ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์! 🔥

DOE สหรัฐฯ – ข้อมูลน้ำมันดิบประจำสัปดาห์
-
Crude Oil Inventories: -607k บาร์เรล (คาด 802k, ก่อนหน้า -9,285k)
-
Commercial crude ลดลงเหลือ 414.8 ล้านบาร์เรล → แนวโน้มอุปทานตึงตัวมากกว่าที่คาด
-
Gulf Coast ลดลงมากที่สุด, West & East Coast มีการสะสมเพิ่ม
-
นำเข้า เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ West Coast / ส่งออก ลดลง → แสดงความต้องการภายในยังแข็งแกร่ง
-
-
Gasoline Stocks: ลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล เหลือ 216.6 ล้านบาร์เรล
-
ลดมากใน Gulf Coast แต่ Midwest เพิ่มขึ้น
-
การผลิตเพิ่มขึ้น, นำเข้าลดลง
-
-
Distillate Inventories: ลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล เหลือ 123 ล้านบาร์เรล
-
ลดมากใน East Coast และ Gulf Coast
-
การผลิตคงที่, แต่ ส่งออกเพิ่ม 83% w/w
-
📈 WTI Futures พุ่งกว่า 1% หลังรายงาน สะท้อนความต้องการน้ำมันที่แข็งแกร่ง
