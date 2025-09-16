ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม

☕️ กาแฟอาราบิก้าพุ่งเกือบ 6% 🌎 ราคาทะลุ 4 ดอลลาร์ต่อปอนด์ครั้งแรกตั้งแต่เมษายน 2025

Wall Street:

  • ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดสัปดาห์ใหม่ด้วย กำไรโดดเด่น นักลงทุนมุ่งหวังให้ Fed มีท่าที ผ่อนคลาย ในการประชุม FOMC สัญญา US100 ปรับขึ้น 0.6% ได้แรงหนุนจาก Tesla หลัง Elon Musk ซื้อหุ้นครั้งใหญ่ ส่วน US500 เพิ่ม 0.35% แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อการผ่อนคลายทางการเงิน

  • ดัชนี NY Empire State ของกันยายนออกมาต่ำกว่าคาดที่ -8.7 (คาด 4.9, ก่อนหน้า 11.9) สะท้อนภาคการผลิตนิวยอร์กอ่อนแอและกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว

หุ้นเด่น:

  • Alphabet (บริษัทแม่ Google) แตะ มูลค่าตลาด 3 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นครั้งแรก ร่วมกับ Apple และ Microsoft การเติบโตขับเคลื่อนจาก รายได้ AI, คลาวด์, และบริการดิจิทัล พร้อมคำตัดสินศาลสหรัฐที่ยกเลิกแผนแยกบริษัท

  • Nvidia ถูกจีนสอบสวนเรื่อง ผูกขาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์ และเลือกปฏิบัติต่อบริษัทจีน ส่งผลให้หุ้น Nvidia และ US100 ถูกกดดัน

ยุโรป:

  • ดัชนีส่วนใหญ่ปรับขึ้น: ITA40 +0.87%, EU50 +0.69%, FRA40 +0.72%, DE40 +0.06%

  • SUI20 ของสวิตเซอร์แลนด์ลดลง -0.36%

  • สวิตเซอร์แลนด์ PPI สิงหาคม ลดลง -1.8% y/y จาก -0.9% ก่อนหน้า ชี้ต้นทุนการผลิตลดลง อาจมีผลต่อการตัดสินใจ SNB

  • โปแลนด์ CPI สิงหาคม อยู่ที่ 2.9% y/y เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 2.8% เดือนกรกฎาคม

ค่าเงิน:

  • ดัชนีดอลลาร์ลดลงสู่ ระดับต่ำสุด 3 สัปดาห์ (USDIDX -0.2%) ตลาดคาด Fed จะลดดอกเบี้ย 25bp ใน FOMC วันพุธ

  • ยูโรแข็งค่า: EURUSD +0.3% (1.176), EURJPY +0.15%, EURGBP +0.05%

  • AUDUSD แข็งค่าต่อดอลลาร์ +0.4%

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • กาแฟอาราบิก้า พุ่ง 6% ราคานิวยอร์กขึ้นสูงสุดตั้งแต่เมษายน 2025 แรงหนุนจาก ภัยแล้งในบราซิล, ความตึงเครียดการค้า, และค่า BRL แข็งค่า

  • พลังงาน: Brent +1.1%, WTI +1.4%, NATGAS +2.2% ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังการขายทำกำไรสัปดาห์ก่อน

คริปโตเคอร์เรนซี:

  • Bitcoin ยืนใกล้ $115,000 พยายามรักษาโมเมนตัมขาขึ้น

  • Ethereum ปรับลดใกล้ $4,500

  • Sentiment ยัง ผสมผสาน ได้แรงหนุนจากเงินไหลเข้ากองทุน ETF แต่กดดันจากความไม่แน่นอนนโยบาย Fed

หุ้น:
