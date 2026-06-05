  
20:08 · 5 มิถุนายน 2026

🔴Live: ทองจะร่วงหรือพุ่ง? รู้พร้อมกันคืนนี้

  ทองคำต่ำสุดใน 2 เดือน… แต่เกมนี้อาจไม่จบแบบที่คุณคิด!

⏰ เข้าร่วม ไลฟ์กับผู้เชี่ยวชาญ XTB เวลา 20:00 น. 

 

 

 

📅 ระยะเวลาโปรโมชั่น
1 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2026

💰 เงื่อนไขการเข้าร่วม
• ฝากเงินขั้นต่ำ 500 USD
• ต้องทำการฝากภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

🎁 โครงสร้างโบนัส
• ฝาก 500–999 USD → รับโบนัส 66 USD
• ฝาก 1,000–1,999 USD → รับโบนัส 166 USD
• ฝาก 2,000 USD ขึ้นไป → รับโบนัส 366 USD พร้อมรับ Swap Rebate สูงสุด 66 USD ภายในเดือนมิถุนายน

📌 เงื่อนไขการรับโบนัส
• โบนัสจะถูกเครดิตเข้าบัญชีในวันทำการถัดไปหลังจากผ่านคุณสมบัติ
• ยอดคงเหลือในบัญชีต้องคงไว้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของมูลค่าโบนัสที่ได้รับ

ตัวอย่าง:
โบนัส 66 USD → ยอดคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 132 USD

• โบนัสอาจถูกยกเลิก หากยอดคงเหลือลดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อันเนื่องมาจาก:

  • การขาดทุนจากการเทรด
  • การถอนเงิน
  • การซื้อขายหุ้น

💸 เงื่อนไขการถอนโบนัส
• โบนัสสามารถถอนออกได้ภายใน 60 วัน หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน
• ปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ (Lots) = มูลค่าโบนัส ÷ 2.5

ตัวอย่าง:
• โบนัส 66 USD → ต้องเทรด 26.4 Lots
• โบนัส 166 USD → ต้องเทรด 66.4 Lots
• โบนัส 366 USD → ต้องเทรด 146.4 Lots

หมายเหตุ:
• ไม่ใช่ทุกผลิตภัณฑ์ที่นับรวมในเงื่อนไขปริมาณการซื้อขาย (เช่น หุ้นและ ETF ไม่ถูกนับรวม)
• ทุกออเดอร์ต้องเปิดค้างไว้อย่างน้อย 3 นาที

⚠️ เงื่อนไขเพิ่มเติม
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

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