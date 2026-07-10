GOLD - ปรับฐานเพื่อสะสมแรงขึ้นต่อ?

ราคาทองคำโลกปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงการซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม หลังแรงซื้อเพื่อเก็งกำไรจากจุดต่ำสุด (Bottom Fishing) เริ่มกลับเข้ามาในตลาด ส่งผลให้โลหะมีค่ากลับทิศทางจากการปรับตัวลงอย่างหนัก พลิกขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงท้ายของการซื้อขาย
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นของตลาดยังคงมีความเสี่ยงหลายด้าน เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่มีสัญญาณคลี่คลาย ขณะที่นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาด
Fed ยังคงเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อแนวโน้มทองคำ
แนวโน้มของราคาทองคำในระยะสั้นยังคงขึ้นอยู่กับทิศทางนโยบายการเงินของ Fed เป็นหลัก
หาก Fed เปลี่ยนไปใช้นโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น หรือส่งสัญญาณยุติวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทองคำจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนลดลง
ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อยังคงกดดันให้ Fed ต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไป ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจกลับมาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดโลหะมีค่า
ปัจจุบัน ตลาดประเมินโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนอยู่ที่ประมาณ 62% ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับเกือบ 69% ในการซื้อขายครั้งก่อน
แหล่งที่มา: CME FedWatch Tool
นอกจากนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงถูกประเมินว่ามีความสามารถในการรับมือกับแรงกดดันได้ดีกว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่น ๆ ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นและยุโรปยังคงอยู่ในระดับสูง
ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้กระแสเงินทุนระหว่างประเทศยังคงให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่อยู่ในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ตะวันออกกลาง “ร้อนแรงขึ้น” ความไม่แน่นอนกลับมาอีกครั้ง
นอกเหนือจากนโยบายการเงินแล้ว ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดทองคำมีความผันผวนอย่างมาก
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินการโจมตีทางทหารอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงหยุดยิงจะล่มลงเพิ่มขึ้น
มีรายงานว่าอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่วอชิงตันได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายหลายแห่งในดินแดนอิหร่าน
ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้กิจกรรมการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงอย่างชัดเจน
ข้อมูลจาก Kpler ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม มีเรือบรรทุกน้ำมันเพียงประมาณ 13 ลำที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 33 ลำต่อวัน
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันกลับปรับตัวลดลงประมาณ 2% เนื่องจากตลาดกังวลว่าอุปสงค์พลังงานทั่วโลกอาจอ่อนแอลง หากการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว
การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันช่วยสนับสนุนราคาทองคำ หลังจากโลหะมีค่าเผชิญแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันในช่วงก่อนหน้า
HSBC ปรับลดคาดการณ์ แต่ยังมองทองคำในระยะยาวเป็นบวก
ในรายงานล่าสุด HSBC ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำเฉลี่ยสำหรับช่วงปี 2026–2027 เพื่อสะท้อนผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน
ธนาคารคาดการณ์ว่าราคาทองคำเฉลี่ยในปี 2026 จะอยู่ที่ 4,560 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และในปี 2027 อยู่ที่ประมาณ 4,925 ดอลลาร์ต่อออนซ์
พร้อมระบุว่าราคาทองคำอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 3,800-4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในช่วงที่เหลือของปี 2026 ก่อนจะปิดปีที่ระดับประมาณ 4,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อย่างไรก็ตาม HSBC มองว่าความเสี่ยงด้านขาลงของราคาทองคำมีจำกัด เนื่องจากตลาดได้สะท้อนผลกระทบจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและระดับอัตราดอกเบี้ยสูงไปมากแล้ว
นอกจากนี้ ปัจจัยสนับสนุนระยะยาว เช่น
- ความเสี่ยงด้านการคลัง
- ภาระหนี้สาธารณะ
- แนวโน้มการกระจายการถือครองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางทั่วโลก
ยังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนราคาทองคำต่อไป
อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองคือ กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก SPDR Gold Trust กลับเข้าซื้อทองคำสุทธิอีกครั้งจำนวน 3.1 ตัน
ส่งผลให้ปริมาณการถือครองทองคำรวมเพิ่มขึ้นเป็น 1,005.6 ตัน
การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันเริ่มฟื้นตัว หลังจากช่วงเวลาที่มีแรงขายสุทธิต่อเนื่อง และอาจกลายเป็นปัจจัยสนับสนุน หากกระแสเงินทุนยังคงไหลกลับเข้าสู่ตลาดในระยะต่อไป
แนวโน้ม
แม้ว่าราคาทองคำจะฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากแรงซื้อบริเวณจุดต่ำสุด และความคาดหวังว่า Fed อาจมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น แต่แนวโน้มขาขึ้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์
ในระยะต่อไป ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางตลาดทองคำ ได้แก่
- สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน
- ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ
- สัญญาณใหม่จาก Fed
หากปัจจัยเหล่านี้เคลื่อนไหวในทิศทางที่เอื้อต่อตลาด ทองคำอาจสามารถขยายการฟื้นตัวต่อไปได้
แต่ในทางกลับกัน ความเสี่ยงของการปรับฐานยังไม่สามารถตัดออกได้ทั้งหมด
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แหล่งที่มา: xStation5
การปรับตัวขึ้นล่าสุดของราคาทองคำส่งผลให้ราคาขยับเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 4,130 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเริ่มชะลอตัวลง และเริ่มปรากฏรูปแบบแท่งเทียนที่ส่งสัญญาณการปรับตัวลดลง
หากราคาหลุดออกจากกรอบแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน อาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลงอยู่ที่ระดับ 4,090 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงในครั้งนี้อาจถูกมองว่าเป็นเพียงการพักฐาน เพื่อสะสมแรงสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อไป
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