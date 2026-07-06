  
14:47 · 6 กรกฎาคม 2026

Goldman Sachs เพิ่มมุมมองเชิงลบต่อเงินเยน 📉

Goldman Sachs ยกระดับมุมมองขาลงต่อเงินเยนมากขึ้น 📉

Goldman Sachs ปรับเพิ่มคาดการณ์ค่าเงิน USD/JPY อย่างมีนัยสำคัญ จนกลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มองลบต่อเงินเยนมากที่สุดในตลาด โดยนักกลยุทธ์ของธนาคารได้ปรับเป้าหมายค่าเงินในระยะ 12 เดือน จากเดิมที่ 155 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ ไปสู่ระดับ 165 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะถือเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดของเงินเยนนับตั้งแต่ปี 1986

Key Takeaways

  • Goldman ปรับเป้า USD/JPY ระยะ 12 เดือนจาก 155 → 165
  • เป้าหมาย 3 เดือน: 160 → 162
  • เป้าหมาย 6 เดือน: 158 → 163
  • ค่าเงินเยนยังทรงตัวใกล้ระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ 40 ปี โดย USD/JPY ล่าสุดอยู่แถว 162
  • จากการสำรวจของ Bloomberg พบว่า Goldman เป็นหนึ่งในสถาบันที่มอง “ขาลงต่อเงินเยน” มากที่สุด
  • ตลาดออปชันประเมินโอกาสราว 72% ที่ USD/JPY จะไปถึงระดับ 165 ภายในกลางปีหน้า
  • Hedge funds ถือสถานะ Short เงินเยนสูงสุดตั้งแต่ปี 2017

ทำไม Goldman ยังมองว่าเงินเยนจะอ่อนค่า?

นักกลยุทธ์ FX ของ Goldman Sachs ระบุ 3 ปัจจัยหลัก:

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง
  • แรงกดดันด้านการคลังของญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น
  • ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้า ๆ

แม้เงินเยนจะดู “ถูกกว่ามูลค่าพื้นฐาน” แล้วในเชิงโมเดล แต่ Goldman มองว่า ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ–ญี่ปุ่น ยังเป็นแรงกดดันหลักที่ทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

Carry Trade ยังเป็นแรงหนุนหลัก

Goldman ยังคงมองว่าเงินเยนเป็นสกุลเงินหลักสำหรับ Carry Trade:

  • กู้เงินเยนต้นทุนต่ำ
  • ขายเยนในตลาด FX
  • ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น พันธบัตรสหรัฐฯ หรือสกุลเงินตลาดเกิดใหม่

ตราบใดที่ BOJ ยังดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย กลยุทธ์นี้ยังคงน่าสนใจ และเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเยนต่อไป

ญี่ปุ่นสามารถหยุด USD/JPY ได้หรือไม่?

Goldman ยังมองว่าโอกาสที่การแทรกแซงค่าเงินจะมีผลยั่งยืนนั้นค่อนข้างจำกัด

แม้กระทรวงการคลังญี่ปุ่นจะส่งสัญญาณว่าอาจใช้มาตรการแทรกแซงแบบคาดเดายากขึ้น แต่ผลกระทบมักเป็นเพียงระยะสั้น

ปัจจัยที่จะเปลี่ยนแนวโน้มได้จริง ได้แก่:

  • ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
  • BOJ ใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น
  • ส่วนต่างดอกเบี้ยสหรัฐฯ–ญี่ปุ่นแคบลง

ตลาดเริ่ม Price-in USD/JPY ที่ 165

ข้อมูลตลาดสะท้อนว่า:

  • Hedge funds ถือสถานะ Short เยนสูงสุดในรอบ 8 ปี
  • ตลาดออปชันประเมินโอกาส ~72% ที่ USD/JPY ไปถึง 165
  • การ Short เยนกลายเป็น “crowded trade” ของตลาด FX

มุมมองความเสี่ยง

แม้แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นของ USD/JPY แต่ความเสี่ยงของ การกลับตัวแรง (sharp correction) ก็เพิ่มขึ้น หาก:

  • Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น
  • BOJ เปลี่ยนท่าทีเชิง Hawkish
  • สหรัฐฯ ออกข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอกว่าคาด

Technical View (D1)

USD/JPY ยังอยู่ใน ขาขึ้นชัดเจน (ascending channel)

  • แนวรับสำคัญ: 158
  • แนวต้านระยะสั้น: 162.8
  • โซนสำคัญระยะถัดไป: 165

หากราคาทะลุ 162.8 อย่างมั่นคง โมเมนตัมขาขึ้นอาจเร่งตัวขึ้นต่อ แต่หากถูกปฏิเสธ อาจเห็นการย่อตัวกลับสู่กรอบล่างของ channel อีกครั้ง

Source: xStation5

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