ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์! 🔥

08:21 25 กันยายน 2025

DOE สหรัฐฯ – ข้อมูลน้ำมันดิบประจำสัปดาห์

  • Crude Oil Inventories: -607k บาร์เรล (คาด 802k, ก่อนหน้า -9,285k)

    • Commercial crude ลดลงเหลือ 414.8 ล้านบาร์เรล → แนวโน้มอุปทานตึงตัวมากกว่าที่คาด

    • Gulf Coast ลดลงมากที่สุด, West & East Coast มีการสะสมเพิ่ม

    • นำเข้า เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ West Coast / ส่งออก ลดลง → แสดงความต้องการภายในยังแข็งแกร่ง

  • Gasoline Stocks: ลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล เหลือ 216.6 ล้านบาร์เรล

    • ลดมากใน Gulf Coast แต่ Midwest เพิ่มขึ้น

    • การผลิตเพิ่มขึ้น, นำเข้าลดลง

  • Distillate Inventories: ลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล เหลือ 123 ล้านบาร์เรล

    • ลดมากใน East Coast และ Gulf Coast

    • การผลิตคงที่, แต่ ส่งออกเพิ่ม 83% w/w

📈 WTI Futures พุ่งกว่า 1% หลังรายงาน สะท้อนความต้องการน้ำมันที่แข็งแกร่ง

หุ้น:
