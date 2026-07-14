กราฟเด่นวันนี้ 🚩 โกโก้รีบาวด์ แม้สต็อกเพิ่มและสภาพอากาศแอฟริกาดีขึ้น

- โกโก้ปรับตัวฟื้นขึ้นเมื่อวานนี้ โดยขึ้นไปใกล้ระดับ 5,800 ดอลลาร์ต่อตัน และพยายามกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นหลักอีกครั้ง
- ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า สต็อกโกโก้ในตลาด ICE เริ่มทรงตัว ขณะที่สภาพอากาศในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโกโก้สำคัญ มีแนวโน้มดีขึ้น
- แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของโกโก้ในฝั่งอุปทานจะปรับตัวดีขึ้น แต่กลุ่มนักเก็งกำไรรายใหญ่ที่ติดตามโดยรายงาน Commitments of Traders (COT) ยังไม่ได้เริ่มสร้างสถานะขายขนาดใหญ่ที่ชัดเจน
- โกโก้ปรับตัวฟื้นขึ้นเมื่อวานนี้ โดยขึ้นไปใกล้ระดับ 5,800 ดอลลาร์ต่อตัน และพยายามกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นหลักอีกครั้ง
- ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า สต็อกโกโก้ในตลาด ICE เริ่มทรงตัว ขณะที่สภาพอากาศในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโกโก้สำคัญ มีแนวโน้มดีขึ้น
- แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของโกโก้ในฝั่งอุปทานจะปรับตัวดีขึ้น แต่กลุ่มนักเก็งกำไรรายใหญ่ที่ติดตามโดยรายงาน Commitments of Traders (COT) ยังไม่ได้เริ่มสร้างสถานะขายขนาดใหญ่ที่ชัดเจน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ปรับตัวลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้จากระดับประมาณ 6,500 ดอลลาร์ต่อตัน ลงมาใกล้ 5,500 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นระดับที่เคยเห็นครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม 2025 โดยแรงขายดังกล่าวเกิดจากการทำกำไรของนักลงทุน และการปิดสถานะซื้อ (Long positions) หลังจากมีสัญญาณว่าอุปทานโกโก้จากไอวอรีโคสต์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก มีปริมาณเพิ่มขึ้น การฟื้นตัวของราคาในวันนี้ดูเหมือนจะเป็นการปรับตัวทางเทคนิคเป็นหลัก แม้ว่าภาพรวมสภาพอากาศในแอฟริกาตะวันตกจะยังคงปรับตัวดีขึ้น
- ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ระบุว่า เกษตรกรได้ส่งมอบโกโก้จำนวน 2.07 ล้านตันเมตริก ไปยังท่าเรือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2025 ถึง 5 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกัน สต็อกโกโก้ที่ติดตามโดย ICE เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี
- ราคาโกโก้ที่อยู่ในระดับสูงยังคงกดดันความต้องการ โดยปริมาณการบดโกโก้ทั่วโลก (Global cocoa grindings) ยังคงเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากผู้ผลิตช็อกโกแลตประสบปัญหาในการส่งต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภค
- ปัจจุบันปริมาณฝนกำลังเพิ่มขึ้นในกานาและไอวอรีโคสต์ และคาดว่าจะดำเนินต่อไป ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของต้นโกโก้ โดยสองประเทศนี้รวมกันคิดเป็นประมาณ 60% ของผลผลิตโกโก้ทั่วโลก
- นอกจากนี้ ยังพบว่าปริมาณฝนในแอฟริกาตะวันออกอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการผลิตมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มแนวโน้มด้านอุปทานในอนาคต
- อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝนยังคงกระจายตัวไม่สม่ำเสมอและมีความเอื้ออำนวยน้อยกว่าในพื้นที่ปลูกโกโก้ของอินโดนีเซียและมาเลเซีย แม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีบทบาทในตลาดโกโก้โลกน้อยกว่ากานาและไอวอรีโคสต์มาก ขณะเดียวกัน บริเวณบาเฮียของบราซิลยังคงเผชิญกับภาวะแห้งแล้งตามฤดูกาล แต่บราซิลมีความสำคัญต่อตลาดโกโก้โลกในระดับที่ต่ำกว่า
กราฟ COCOA (D1)
เมื่อพิจารณากราฟรายวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ ICE ราคาได้ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดล่าสุด และสามารถชดเชยการขาดทุนบางส่วน หลังจากปรับตัวลดลงมากกว่า 10% ในช่วงหลายเซสชันที่ผ่านมา
แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 6,450–6,700 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงล่าสุดและระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ของรอบการปรับตัวลงล่าสุด
แนวรับแรกอยู่บริเวณ 5,000–5,200 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งเป็นโซนที่มีทั้งระดับราคาจิตวิทยาที่สำคัญ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200) และระดับ Fibonacci Retracement 23.6% มาบรรจบกัน
COCOA Chart (D1)
ที่มา: xStation5
รายงาน CoT ล่าสุดสะท้อนอะไร?
กองทุนลดสถานะขาย ขณะที่ผู้ผลิตยังคงป้องกันความเสี่ยง
รายงาน Commitments of Traders (CoT) ล่าสุดสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด
ด้านหนึ่งคือ Commercials ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตลาดโกโก้จริง ยังคงถือสถานะที่คาดว่าราคาจะปรับตัวลง ผ่านกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
ขณะที่อีกด้านคือ Managed Money ซึ่งรวมถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์และนักเก็งกำไรรายใหญ่ เริ่มลดสถานะขาย (Short exposure) ลง
ปัจจุบัน Commercials ถือสถานะสุทธิฝั่งขาย (Net Short) ประมาณ 23,500 สัญญา
ในสัปดาห์ล่าสุด กลุ่มนี้เพิ่มทั้งสถานะซื้อและขาย แต่สถานะป้องกันความเสี่ยงฝั่งขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่า ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมปกติของผู้ผลิตโกโก้ เนื่องจากผู้ผลิตมักใช้ช่วงเวลาที่ราคาสูงเพื่อทำการล็อกราคาขายล่วงหน้า
ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของสถานะขายจากกลุ่ม Commercials ไม่ควรถูกตีความโดยอัตโนมัติว่าเป็นมุมมองขาลง แต่เป็นกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงตามปกติของธุรกิจ
พฤติกรรมของ Managed Money น่าสนใจกว่า
แม้ว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ยังคงมีสถานะสุทธิฝั่งขายประมาณ 5,900 สัญญา แต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขาเพิ่มสถานะซื้อ (Long positions) และปิดสถานะขายมากกว่า 3,300 สัญญา
สิ่งนี้บ่งชี้ว่า กองทุนเก็งกำไรไม่ได้กำลังเดิมพันอย่างหนักกับการปรับตัวลงครั้งใหญ่อีกครั้ง แต่กำลังลดความเสี่ยงจากมุมมองขาลงก่อนหน้า
ขณะเดียวกัน Open Interest เพิ่มขึ้นมากกว่า 11,000 สัญญา ซึ่งสะท้อนว่ามีเงินทุนใหม่เข้าสู่ตลาด ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวที่เกิดจากนักลงทุนเดิมปิดสถานะเท่านั้น
เมื่อรวมกับ:
- แนวโน้มอุปทานในแอฟริกาตะวันตกที่ดีขึ้น
- ปริมาณโกโก้จากไอวอรีโคสต์ที่เพิ่มขึ้น
- ความต้องการจากอุตสาหกรรมช็อกโกแลตที่อ่อนแอลง
ข้อมูล CoT ล่าสุดจึงสะท้อนว่า การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็น การปรับฐานหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในปีที่ผ่านมา มากกว่าจะเป็นสัญญาณยืนยันการเข้าสู่ตลาดขาลงระยะยาว
แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของโกโก้ฝั่งอุปทานจะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่สถานะของกลุ่มนักเก็งกำไรรายใหญ่ยังไม่ได้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างมากว่าราคากำลังเข้าสู่แนวโน้มขาลงต่อเนื่องหลายเดือน
การยืนยันแนวโน้มดังกล่าวน่าจะต้องรอรายงาน CoT ในอนาคตที่แสดงให้เห็นว่า:
- กองทุนเพิ่มสถานะขายเก็งกำไรอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง
- ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานยังคงปรับตัวดีขึ้น
จึงจะเป็นสัญญาณที่แข็งแรงขึ้นว่าตลาดโกโก้อาจเข้าสู่ช่วงขาลงระยะยาวได้จริง
Source: CFTC, Commitments of Traders
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