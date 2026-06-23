  
20:00 · 23 มิถุนายน 2026

GOLD Breakout จริงหรือ?

ไม่ใช่ทุก breakout ที่ควรเข้าออเดอร์ ความแตกต่างระหว่าง breakout จริงกับ fake move อยู่ที่ “โครงสร้างสภาพคล่อง” เบื้องหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่กราฟทั่วไปไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจน

โมเดล Sniper Entry ถูกออกแบบมาเพื่อโฟกัสจุดนี้โดยเฉพาะ: การหาจุดเข้าเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง โดยอิงจากพฤติกรรมของเงินทุนขนาดใหญ่ ไม่ใช่อารมณ์หรือการคาดเดา

อาจารย์ Toey CEO ของ Bravo Trade Academy จะสอนวิธีนำแนวคิดนี้ไปใช้จริงในงาน Gold Sniper Masterclass ฟรี

📅 วันเสาร์ 4/7/2026 | 13:00 - 16:00 | YouTube Live | ลงทะเบียนฟรี

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⚠️ ตราสารทางการเงินโดยเฉพาะอนุพันธ์ อาจมีความเสี่ยงสูง
โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

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