ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดรอ JOLTS สหรัฐฯ, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และผลประกอบการ Nike

ข้อมูลที่ประกาศในช่วงเช้าแสดงภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน โดยเศรษฐกิจจีนออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ยุโรปให้ภาพรวมแบบผสมผสาน ตลาดให้ความสนใจหลักไปที่ GDP ของสหราชอาณาจักรซึ่งออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ยอดค้าปลีกเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าคาด และเงินเฟ้อเบื้องต้นของฝรั่งเศสที่อ่อนแอกว่าคาด ขณะเดียวกันตลาดยังรอข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีเพิ่มเติม
สำหรับตลาด FX การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ ECB อาจมีความสำคัญ เนื่องจากอาจส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่สุดของวันจะมาจากสหรัฐฯ ในช่วงบ่าย โดยนักลงทุนจะจับตารายงาน JOLTS และ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และบรรยากาศตลาดหุ้นวอลล์สตรีท
ปฏิทินเศรษฐกิจ
- 2:30 AM GMT – ออสเตรเลีย: สินเชื่อภาคเอกชน MoM – จริง: 0.7%, คาดการณ์: 0.6%, ครั้งก่อน: 0.7%
- 2:30 AM GMT – ออสเตรเลีย: สินเชื่อที่อยู่อาศัย MoM – จริง: 0.5%, คาดการณ์: 0.6%, ครั้งก่อน: 0.6%
- 2:30 AM GMT – จีน: PMI ภาคการผลิต NBS – จริง: 50.3, คาดการณ์: 50.0, ครั้งก่อน: 50.1
- 2:30 AM GMT – จีน: PMI ภาคบริการ NBS – จริง: 50.2, คาดการณ์: 50.1, ครั้งก่อน: 49.9
- 2:30 AM GMT – จีน: PMI รวม – จริง: 50.6, ครั้งก่อน: 50.5
- 6:00 AM GMT – ญี่ปุ่น: การเริ่มสร้างบ้าน YoY – จริง: 3.8%, คาดการณ์: 3.1%, ครั้งก่อน: 11.4%
- 7:00 AM GMT – สหราชอาณาจักร: GDP YoY – จริง: 0.9%, คาดการณ์: 1.1%, ครั้งก่อน: 1.1%
- 7:00 AM GMT – สหราชอาณาจักร: GDP QoQ – จริง: 0.6%, คาดการณ์: 0.6%, ครั้งก่อน: 0.6%
- 7:00 AM GMT – เยอรมนี: ยอดค้าปลีก YoY – จริง: 1.8%, คาดการณ์: 0.0%, ครั้งก่อน: -0.3%
- 7:00 AM GMT – เยอรมนี: ยอดค้าปลีก MoM – จริง: 1.1%, คาดการณ์: 0.0%, ครั้งก่อน: -0.3%
- 7:00 AM GMT – เยอรมนี: ราคานำเข้า MoM – จริง: 0.7%, คาดการณ์: 0.4%, ครั้งก่อน: 1.2%
- 7:00 AM GMT – สหราชอาณาจักร: ดุลบัญชีเดินสะพัด – จริง: -22.13bn GBP, คาดการณ์: -21.3bn GBP, ครั้งก่อน: -18.39bn GBP
- 7:00 AM GMT – สหราชอาณาจักร: การลงทุนภาคธุรกิจ QoQ – จริง: 0.9%, คาดการณ์: 0.7%, ครั้งก่อน: 0.7%
- 7:45 AM GMT – ฝรั่งเศส: CPI เบื้องต้น YoY – จริง: 1.8%, คาดการณ์: 2.0%, ครั้งก่อน: 2.4%
- 7:45 AM GMT – ฝรั่งเศส: CPI MoM – จริง: -0.2%, คาดการณ์: 0.0%, ครั้งก่อน: 0.1%
- 7:45 AM GMT – ฝรั่งเศส: HICP YoY เบื้องต้น – จริง: 0.0%, คาดการณ์: 0.1%, ครั้งก่อน: 0.1%
- 8:00 AM GMT – สวิตเซอร์แลนด์: ดัชนี KOF – คาดการณ์: 99.0, ครั้งก่อน: 98.0
- 8:40 AM GMT – ECB: Luis de Guindos กล่าวสุนทรพจน์
- 8:55 AM GMT – เยอรมนี: การเปลี่ยนแปลงการว่างงาน – จริง: 6.3k, คาดการณ์: 6.3k, ครั้งก่อน: 6.5k
- 8:55 AM GMT – เยอรมนี: อัตราการว่างงาน – จริง: 6.5%, คาดการณ์: 6.3%, ครั้งก่อน: 6.3%
- 10:00 AM GMT – อิตาลี: CPI เบื้องต้น YoY – คาดการณ์: 3.2%, ครั้งก่อน: 3.2%
- 10:00 AM GMT – อิตาลี: HICP YoY เบื้องต้น – คาดการณ์: 3.2%, ครั้งก่อน: 3.2%
- 10:40 AM GMT – ECB: Isabel Schnabel กล่าวสุนทรพจน์
- 11:15 AM GMT – ECB: Philip Lane กล่าวสุนทรพจน์
- 12:30 PM GMT – ECB: Philip Lane กล่าวสุนทรพจน์
- 1:00 PM GMT – เยอรมนี: HICP YoY เบื้องต้น – คาดการณ์: 2.5%, ครั้งก่อน: 2.7%
- 1:00 PM GMT – เยอรมนี: CPI YoY – คาดการณ์: 2.6%, ครั้งก่อน: 2.6%
- 1:00 PM GMT – เยอรมนี: HICP MoM – คาดการณ์: 0.1%, ครั้งก่อน: -0.1%
- 1:00 PM GMT – เยอรมนี: CPI MoM – คาดการณ์: 0.0%, ครั้งก่อน: -0.2%
- 1:30 PM GMT – แคนาดา: GDP MoM – คาดการณ์: -0.1%, ครั้งก่อน: 0.4%
- 2:00 PM GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller YoY – คาดการณ์: 0.9%, ครั้งก่อน: 0.8%
- 2:00 PM GMT – สหรัฐฯ: FHFA House Price Index MoM – คาดการณ์: 1.7%, ครั้งก่อน: 1.7%
- 2:30 PM GMT – สหรัฐฯ: Christopher Waller (Fed) กล่าวสุนทรพจน์
- 2:45 PM GMT – สหรัฐฯ: Chicago PMI – คาดการณ์: 55.1, ครั้งก่อน: 62.7
- 3:00 PM GMT – สหรัฐฯ: JOLTS Job Openings – คาดการณ์: 7.29 ล้าน, ครั้งก่อน: 7.61 ล้าน
- 6:00 PM GMT – สหรัฐฯ: Conference Board Consumer Confidence – คาดการณ์: 94.4, ครั้งก่อน: 93.1
- หลังตลาดสหรัฐฯ: ผลประกอบการรายไตรมาสของ Nike (NKE.US)
EURUSD (กรอบเวลา D1)
แหล่งที่มา: xStation5
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