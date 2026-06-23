GOLD Breakout จริงหรือ?

ไม่ใช่ทุก breakout ที่ควรเข้าออเดอร์ ความแตกต่างระหว่าง breakout จริงกับ fake move อยู่ที่ “โครงสร้างสภาพคล่อง” เบื้องหลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่กราฟทั่วไปไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจน
โมเดล Sniper Entry ถูกออกแบบมาเพื่อโฟกัสจุดนี้โดยเฉพาะ: การหาจุดเข้าเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง โดยอิงจากพฤติกรรมของเงินทุนขนาดใหญ่ ไม่ใช่อารมณ์หรือการคาดเดา
อาจารย์ Toey CEO ของ Bravo Trade Academy จะสอนวิธีนำแนวคิดนี้ไปใช้จริงในงาน Gold Sniper Masterclass ฟรี
📅 วันเสาร์ 4/7/2026 | 13:00 - 16:00 | YouTube Live | ลงทะเบียนฟรี
📌 ลงทะเบียนฟรี: Link
⚠️ ตราสารทางการเงินโดยเฉพาะอนุพันธ์ อาจมีความเสี่ยงสูง
โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
🔥 สิ่งที่คุณจะได้รับ
โบนัสต้อนรับสำหรับเริ่มต้นเทรด
สิทธิ์เข้าร่วม Workshop “Gold for Beginners” สำหรับผู้เริ่มต้น
เรียนรู้พื้นฐานการเทรด Forex, ทองคำ และดัชนีแบบเข้าใจง่าย
เพียงทำ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ:
1️⃣ ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชัน
2️⃣ รอรับอีเมลยืนยันจาก XTB
3️⃣ ฝากเงินขั้นต่ำ $100 ภายใน 2 วันหลังเปิดบัญชี
💡 เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าใหม่ในประเทศไทยเท่านั้น
⏰ โปรโมชันมีเวลาจำกัด รีบรับสิทธิ์ก่อนหมดเขต!
👉 สมัครเลยตอนนี้
👉 ฝากเงินเพื่อรับโบนัส
Need help? ติดต่อทีมซัพพอร์ตของเราได้ตลอดเวลา
📧 cs_int@xtb.com | sales_th@xtb.global
☎️ +66 2 026 1622 (จ-ศ 12.00 น. - 23.00 น.)
📞 +66 6000 24059 (จ.-ศ. 13.00 น. - 22.00 น.)
Chart of the Day: ทองคำเผชิญแรงกดดันอีกครั้งจาก Fed และความกังวลด้านเงินเฟ้อ (23.06.2026)
Morning Wrap - ช่องแคบฮอร์มุซคลายความตึงเครียด ขณะที่การร่วงของ SpaceX ฉุดหุ้น Big Tech ปรับตัวลง
ข่าวเด่นวันนี้ 23 มิ.ย.
น้ำมันปรับตัวลงอีกครั้ง แม้วิกฤตฮอร์มุซยังไม่คลี่คลาย