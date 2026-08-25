ก๊าซธรรมชาติยุโรปยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่อง 🔥📈

- NATGAS.EU พุ่งขึ้นมากกว่า 3%
- NATGAS.EU พุ่งขึ้นมากกว่า 3%
สัญญาก๊าซธรรมชาติในยุโรปปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในการซื้อขายวันจันทร์ ขณะที่ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียงไม่ถึง 1%
การปรับตัวขึ้นที่แตกต่างกันนี้เกิดจากปัจจัยเฉพาะที่กำลังกดดันตลาดยุโรป ซึ่งยังคงพึ่งพาการนำเข้าก๊าซในระดับสูง โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน LNG จากตะวันออกกลางและระดับก๊าซสำรองของยุโรปที่ยังอยู่ในระดับต่ำก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว
การวิเคราะห์ทางเทคนิค NATGAS.EU (D1)
กราฟแสดงให้เห็นว่าราคากำลังเข้าใกล้ขอบบนของแนวโน้มขาขึ้นที่แคบลง หากสามารถทะลุแนวต้านดังกล่าวได้ มีความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป ในกรณีดังกล่าว โซนแนวต้านที่เห็นได้ชัดที่สุดอยู่ในช่วงกว้างประมาณ 76–81 ยูโร สำหรับฝั่งผู้ขาย แนวรับสำคัญอยู่ที่ขอบล่างของแนวโน้มและระดับยอดล่าสุดบริเวณ 64 ยูโร
ที่มา: xStation5
- ความตึงตัวของอุปทานที่เกิดจากความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเป็นปัจจัยที่ตลาดรับรู้อยู่แล้วมาหลายเดือน การปรับตัวขึ้นของราคาอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ แม้ยังไม่ถึงขั้นเกิดความตื่นตระหนก อาจได้รับแรงหนุนจากรายงานของ Goldman Sachs
- บริษัทด้านการลงทุนให้ความสำคัญกับระดับก๊าซสำรองในยุโรปที่ค่อนข้างต่ำเป็นหลัก โดยข้อมูลของ Reuters ระบุว่า ปัจจุบันระดับก๊าซสำรองเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 62% เทียบกับ 74% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
- นักวิเคราะห์ของ Goldman ระบุว่า ด้วยระดับก๊าซสำรองที่ต่ำ การแข่งขันแย่งชิงอุปทานจากเอเชีย และความเสี่ยงที่ฤดูหนาวอาจรุนแรง ราคาก๊าซอาจปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับปัจจุบัน
- ตัวแทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตลาด โดยระบุว่า “ขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามโดยตรงต่ออุปทาน”
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