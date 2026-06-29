  
11:00 · 29 มิถุนายน 2026

🔴Live: ทองโลกไป $4,100 ไหวไหม?

 ⏰ เข้าร่วม ไลฟ์กับผู้เชี่ยวชาญ XTB เวลา 11:00 น. 

 
 

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 โบนัสต้อนรับสำหรับเริ่มต้นเทรด

 สิทธิ์เข้าร่วม Workshop “Gold for Beginners” สำหรับผู้เริ่มต้น

 เรียนรู้พื้นฐานการเทรด Forex, ทองคำ และดัชนีแบบเข้าใจง่าย

เพียงทำ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ:
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3️⃣ ฝากเงินขั้นต่ำ $100 ภายใน 2 วันหลังเปิดบัญชี

💡 เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าใหม่ในประเทศไทยเท่านั้น

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