🔼 JP225 พุ่ง 2%

- ดัชนี JP225 ปรับตัวขึ้นจากระดับประมาณ 67,700 จุด ไปสู่ 69,700 จุด ระหว่างเวลา 14:00 GMT ถึง 08:45 GMT โดยเป็นการขยายตัวของการรีบาวด์ที่แข็งแกร่ง
- การฟื้นตัวของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ช่วยหนุนบรรยากาศโดยรวมของตลาดหุ้นเอเชีย และยังเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของญี่ปุ่น
- อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะปรับตัวขึ้น แต่หุ้น SoftBank (ADR: SFT.DE) กลับยังคงปรับตัวลดลงในวันนี้ และปัจจุบันร่วงลงเกือบ 30% จากจุดสูงสุดล่าสุด
- ดัชนี JP225 ปรับตัวขึ้นจากระดับประมาณ 67,700 จุด ไปสู่ 69,700 จุด ระหว่างเวลา 14:00 GMT ถึง 08:45 GMT โดยเป็นการขยายตัวของการรีบาวด์ที่แข็งแกร่ง
- การฟื้นตัวของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ช่วยหนุนบรรยากาศโดยรวมของตลาดหุ้นเอเชีย และยังเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของญี่ปุ่น
- อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะปรับตัวขึ้น แต่หุ้น SoftBank (ADR: SFT.DE) กลับยังคงปรับตัวลดลงในวันนี้ และปัจจุบันร่วงลงเกือบ 30% จากจุดสูงสุดล่าสุด
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Japan 225 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการอ่อนค่าของเงินเยน ซึ่งช่วยหนุนแนวโน้มกำไรของบริษัทส่งออกชั้นนำของญี่ปุ่นผ่านรายได้จากต่างประเทศที่ดีขึ้น
- ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวขึ้น 1.5% ฟื้นตัวบางส่วนจากการปรับตัวลงก่อนหน้า โดยกลุ่มที่นำตลาด ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร และบริษัทในห่วงโซ่อุปทานวัสดุเซมิคอนดักเตอร์
- หุ้นที่ปรับตัวโดดเด่น ได้แก่ Rohm (+14%), SUMCO (+11%) และ Kioxia (+9%) ซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนเริ่มกลับเข้าซื้อหุ้นบางตัวในกลุ่มซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้
- บรรยากาศการซื้อขายโดยรวมยังแข็งแกร่ง โดยจำนวนหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวลงมากกว่า 3 ต่อ 1 ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว สะท้อนแรงซื้อที่กระจายตัว ไม่ได้กระจุกอยู่เพียงหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัว
- ดัชนีความผันผวน Nikkei Volatility Index ลดลงถึง 27% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน สะท้อนถึงความต้องการรับความเสี่ยงที่ดีขึ้น และความกังวลต่อความผันผวนระยะสั้นที่เริ่มคลี่คลาย
- ภาพรวมมหภาคยังคงสนับสนุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นในระดับปานกลาง โดยราคาน้ำมัน Brent ฟื้นตัวเหนือระดับ 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล, เงินเยนยังคงอ่อนค่า และทองคำปรับตัวขึ้น 1.5% สะท้อนว่าตลาดยังมีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ แม้ความเชื่อมั่นในหุ้นจะดีขึ้นก็ตาม
JP225 (H1)
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า JP225 ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้งระยะ 50 และ 200 ช่วงเวลา สะท้อนว่าฝั่งขาขึ้นยังต้องพิสูจน์ความแข็งแกร่ง
- แนวต้านสำคัญอยู่บริเวณ 7,000 จุด และหากสามารถทะลุยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคง อาจเปิดทางไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ 7,200 จุด ซึ่งเป็นโซนแนวต้านสำคัญจากการเคลื่อนไหวในอดีต
Source: xStation 5
SoftBank (D1)
Japanese technology giant SoftBank (SFT.DE) has declined by more than 30% from its early June record highs. If the current decline stabilizes around these levels, it could resemble the 1:1 corrective pattern seen in the autumn of 2025. Key support is located near 28, where the 200-day EMA is positioned, while the main resistance lies around 35, where the 50-day EMA coincides with a significant price gap.
Source: xStation 5
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