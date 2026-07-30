  
08:41 · 30 กรกฎาคม 2026

กาแฟและโกโก้ร่วงแรง หลังเผชิญแรงเทขายหนัก

หลังจากตลาดกาแฟปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง 3 วันทำการ ราคากลับเผชิญแรงเทขายและปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

แรงขายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทั้ง กาแฟ Arabica และ Robusta ขณะเดียวกันยังเกิดแรงกดดันต่อ ตลาดโกโก้ ทำให้ราคาปรับตัวลดลงตามไปด้วย

เวอร์ชันพาดหัว/บทวิเคราะห์การเงิน:

หลังพุ่งขึ้น 3 วัน ตลาดกาแฟเผชิญแรงขายทำกำไรครั้งใหญ่ กดดันทั้ง Arabica, Robusta และโกโก้

ในมุมมอง 12 เดือน ราคาของโกโก้ยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างชัดเจน ขณะที่ Robusta ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ส่วน Arabica ยังคงเคลื่อนไหวสูงกว่าเล็กน้อย
ที่มา: Bloomberg Finance LP

Arabica: แรงขายทำกำไรและค่าเงินเรียลอ่อนค่า

ราคา Arabica ปรับตัวลงแรงในวันนี้ โดยลดลงมากถึง 4.2% ในช่วงการซื้อขายที่นิวยอร์ก จากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่

แรงขายทำกำไรและปัจจัยค่าเงิน

แรงเทขายส่วนใหญ่เป็นผลจาก การขายทำกำไร (Profit-taking) หลังราคาปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันอังคาร

ปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติมมาจากการอ่อนค่าของ เงินเรียลบราซิล (Brazilian Real) โดยอัตราแลกเปลี่ยน USD/BRL ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ 2.5 สัปดาห์ ส่งผลให้ผู้ผลิตกาแฟในบราซิลมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในการเร่งการขายเพื่อส่งออก

การเก็บเกี่ยวเร่งตัวขึ้น

แม้ว่าฝนตกหนักก่อนหน้านี้ในรัฐ Minas Gerais ของบราซิลจะทำให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าอย่างมาก โดยปัจจุบันการเก็บเกี่ยวกาแฟอยู่ที่ประมาณ 64% เทียบกับ 77% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์สภาพอากาศในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าระบุว่า อากาศแห้งและอบอุ่นจะกลับมาอีกครั้ง ซึ่งน่าจะช่วยเร่งกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ และลดความกังวลด้านอุปทาน

สต็อกต่ำยังเป็นปัจจัยช่วยพยุงราคาในระยะยาว

ปัจจัยที่ยังช่วยสนับสนุนราคา Arabica ในระยะยาว คือระดับสต็อกที่ตลาด ICE Exchange ซึ่งลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2.5 ปี ที่ 289,759 กระสอบ

ระดับสต็อกที่ต่ำดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจำกัดแรงกดดันด้านขาลง แม้ตลาดจะเผชิญแรงขายทำกำไรในระยะสั้น

Arabica ปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นแรงเมื่อวานนี้ โดยราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณ Fibonacci Retracement 50.0% ของคลื่นขาลงล่าสุด
ที่มา: xStation5

Robusta: สภาพอากาศที่ดีในเวียดนามกดดันราคา

ในด้านปัจจัยพื้นฐาน Robusta ได้รับข่าวลบมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา แต่การปรับตัวลงยังน้อยกว่า Arabica เล็กน้อย

ความกังวล El Niño ลดลง

ฝนมรสุมที่อยู่ในเกณฑ์ดีใน เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิต Robusta รายใหญ่ที่สุดของโลก ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายของผลผลิตที่อาจเกิดจากภาวะแห้งแล้ง

การฟื้นตัวของสภาพอากาศทำให้ตลาดประเมินว่า ความเสี่ยงด้านอุปทานอาจลดลง ส่งผลกดดันต่อราคากาแฟ Robusta

สต็อกเพิ่มขึ้น

แตกต่างจาก Arabica โดยสต็อกกาแฟ Robusta ที่ติดตามโดยตลาด ICE Exchange สามารถฟื้นตัวจากระดับต่ำล่าสุด และกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน

การเพิ่มขึ้นของสต็อกดังกล่าวส่งผลให้ตลาดลอนดอนปรับลดราคา Robusta ลง เนื่องจากความกังวลด้านอุปทานเริ่มผ่อนคลายลง

ราคาของ Robusta ยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างมากจากปัจจัยด้านอุปทาน
ที่มา: xStation5

โกโก้เผชิญแรงกดดัน

บรรยากาศที่อ่อนแอลงในตลาดสินค้าเกษตรส่งผลกระทบต่อ โกโก้ เช่นกัน โดยสัญญาซื้อขายโกโก้ในตลาดนิวยอร์กปรับตัวลดลง 1% ในวันนี้

การปรับตัวลงดังกล่าวสอดคล้องกับภาพรวมของ การปรับฐานในตลาด Soft Commodities หลังจากราคาสินค้าเกษตรหลายรายการเผชิญแรงขายในระยะสั้น


 
30 กรกฎาคม 2026, 09:02

ข่าวเด่นวันนี้ 30 ก.ค.
30 กรกฎาคม 2026, 08:56

Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณ Hawkish ชัดเจน ตลาดมอง Dovish มากขึ้น EUR/USD แตะ 1.1450
30 กรกฎาคม 2026, 08:55

Fed Press Conference: Warsh ชื่นชมการลงทุน CapEx ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด
30 กรกฎาคม 2026, 08:38

⚫ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงครั้งใหญ่ หนุนราคาน้ำมันพุ่งต่อ
ข่าวตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก