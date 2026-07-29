Morning Wrap: ตลาดเอเชียเผชิญแรงขายจากผลประกอบการ SK Hynix และความตึงเครียดอิหร่าน ดอลลาร์หยุดชะลอความเคลื่อนไหวก่อนผลประชุม Fed

หุ้นสหรัฐฯ และยุโรป
ดัชนีฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และผลประกอบการของ SK Hynix ซัพพลายเออร์รายสำคัญของ Nvidia ซึ่งไม่สามารถทำผลงานได้เหนือความคาดหมายของนักลงทุน
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวลงมากที่สุด (-0.5%) ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) และ Russell 2000 (US2000) ลดลงประมาณ 0.15% ส่วนฟิวเจอร์ส Dow Jones (US30) ทรงตัว โดยได้รับแรงหนุนจากสัดส่วนหุ้นกลุ่มดั้งเดิมหรือหุ้น Value Stock ที่มีน้ำหนักสูงในดัชนี
ดัชนียุโรป EU50 ก็อยู่ในแดนลบเช่นกัน (-0.3%)
ตลาดเอเชีย
ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงเทขายอย่างหนัก จากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ความกังวลว่า Fed อาจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงความวิตกเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นกลุ่ม AI
ในช่วงที่ตลาดร่วงหนักที่สุด KOSPI ของเกาหลีใต้ ดิ่งลงสูงสุดถึง 11% ขณะที่ดัชนีไต้หวันปรับตัวลงเกือบ 4% ส่วนฟิวเจอร์ส Nikkei 225 (JP225) ลดลง 1.6% ขณะที่ HSCEI ของจีน ยังคงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อย (CHN.cash: +0.8%)
หุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่เป็นผู้นำการปรับตัวลง:
- SK Hynix ร่วงลงมากกว่า 9% แม้รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์
- Samsung ลดลง 5–8%
- TSMC ปรับตัวลงมากกว่า 2%
SK Hynix: กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น 557% แตะระดับ 60.5 ล้านล้านวอนในไตรมาสล่าสุด อย่างไรก็ตาม ทั้งกำไรจากการดำเนินงานและรายได้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ผลประกอบการของซัพพลายเออร์ชิปหน่วยความจำรายสำคัญของ Nvidia ได้เพิ่มความกังวลว่า การเติบโตของ AI และโมเมนตัมของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อาจเริ่มชะลอตัว ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ปรับตัวลงแรงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ (-6%)
เศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์
ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง:
อิหร่านระบุว่า หากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับโอมานได้ จะยังคงจุดยืนเดิมเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซต่อไป นอกจากนี้ อิหร่านยังยิงขีปนาวุธพิสัยไกลไปยังฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน ขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลจอร์แดนรายงานว่า กองกำลังของประเทศสามารถสกัดขีปนาวุธจากอิหร่านได้ 5 ลูก
เงินเฟ้อออสเตรเลีย (CPI):
อัตราเงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลียชะลอตัวเร็วกว่าคาด โดยลดลงจาก 4.0% ในเดือนพฤษภาคม เหลือ 3.8% YoY ในเดือนมิถุนายน
อัตราเงินเฟ้อรายไตรมาสในไตรมาส 2 ลดลงจาก 4.1% เหลือ 3.9% (ตลาดคาด 4.1%) ขณะที่ดัชนี Trimmed Mean CPI อยู่ที่ 3.6% (คาดการณ์ 3.7%, ครั้งก่อน 3.5%)
แม้ต้นทุนที่อยู่อาศัยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (+6.8%) แต่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากภาคขนส่งชะลอตัวลงอย่างมาก โดยรวมแล้ว ตัวเลขดังกล่าวช่วยลดความคาดหวังที่ว่า ธนาคารกลางออสเตรเลียอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนสิงหาคม
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลักในกลุ่ม G10
ตลาด FX สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตเคอร์เรนซี
ตลาดเงินตรา (FX):
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ชะลอการเคลื่อนไหวก่อนผลการประชุม Fed โดยปรับตัวลง 0.1%
ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงิน G10 ที่อ่อนค่าที่สุดในวันนี้ หลังตัวเลข CPI ออกมาต่ำกว่าคาด:
- AUDUSD: -0.25%
- AUDNZD: -0.3%
ขณะที่ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และเยนญี่ปุ่น (JPY) ได้รับแรงหนุนจากมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางในประเทศ:
- NZDUSD: -0.3%
- USDJPY: -0.2%
ด้าน EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.05% อยู่ที่ระดับ 1.1399
น้ำมันดิบและรายงาน API
ราคาน้ำมันดิบ Brent Futures ฟื้นตัวขึ้น 3.3% อยู่บริเวณ 84–85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อย่างไรก็ตาม รายงานสต็อกน้ำมันจาก API รายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด:
- น้ำมันดิบ: +3.3 ล้านบาร์เรล (ตลาดคาด -1.35 ล้านบาร์เรล)
- น้ำมันเบนซิน: +0.92 ล้านบาร์เรล (ตลาดคาด -1.2 ล้านบาร์เรล)
สะท้อนถึงอุปสงค์พลังงานที่อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด
โลหะมีค่า
ความผันผวนของราคาทองคำชะลอตัวลงพร้อมกับดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการตัดสินใจของ FOMC
- ทองคำ: ทรงตัวบริเวณ 4,030 ดอลลาร์/ออนซ์
- เงิน: ปรับตัวขึ้น 1.3% อยู่ที่ 57.90 ดอลลาร์/ออนซ์
คริปโตเคอร์เรนซี
ตลาดคริปโตเริ่มเคลื่อนไหวในกรอบแคบ:
- Bitcoin: ทรงตัวบริเวณ 64,000 ดอลลาร์
- Ethereum: ลดลง 0.5% อยู่ที่ 1,914 ดอลลาร์
ตลาดกาแฟเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศและคลังสินค้าที่ลดลง: ความย้อนแย้งของผลผลิตบราซิลที่ทำสถิติสูงสุด
US100 ร่วงเกือบ 2% 🚨
ข่าวเด่นวันนี้ 29 ก.ค.
Chart of the Day: ราคาน้ำมันร่วง...ใครได้รับผลกระทบมากที่สุด?