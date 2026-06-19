  
15:13 · 19 มิถุนายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: สภาพคล่องเบาบางจากวันหยุด Juneteenth (19 มิ.ย. 2026)

เซสชันการซื้อขายวันนี้จะมีสภาพคล่องค่อนข้างจำกัด เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันหยุด Juneteenth ส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายโดยรวมเบาบางลง

ตลาดอื่น ๆ เคลื่อนไหวด้วยมุมมองเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ นักลงทุนกำลังประเมินความตึงเครียดทางการทูตระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ รวมถึงสถานการณ์การโจมตีต่อเนื่องของอิสราเอลในเลบานอน ดังนั้นความผันผวนโดยรวมอาจยังอยู่ในระดับจำกัด แม้ว่าสภาพคล่องที่บางลงอาจทำให้เกิดการแกว่งตัวของราคาที่รุนแรงขึ้นในบางช่วงเวลา

ในขณะเดียวกัน ตลาดฟอเร็กซ์ยังคงเป็นจุดสนใจหลัก โดยดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกดดันโลหะมีค่าเพิ่มเติม ขณะที่เงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความเป็นไปได้ในการแทรกแซงค่าเงิน

ข่าวสำคัญจากช่วงเอเชีย

ญี่ปุ่น: เงินเฟ้อ CPI เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 1.5% YoY สูงกว่าครั้งก่อนเล็กน้อย (1.4% YoY) ขณะที่ Core CPI อยู่ที่ 1.4% YoY เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ซึ่งตรงตามคาดการณ์ รายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เดือนเมษายนไม่ได้นำเสนอประเด็นใหม่ที่สำคัญ

นิวซีแลนด์: ดุลการค้าเดือนพฤษภาคมออกมาต่ำกว่าคาด โดยเกินดุลที่ 800 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เทียบกับคาดการณ์ที่ 875 ล้าน และค่าก่อนหน้าที่ 1,598 ล้าน

จีน สหรัฐฯ และสวีเดน: ตลาดเอเชียและช่วงเช้ายุโรปอยู่ในภาวะสภาพคล่องบาง เนื่องจากจีนหยุดยาวเทศกาล Dragon Boat Festival, สวีเดนหยุดเทศกาล Midsummer’s Eve และตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวัน Juneteenth

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค (ตามเวลา CET)

  • 08:00 สหราชอาณาจักร - ยอดค้าปลีก (รายปี): จริง 3.2% / คาด 1.9% / ครั้งก่อน 0.1%
  • 08:00 สหราชอาณาจักร - ยอดค้าปลีก (รายเดือน): จริง 1.2% / คาด 0.5% / ครั้งก่อน -1.0%
  • 08:00 เยอรมนี - PPI (รายปี): จริง 2.2% / คาด 2.5% / ครั้งก่อน 1.7%
  • 08:00 เยอรมนี - PPI (รายเดือน): จริง 0.3% / คาด 0.7% / ครั้งก่อน 1.2%
  • 09:10 ยูโรโซน - สุนทรพจน์ของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB Philip Lane
  • 09:30 โปแลนด์ - การผลิตภาคอุตสาหกรรม (รายปี): คาด 2.5% / ครั้งก่อน 3.1%
  • 12:30 ยูโรโซน - สุนทรพจน์ของสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB Frank Elderson
  • 14:30 แคนาดา - ยอดค้าปลีก (รายเดือน): คาด 0.6% / ครั้งก่อน 0.9%
  • 14:30 แคนาดา - ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์ (รายเดือน): คาด 0.7% / ครั้งก่อน 1.4%

3 ตลาดที่ต้องจับตาวันนี้

GBP/CHF – เงินปอนด์อังกฤษจะเป็นจุดสนใจหลังการประกาศยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคม หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ร่วมกับแรงกดดันทางการเมืองในประเทศที่ลดลงหลังการเลือกตั้งซ่อม จะยิ่งหนุนให้เงินปอนด์เป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปวันนี้

USD/CAD – ตัวเลขยอดค้าปลีกของแคนาดาจะประกาศเวลา 14:30 โดยไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ ในวันนี้ ทำให้นักลงทุนหันไปโฟกัสที่สุขภาพของผู้บริโภคแคนาดาเป็นหลัก

Brent Crude (OIL) – ความตึงเครียดจากการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน รวมถึงการเลื่อนการเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งเดิมมีกำหนดลงนามข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ได้เพิ่มความไม่แน่นอนต่อความหวังสันติภาพ ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent ปรับขึ้นกลับเหนือระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (+1.3%)

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