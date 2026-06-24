  
14:17 · 24 มิถุนายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาดัชนี Ifo ของเยอรมนีและผลประกอบการ Micron (24.06.2026)

oC Meeting Minutes)

หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด
• Micron Technology (MU.US) ประกาศผลประกอบการ

ผู้ว่าการธนาคารกลางและเจ้าหน้าที่สำคัญที่มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์

07:30 น. (GMT)
• Martin Schlegel ประธาน SNB

08:00 น. (GMT)
• Joachim Nagel ประธาน Bundesbank

12:15 น. (GMT)
• Tiff Macklem ผู้ว่าการ BoC

12:20 น. (GMT)
• Andrew Bailey ผู้ว่าการ BoE

14:35 น. (GMT)
• Philip Lane กรรมการ ECB

16:00 น. (GMT)
• Megan Greene กรรมการ BoE

21:00 น. (GMT)
• Kazuo Ueda ผู้ว่าการ BoJ

ตลาดวันนี้จับตาเป็นพิเศษไปที่ดัชนี IFO ของเยอรมนี ซึ่งจะสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป และผลประกอบการของ Micron Technology หลังปิดตลาดสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI หลังจากเกิดแรงเทขายอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา

Source: xStation5

Source: xStation5

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