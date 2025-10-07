อ่านเพิ่มเติม
08:53 · 7 ตุลาคม 2025

สรุปหัวข้อ: ก๊าซธรรมชาติพุ่ง น้ำมันใกล้แนวต้าน

ประเด็นหลัก

  • NATGAS: ปรับตัวขึ้นตาม พยากรณ์อากาศเย็น และ คาดการณ์ความต้องการสูงขึ้น

    • ปัจจัยทางเทคนิคดีขึ้น แต่ ความผันผวนยังสูง

  • น้ำมันดิบ (Oil): เคลื่อนไหว ใกล้โซนแนวต้าน ~$66/บาร์เรล

NATGAS (Henry Hub) – อัปเดตเช้าวันนี้ 📈

  • ราคาก๊าซธรรมชาติ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ตาม พยากรณ์อากาศเย็นในสหรัฐฯ และยุโรป

  • แรงซื้อก่อนฤดูหนาว ส่งราคาขึ้น ใกล้ $3.50/MMBtu

  • สัญญาเดือนพฤศจิกายน เริ่มมีราคาสูงตามฤดูกาลและคาดการณ์การบริโภคเพิ่ม

แนวโน้มระยะยาว:

  • ราคายังคง เทรนด์ขาขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

  • การปรับฐานล่าสุดในเดือนสิงหาคม แตะ ~$2.65 ถือเป็นการสะสมกำลังก่อนขึ้นต่อ

  • แนวรับสำคัญ:

    • 200-day EMA ~$3.30

    • 50-day EMA ~$3.20 กำลังปรับตัวขึ้น

ระดับสำคัญ:

  • ราคายังมี ช่องว่างราคาที่อาจดึงลงชั่วคราว ก่อนขึ้นต่อ

  • เป้าหมายต่อไป $4.00/MMBtu — ทั้งแนวต้านและจุดทำกำไรสำคัญ

สรุป: นักลงทุนยัง คาดการณ์อุปทานตึงตัวและความต้องการใช้ความร้อนสูงขึ้น ทำให้ทุกการปรับฐานอาจเป็น โอกาสเข้าซื้อใหม่ ก่อนฤดูหนาว

Source: xStation5

Weather maps from NOAA indicate a significant cooling trend across the western United States, while temperatures in Florida are expected to ease from recent highs.

Source: NOAA

  • ราคาน้ำมัน ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า แต่ ไม่สามารถผ่านแนวต้าน ~$66/บาร์เรล ได้

  • ปัจจัยสำคัญ:

    • OPEC+ เพิ่มกำลังการผลิตอย่างระมัดระวัง 137,000 บาร์เรล/วัน

    • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และ การโจมตีโรงกลั่นรัสเซียในยูเครน

    • OPEC พร้อม หยุดหรือกลับลดการผลิต เพื่อปรับสมดุลอุปสงค์ที่อ่อนตัวกับแรงกดดันด้านอุปทาน

  • Brent futures: เผชิญ แนวต้านสำคัญ ~$65.5/บาร์เรล

Source: xStation5

