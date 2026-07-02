คำตัดสินทางประวัติศาสตร์ในยุโรป: Google ถูกสั่งจ่ายค่าเสียหายระดับสถิติใหม่

คำตัดสินประวัติศาสตร์ในยุโรป: Google ถูกสั่งจ่ายค่าเสียหายระดับสถิติใหม่
ศาลในสวีเดนมีคำสั่งให้ Google จ่ายค่าเสียหายให้กับ Klarna ผ่านบริษัทลูกอย่าง PriceRunner เป็นมูลค่าประมาณ 1.5–2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในคดีผูกขาดตลาดบริการเปรียบเทียบราคา (comparison shopping)
คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่า Google ใช้วิธี “self-preferencing” มานานหลายปี โดยให้บริการ Google Shopping ของตนเองมีอันดับและการมองเห็นที่ได้เปรียบในผลการค้นหา ส่งผลให้แพลตฟอร์มคู่แข่งมีการเข้าถึงผู้ใช้น้อยลง และเกิดความเสียหายต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ
ศาลจึงตัดสินให้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการสูญเสียรายได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคำตัดสินค่าเสียหายเอกชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสวีเดน
มุมมองตลาดและความหมายเชิงโครงสร้าง
ในเชิงตลาด สิ่งสำคัญของคดีนี้คือการเปลี่ยนจาก “ค่าปรับทางกฎระเบียบ” ที่รัฐกำหนด ไปสู่ “ค่าเสียหายทางแพ่ง” ที่เกิดจากผลประกอบการที่สูญเสียโดยตรงของคู่แข่ง
สิ่งนี้ถือเป็น การเปลี่ยนเชิงคุณภาพของความเสี่ยงด้านกฎหมาย (legal risk) เพราะเปิดทางให้เกิดคดีลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมทั่วทั้งยุโรป จากการใช้คำตัดสินด้าน antitrust เดิมเป็นฐานฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ผลกระทบต่อ Google
ในระยะสั้น ผลกระทบทางการเงินต่อ Google ถือว่าไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับขนาดบริษัท แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ
- ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น
- ความเสี่ยงจากคดีฟ้องร้องเพิ่มเติมในอนาคต
- แรงกดดันด้านภาพลักษณ์เกี่ยวกับการผูกขาดแพลตฟอร์มค้นหา
แม้จะไม่กระทบประมาณการกำไรอย่างมีนัยสำคัญ แต่ข่าวลักษณะนี้มักสร้างแรงกดดันด้าน sentiment และอาจเพิ่ม risk premium ในการประเมินมูลค่าหุ้น
ผลกระทบต่อ Klarna
ในทางกลับกัน Klarna ได้รับแรงหนุนเชิงบวกในระยะสั้นจากความเป็นไปได้ของเงินชดเชยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แม้จำนวนสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับกระบวนการอุทธรณ์
ตลาดมักตอบสนองเชิงบวกต่อ “potential windfall” ลักษณะนี้ เพราะช่วยเสริม narrative ของบริษัทในฐานะผู้ชนะในข้อพิพาทด้านแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภาพรวมระยะยาว
ในเชิงโครงสร้าง คดีนี้ยืนยันว่าแนวทางของศาลและคณะกรรมาธิการยุโรปด้าน antitrust กำลังพัฒนาไปสู่ระบบที่
- ไม่ได้มีแค่ “ค่าปรับจากภาครัฐ”
- แต่รวมถึง “ค่าเสียหายจากภาคเอกชนโดยตรง”
นั่นหมายความว่าแรงกดดันด้านกฎระเบียบต่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะไม่เป็นเหตุการณ์เฉพาะจุดอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นความเสี่ยงที่กระจายและต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งเพิ่มความสำคัญของ regulatory risk ในการประเมินมูลค่าหุ้นระยะยาวของทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
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