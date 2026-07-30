กาแฟและโกโก้ร่วงแรง หลังเผชิญแรงเทขายหนัก

แรงขายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทั้ง กาแฟ Arabica และ Robusta ขณะเดียวกันยังเกิดแรงกดดันต่อ ตลาดโกโก้ ทำให้ราคาปรับตัวลดลงตามไปด้วย
เวอร์ชันพาดหัว/บทวิเคราะห์การเงิน:
หลังพุ่งขึ้น 3 วัน ตลาดกาแฟเผชิญแรงขายทำกำไรครั้งใหญ่ กดดันทั้ง Arabica, Robusta และโกโก้
ในมุมมอง 12 เดือน ราคาของโกโก้ยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างชัดเจน ขณะที่ Robusta ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ส่วน Arabica ยังคงเคลื่อนไหวสูงกว่าเล็กน้อย
ที่มา: Bloomberg Finance LP
Arabica: แรงขายทำกำไรและค่าเงินเรียลอ่อนค่า
ราคา Arabica ปรับตัวลงแรงในวันนี้ โดยลดลงมากถึง 4.2% ในช่วงการซื้อขายที่นิวยอร์ก จากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่
แรงขายทำกำไรและปัจจัยค่าเงิน
แรงเทขายส่วนใหญ่เป็นผลจาก การขายทำกำไร (Profit-taking) หลังราคาปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันอังคาร
ปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติมมาจากการอ่อนค่าของ เงินเรียลบราซิล (Brazilian Real) โดยอัตราแลกเปลี่ยน USD/BRL ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ 2.5 สัปดาห์ ส่งผลให้ผู้ผลิตกาแฟในบราซิลมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในการเร่งการขายเพื่อส่งออก
การเก็บเกี่ยวเร่งตัวขึ้น
แม้ว่าฝนตกหนักก่อนหน้านี้ในรัฐ Minas Gerais ของบราซิลจะทำให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าอย่างมาก โดยปัจจุบันการเก็บเกี่ยวกาแฟอยู่ที่ประมาณ 64% เทียบกับ 77% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
อย่างไรก็ตาม คาดการณ์สภาพอากาศในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าระบุว่า อากาศแห้งและอบอุ่นจะกลับมาอีกครั้ง ซึ่งน่าจะช่วยเร่งกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ และลดความกังวลด้านอุปทาน
สต็อกต่ำยังเป็นปัจจัยช่วยพยุงราคาในระยะยาว
ปัจจัยที่ยังช่วยสนับสนุนราคา Arabica ในระยะยาว คือระดับสต็อกที่ตลาด ICE Exchange ซึ่งลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2.5 ปี ที่ 289,759 กระสอบ
ระดับสต็อกที่ต่ำดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจำกัดแรงกดดันด้านขาลง แม้ตลาดจะเผชิญแรงขายทำกำไรในระยะสั้น
Arabica ปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นแรงเมื่อวานนี้ โดยราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณ Fibonacci Retracement 50.0% ของคลื่นขาลงล่าสุด
ที่มา: xStation5
Robusta: สภาพอากาศที่ดีในเวียดนามกดดันราคา
ในด้านปัจจัยพื้นฐาน Robusta ได้รับข่าวลบมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา แต่การปรับตัวลงยังน้อยกว่า Arabica เล็กน้อย
ความกังวล El Niño ลดลง
ฝนมรสุมที่อยู่ในเกณฑ์ดีใน เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิต Robusta รายใหญ่ที่สุดของโลก ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายของผลผลิตที่อาจเกิดจากภาวะแห้งแล้ง
การฟื้นตัวของสภาพอากาศทำให้ตลาดประเมินว่า ความเสี่ยงด้านอุปทานอาจลดลง ส่งผลกดดันต่อราคากาแฟ Robusta
สต็อกเพิ่มขึ้น
แตกต่างจาก Arabica โดยสต็อกกาแฟ Robusta ที่ติดตามโดยตลาด ICE Exchange สามารถฟื้นตัวจากระดับต่ำล่าสุด และกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน
การเพิ่มขึ้นของสต็อกดังกล่าวส่งผลให้ตลาดลอนดอนปรับลดราคา Robusta ลง เนื่องจากความกังวลด้านอุปทานเริ่มผ่อนคลายลง
ราคาของ Robusta ยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างมากจากปัจจัยด้านอุปทาน
ที่มา: xStation5
โกโก้เผชิญแรงกดดัน
บรรยากาศที่อ่อนแอลงในตลาดสินค้าเกษตรส่งผลกระทบต่อ โกโก้ เช่นกัน โดยสัญญาซื้อขายโกโก้ในตลาดนิวยอร์กปรับตัวลดลง 1% ในวันนี้
การปรับตัวลงดังกล่าวสอดคล้องกับภาพรวมของ การปรับฐานในตลาด Soft Commodities หลังจากราคาสินค้าเกษตรหลายรายการเผชิญแรงขายในระยะสั้น
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