🔥 GOLD ดิ่งไม่หยุด! แนวรับ 4,000 ดอลลาร์จะเป็นจุดกลับตัวหรือจุดพังทลาย?

ตลาดทองคำเผชิญแรงขายต่อเนื่อง ขณะที่ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพิ่มสูงขึ้น
ตลาดทองคำยังคงถูกกดดันอย่างหนักในการซื้อขายล่าสุด หลังจากนักลงทุนเพิ่มการเดิมพันว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ปัจจุบันราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และกำลังมุ่งหน้ากลับไปทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed พุ่งสูงขึ้น
- ปัจจัยหลักที่กดดันตลาดโลหะมีค่ามาจากการเปลี่ยนแปลงของมุมมองด้านนโยบายการเงิน โดยข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า ความน่าจะเป็นที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้นสู่ระดับประมาณ 85% ขณะที่โอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนสูงกว่า 70%
- ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการประชุม Fed กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งตลาดประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีไว้เพียงประมาณ 61%
- ความคาดหวังต่อดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดย ดัชนี Dollar Index (DXY) ปรับตัวขึ้นแตะ 101.4 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี
- การแข็งค่าของดอลลาร์ทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่น ขณะเดียวกันยังเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำอีกด้วย
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักของตลาดอีกต่อไป
- นอกจากปัจจัยด้านนโยบายการเงินแล้ว สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ก็มีพัฒนาการในเชิงบวกเช่นกัน โดยความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มผ่อนคลายลง หลังทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุกรอบการเจรจาที่มุ่งสู่ข้อตกลงสันติภาพอย่างครอบคลุม
- สหรัฐฯ ยังได้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 60 วัน ขณะที่แผนอพยพลูกเรือหลายพันคนที่ติดค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซกำลังดำเนินการด้วยความร่วมมือจากทั้งสองประเทศ
- พัฒนาการดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอีกประมาณ 1% ในการซื้อขายล่าสุด
- หากในอดีต ข่าวความไม่สงบในตะวันออกกลางมักเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำผ่านความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันอิทธิพลของปัจจัยนี้ลดลงอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่า นโยบายการเงินของ Fed กลายเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของตลาดทองคำ ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนแบบดั้งเดิม เช่น ความเสี่ยงด้านสงครามหรือเงินเฟ้อ ถูกลดความสำคัญลงชั่วคราว
สถาบันการเงินขนาดใหญ่ทยอยปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำ
อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าจับตามองคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน หลังจากซื้อสะสมทองคำต่อเนื่องหลายวัน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้กลับมาขายสุทธิทองคำจำนวน 4.6 ตัน ส่งผลให้ปริมาณการถือครองลดลงเหลือ 1,017.6 ตัน
การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงความระมัดระวังของเม็ดเงินขนาดใหญ่ต่อแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงต่อไป และเพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำอีกทางหนึ่ง
ไม่เพียงเท่านั้น ธนาคารชั้นนำหลายแห่งในวอลล์สตรีทยังได้ปรับลดมุมมองต่อราคาทองคำเช่นกัน
- Bank of America มองว่าเป้าหมายราคาทองคำที่ 6,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หาก Fed ยังคงจุดยืนที่เข้มงวด
- Deutsche Bank ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำในไตรมาส 3 ลงสู่ระดับประมาณ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในกรณีที่ Fed คงอัตราดอกเบี้ย
- หาก Fed เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีก 3-4 ครั้ง ธนาคารแห่งนี้มองว่าราคาทองคำอาจปรับตัวลงสู่บริเวณ 3,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
การปรับลดคาดการณ์พร้อมกันของหลายสถาบัน สะท้อนว่าตลาดกำลังประเมินแนวโน้มทองคำใหม่ ภายใต้สมมติฐานที่ว่าอัตราดอกเบี้ยสูงอาจอยู่กับตลาดนานกว่าที่เคยคาดไว้
ไฮไลต์สำคัญของสัปดาห์: รายงานเงินเฟ้อ PCE
- ในช่วงหลายวันข้างหน้า ความสนใจของนักลงทุนจะมุ่งไปที่รายงาน ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญมากที่สุดในการกำหนดนโยบายการเงิน
- หากข้อมูล PCE ออกมาสะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง โอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมก็จะเพิ่มขึ้น และอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำต่อไป
- ในทางกลับกัน หากตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวลงมากกว่าคาด ตลาดอาจเริ่มคาดหวังว่า Fed จะผ่อนคลายท่าทีที่เข้มงวดลง ซึ่งจะช่วยเปิดทางให้ราคาทองคำฟื้นตัวได้
บทสรุป
- พัฒนาการล่าสุดชี้ให้เห็นว่าตลาดทองคำกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของ Fed เกือบทั้งหมด
- การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น และความเป็นไปได้ที่ Fed จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ กำลังลดความน่าสนใจของทองคำ แม้ว่าจะยังมีปัจจัยสนับสนุนแบบดั้งเดิมอย่างความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือเงินเฟ้ออยู่ก็ตาม
- นอกจากนี้ การกลับมาขายสุทธิของ SPDR Gold Trust และการปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำจากหลายธนาคารชั้นนำ ยังสะท้อนถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนสถาบัน
ในระยะสั้น ทิศทางของทองคำมีแนวโน้มขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ที่กำลังจะประกาศ รวมถึงท่าทีของ Fed ในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไปเป็นสำคัญ
📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
ที่มา: xStation5
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แนวโน้มขาลงของทองคำยังคงดำเนินต่อไป โดยราคายังคงสร้าง จุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower Highs) และ จุดต่ำสุดที่ต่ำลง (Lower Lows) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนว่าแรงกดดันจากฝั่งขายยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ครอบงำตลาดในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม แรงขายเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลง เนื่องจากปริมาณการซื้อขาย (Volume) ลดลง ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรงลง และเปิดโอกาสให้แรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดได้มากขึ้น
ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะเป็นแนวรับสำคัญที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด หากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้และไม่หลุดลงไปต่ำกว่าแนวรับนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรีบาวด์ระยะสั้น โดยมีเป้าหมายการฟื้นตัวแรกอยู่บริเวณ 4,135 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในทางกลับกัน หากระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ถูกทะลุลงอย่างชัดเจน แนวโน้มขาลงอาจเร่งตัวขึ้น และเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่แนวรับถัดไปในระยะต่อไป
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