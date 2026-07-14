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🔥เทรด GOLD & OIL รับ Cashback วันสุดท้าย

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⏰ โปรโมชั่นสิ้นสุด วันที่ 15 ก.ค. 2569

🎁 รายละเอียดโปรโมชั่นแคชแบ็ก

  • Tier 1: ต่ำกว่า 51 ล็อต 👉 รับเงินคืน 20 USD สำหรับทุก ๆ 10 ล็อต

  • Tier 2: ตั้งแต่ 51 ล็อตขึ้นไป 👉 รับเงินคืน 30 USD สำหรับทุก ๆ 10 ล็อต

รับแคชแบ็กไม่อั้น เพียง 3 ขั้นตอน

  1. ลงทะเบียน พร้อมยอมรับ เงื่อนไขและข้อกำหนด
  2. ฝากเงินเข้าพอร์ตขั้นต่ำ $ 500 
  3. เทรด Gold, Gold Futures หรือ Oil, Oil Wti. ภายใน 30 วัน นับจากวันเข้าร่วมโปรโมชั่น

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14 กรกฎาคม 2026, 20:01

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