ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาดัชนี Ifo ของเยอรมนีและผลประกอบการ Micron (24.06.2026)

oC Meeting Minutes)
หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด
• Micron Technology (MU.US) ประกาศผลประกอบการ
ผู้ว่าการธนาคารกลางและเจ้าหน้าที่สำคัญที่มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์
07:30 น. (GMT)
• Martin Schlegel ประธาน SNB
08:00 น. (GMT)
• Joachim Nagel ประธาน Bundesbank
12:15 น. (GMT)
• Tiff Macklem ผู้ว่าการ BoC
12:20 น. (GMT)
• Andrew Bailey ผู้ว่าการ BoE
14:35 น. (GMT)
• Philip Lane กรรมการ ECB
16:00 น. (GMT)
• Megan Greene กรรมการ BoE
21:00 น. (GMT)
• Kazuo Ueda ผู้ว่าการ BoJ
ตลาดวันนี้จับตาเป็นพิเศษไปที่ดัชนี IFO ของเยอรมนี ซึ่งจะสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป และผลประกอบการของ Micron Technology หลังปิดตลาดสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI หลังจากเกิดแรงเทขายอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
Source: xStation5
Source: xStation5
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