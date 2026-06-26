  
09:14 · 26 มิถุนายน 2026

IBM แสดงความก้าวหน้าครั้งสำคัญ: ผู้นำของการปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งถัดไปหรือไม่?

IBM เปิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญ: ผู้นำคลื่นเทคโนโลยีรอบใหม่?

แม้ตลาดจะยังให้ความสนใจไปที่หุ้นอย่าง Micron และ Apple แต่เริ่มมีนักลงทุนบางส่วนหันกลับมามอง IBM มากขึ้น หลังบริษัทเปิดเผยเทคโนโลยีชิประดับต่ำกว่า 1 นาโนเมตร

เทคโนโลยี “nanostack” และก้าวข้ามข้อจำกัดของ Moore’s Law

IBM เปิดตัวสถาปัตยกรรมใหม่ที่เรียกว่า “nanostack” ซึ่งออกแบบมาเพื่อ

  • ซ้อนทรานซิสเตอร์ในแนวตั้ง (vertical stacking)

  • เพิ่มความหนาแน่นของการประมวลผล

  • รับมือข้อจำกัดทางฟิสิกส์ของการย่อขนาดชิปแบบดั้งเดิม

ตามข้อมูลของบริษัท เทคโนโลยี 0.7 nm สามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ได้มากถึง 100 พันล้านตัวบนชิปขนาดเท่าเล็บมือ

ซึ่งมากกว่าชิป 2 nm ที่ IBM เคยนำเสนอในปี 2021 ถึง 2 เท่า

ศักยภาพด้านประสิทธิภาพและพลังงาน

IBM ระบุว่าเทคโนโลยีใหม่นี้อาจให้ผลลัพธ์:

  • ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นราว 50%

  • หรือใช้พลังงานลดลงสูงสุดถึง 70% เทียบกับรุ่น 2 nm

โดยเฉพาะในยุค AI ปัจจัยสำคัญไม่ได้อยู่แค่ “ความเร็ว” แต่รวมถึง

  • แบนด์วิดท์ของข้อมูล (data bandwidth)

  • ประสิทธิภาพของหน่วยความจำ SRAM

  • ต้นทุนพลังงานของ data center

ทั้งหมดนี้เป็นคอขวดสำคัญของการพัฒนา AI accelerator ในปัจจุบัน

จากมุมเทคโนโลยี: สัญญาณบวกต่ออนาคตอุตสาหกรรมชิป

การเปิดเผยครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดระยะยาวว่า

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังมี “พื้นที่ในการเพิ่มพลังประมวลผล” เหลืออยู่ แม้ข้อจำกัดทางฟิสิกส์จะเพิ่มขึ้นก็ตาม

ในเชิงทฤษฎี เทคโนโลยีนี้อาจช่วยให้

  • ต้นทุนการประมวลผลต่อหน่วยลดลง

  • ประสิทธิภาพของ data center สูงขึ้น

  • โครงสร้างต้นทุนของ AI ดีขึ้นในระยะยาว

ยังไม่ใช่รายได้จริงในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ เทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในระดับ R&D (วิจัยและพัฒนา)

การนำไปใช้จริง การผลิตเชิงพาณิชย์ และการสร้างรายได้

  • อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปี

  • และมีแนวโน้มเกิดผ่านการ “ให้สิทธิ์ใช้งาน (licensing)” หรือความร่วมมือกับผู้ผลิตชิป เช่น Intel หรือโรงงานผลิต (foundry) รายใหญ่

ผลกระทบระยะสั้น: จำกัด แต่เชิงบวกต่อภาพลักษณ์

ในระยะสั้น เทคโนโลยีนี้ยังไม่น่าจะส่งผลต่อรายได้หรือกำไรของ IBM อย่างมีนัยสำคัญ

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ:

  • ยกระดับภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยีของบริษัท

  • เสริมความแข็งแกร่งในธีม AI และ advanced computing

  • เพิ่มความน่าสนใจเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

มุมมองต่อภาพรวมตลาด

ในระยะยาว หากเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาและใช้งานจริงได้ในระดับอุตสาหกรรม อาจช่วยสนับสนุนตลาดในภาพรวมได้

โดยเฉพาะในประเด็นที่นักลงทุนกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับ:

  • ความคุ้มค่าของ CapEx ขนาดใหญ่ของ hyperscalers

  • คุณภาพของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI

  • ต้นทุนการประมวลผลที่ยังสูงอยู่ในปัจจุบัน

สรุป

IBM ยังไม่ใช่ “ตัวทำรายได้หลักจากนวัตกรรมนี้” ในตอนนี้ แต่กำลังส่งสัญญาณสำคัญว่า

การแข่งขันด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์ ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว และยังมีพื้นที่ให้ก้าวกระโดดเชิงเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

IBM.US (D1)

 

ที่มา: xStation5

ปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวดังกล่าวค่อนข้าง “จำกัด” โดยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ในช่วงต้นของการซื้อขายวันพฤหัสบดี แต่หลังจากนั้นแรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงตามบรรยากาศตลาดโดยรวมที่แย่ลง ส่งผลให้ราคาหุ้นกลับมาปรับตัวลงอีกครั้ง

แม้จะมีแรงกดดันในระยะสั้น แต่ในภาพรวมราคาหุ้นยังคงอยู่ในโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว (broad rising trend channel) อย่างไรก็ตาม ในระยะกลาง ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบการพักตัว (consolidation channel) ระหว่างระดับ 330–220 ดอลลาร์

ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ค่อนข้างใกล้กับ ขอบล่างของกรอบดังกล่าว ซึ่งสะท้อนว่าตลาดกำลังอยู่ในโซนที่เปราะบางต่อความผันผวน และยังรอปัจจัยใหม่เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น

โดยรวม ภาพทางเทคนิคยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มหลัก แต่สะท้อนสภาวะ “พักฐานในแนวโน้มขาขึ้น” ที่ตลาดกำลังเลือกทิศทางต่อไป

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