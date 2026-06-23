IBM จับมือ OpenAI ชี้ทิศทางใหม่ของ AI สู่การสร้างรายได้จริง

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนให้ความสนใจเป็นหลักกับการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างบริษัทชั้นนำที่พัฒนา AI อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคำถามใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นคือ AI จะเริ่มสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่จับต้องได้ให้กับภาคองค์กรเมื่อใด
ความร่วมมือล่าสุดระหว่าง IBM และ OpenAI อาจเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบสำหรับคำถามนี้ โดยทั้งสองบริษัทได้ประกาศความร่วมมือเพื่อประยุกต์ใช้โมเดล AI ขั้นสูงในด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร (Enterprise Cybersecurity)
แม้ในมุมมองแรกจะดูเป็นเพียงอีกหนึ่งความร่วมมือทางเทคโนโลยี แต่ความสำคัญของข้อตกลงครั้งนี้อาจขยายวงกว้างไปไกลกว่าภาคความปลอดภัยทางไซเบอร์เพียงอย่างเดียว
Cybersecurity เป็นอุตสาหกรรมที่เผชิญปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกัน องค์กรต่าง ๆ ต้องรับมือกับจำนวนการแจ้งเตือน เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการโซลูชันที่สามารถทำงานอัตโนมัติแทนนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
นี่คือหนึ่งในพื้นที่ที่ AI อาจสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด โมเดล AI มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ตรวจจับรูปแบบที่ผิดปกติ และสร้างคำแนะนำในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นงานที่ใกล้เคียงกับหน้าที่ประจำวันของทีม Cybersecurity
ในมุมมองของ OpenAI ความร่วมมือกับ IBM สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายตลาดในระยะยาว ก่อนหน้านี้บริษัทเป็นที่รู้จักจาก ChatGPT และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคเป็นหลัก แต่ปัจจุบันเริ่มเห็นได้ชัดว่าความทะเยอทะยานของ OpenAI ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตลาดผู้บริโภคเท่านั้น เนื่องจากตลาดองค์กรมีงบประมาณที่สูงกว่าและมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงกว่ามาก
สำหรับ IBM ความร่วมมือครั้งนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน บริษัทใช้เวลาหลายปีในการสร้างตำแหน่งผู้นำด้านโซลูชันสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และสถาบันต่าง ๆ การนำโมเดล AI ขั้นสูงของ OpenAI เข้ามาผสานในแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยของตน อาจช่วยให้ IBM สามารถนำเสนอบริการยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติด้าน Cybersecurity ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ยังควรถูกมองในบริบทที่กว้างขึ้นของวิวัฒนาการในตลาด AI ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ความสนใจของนักลงทุนมุ่งไปที่ผู้ผลิตชิป ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และบริษัทโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เริ่มมีสัญญาณมากขึ้นว่าคลื่นการเติบโตระลอกถัดไปอาจเกิดขึ้นในระดับ Application Layer หรือการนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับกรณีใช้งานทางธุรกิจจริง ซึ่งเป็นจุดที่เทคโนโลยีสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน
หาก AI สามารถเข้ามารับหน้าที่บางส่วนที่ปัจจุบันดำเนินการโดยทีมรักษาความปลอดภัยด้านไอทีได้จริง นี่อาจกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรก ๆ ของการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี AI ในระดับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและในวงกว้าง
สำหรับตลาด นี่ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่า AI กำลังค่อย ๆ เปลี่ยนผ่านจากช่วงของการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไปสู่ช่วงที่สามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้จริง
ในมุมมองนี้ ความร่วมมือระหว่าง IBM และ OpenAI จึงเป็นมากกว่าความร่วมมือทั่วไปของบริษัทเทคโนโลยีสองแห่ง แต่เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สะท้อนว่าตลาด AI กำลังเปลี่ยนจุดสนใจจากคำถามว่า “AI ทำอะไรได้บ้าง” ไปสู่คำถามที่สำคัญกว่า นั่นคือ “AI จะสร้างรายได้และมูลค่าทางธุรกิจได้จากที่ไหน และอย่างไร” ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ในระยะต่อไป
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