กำไรที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิลดลง
กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้นราว 30% YoY สู่มากกว่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 8.2%
อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นลดลง 31.1% YoY เหลือ 1.3 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
GM ยังเดินหน้าลดการขาดทุนจากธุรกิจ EV พร้อมขยายธุรกิจบริการดิจิทัลที่มีอัตรากำไรสูงอย่างต่อเนื่อง
GM ปรับเพิ่มเป้าหมายกำไรปี 2026
บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ Adjusted EBIT สำหรับปี 2026 เป็น 14–16 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 13.5–15.5 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ยังปรับเพิ่มคาดการณ์ Adjusted EPS เป็น 12–14 ดอลลาร์ และเพิ่มเป้าหมายกระแสเงินสดอิสระจากธุรกิจยานยนต์ (Adjusted Automotive Free Cash Flow) เป็น 9.5–11.5 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 9–11 พันล้านดอลลาร์
ส่วนงบลงทุน (Capital Expenditure) คาดว่าจะอยู่ที่ 10–12 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2026
ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน
แม้จะปรับเพิ่มประมาณการกำไรที่ปรับปรุงแล้ว แต่ GM ได้ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นเหลือ 8.4–9.8 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 9.9–11.4 พันล้านดอลลาร์
นี่เป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน ที่บริษัทเพิ่มเป้าหมายกำไรที่ปรับปรุงแล้ว แต่ลดคาดการณ์กำไรสุทธิ เนื่องจากผลกระทบของรายการพิเศษและต้นทุนจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ EV
แม้ผลประกอบการจะออกมาดีกว่าคาด แต่หุ้น GM ปรับตัวลงราว 2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด (Premarket)
ภาพรวมทางเทคนิคของหุ้น GM
หลังประกาศผลประกอบการ หุ้น General Motors เคลื่อนไหวอ่อนตัวเล็กน้อย บริเวณ 74 ดอลลาร์ และยังทรงตัวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200) ซึ่งเป็นแนวรับทางเทคนิคที่นักลงทุนจับตาอยู่ในขณะนี้
Source: xStation5
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