สรุปหัวข้อ: ก๊าซธรรมชาติพุ่ง น้ำมันใกล้แนวต้าน

-
NATGAS: ปรับตัวขึ้นตาม พยากรณ์อากาศเย็น และ คาดการณ์ความต้องการสูงขึ้น
-
ปัจจัยทางเทคนิคดีขึ้น แต่ ความผันผวนยังสูง
-
-
น้ำมันดิบ (Oil): เคลื่อนไหว ใกล้โซนแนวต้าน ~$66/บาร์เรล
-
NATGAS: ปรับตัวขึ้นตาม พยากรณ์อากาศเย็น และ คาดการณ์ความต้องการสูงขึ้น
-
ปัจจัยทางเทคนิคดีขึ้น แต่ ความผันผวนยังสูง
-
-
น้ำมันดิบ (Oil): เคลื่อนไหว ใกล้โซนแนวต้าน ~$66/บาร์เรล
NATGAS (Henry Hub) – อัปเดตเช้าวันนี้ 📈
-
ราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ตาม พยากรณ์อากาศเย็นในสหรัฐฯ และยุโรป
-
แรงซื้อก่อนฤดูหนาว ส่งราคาขึ้น ใกล้ $3.50/MMBtu
-
สัญญาเดือนพฤศจิกายน เริ่มมีราคาสูงตามฤดูกาลและคาดการณ์การบริโภคเพิ่ม
แนวโน้มระยะยาว:
-
ราคายังคง เทรนด์ขาขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
-
การปรับฐานล่าสุดในเดือนสิงหาคม แตะ ~$2.65 ถือเป็นการสะสมกำลังก่อนขึ้นต่อ
-
แนวรับสำคัญ:
-
200-day EMA ~$3.30
-
50-day EMA ~$3.20 กำลังปรับตัวขึ้น
-
ระดับสำคัญ:
-
ราคายังมี ช่องว่างราคาที่อาจดึงลงชั่วคราว ก่อนขึ้นต่อ
-
เป้าหมายต่อไป $4.00/MMBtu — ทั้งแนวต้านและจุดทำกำไรสำคัญ
สรุป: นักลงทุนยัง คาดการณ์อุปทานตึงตัวและความต้องการใช้ความร้อนสูงขึ้น ทำให้ทุกการปรับฐานอาจเป็น โอกาสเข้าซื้อใหม่ ก่อนฤดูหนาว
Source: xStation5
Weather maps from NOAA indicate a significant cooling trend across the western United States, while temperatures in Florida are expected to ease from recent highs.
Source: NOAA
-
ราคาน้ำมัน ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า แต่ ไม่สามารถผ่านแนวต้าน ~$66/บาร์เรล ได้
-
ปัจจัยสำคัญ:
-
OPEC+ เพิ่มกำลังการผลิตอย่างระมัดระวัง 137,000 บาร์เรล/วัน
-
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และ การโจมตีโรงกลั่นรัสเซียในยูเครน
-
OPEC พร้อม หยุดหรือกลับลดการผลิต เพื่อปรับสมดุลอุปสงค์ที่อ่อนตัวกับแรงกดดันด้านอุปทาน
-
-
Brent futures: เผชิญ แนวต้านสำคัญ ~$65.5/บาร์เรล
Source: xStation5
US OPEN: Wall Street ไม่หวั่นต่อการปิดรัฐบาล 📈💲
การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE40
ทองคำปรับตัวขึ้น 1.3% ท่ามกลางความน่าจะเป็นที่ เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 📈
กราฟเด่นวันนี้: EURUSD