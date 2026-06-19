  
11:05 · 19 มิถุนายน 2026

🔴Live: ทองยังอ่อน ทองจะรุ่งหรือ ร่วง

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🟡ทองคำ… หลายคนกำลังเข้าใจง่ายเกินไป
หลายคนสรุปว่า
สงครามจบ = ทองต้องลง
แต่ความจริงซับซ้อนกว่านั้น
ถ้าน้ำมันลง → เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง
ถ้าเงินเฟ้อลด → Fed อาจไม่จำเป็นต้องคงนโยบายตึงตัวนาน
ถ้า Fed ผ่อนคลาย → USD และ Bond Yield อาจอ่อนลง
→ ซึ่งทั้งหมดนี้ “อาจกลับไปเป็นบวกกับทองคำได้”
ตลาดการเงินทำงานเป็นลูกโซ่ ไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรง
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