  
11:00 · 6 กรกฎาคม 2026

🔴Live: ทองโลกแตะ $4,200 ไม่ใช่เรื่องน่าแปลก?

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 โบนัสต้อนรับสำหรับเริ่มต้นเทรด

 สิทธิ์เข้าร่วม Workshop “Gold for Beginners” สำหรับผู้เริ่มต้น

 เรียนรู้พื้นฐานการเทรด Forex, ทองคำ และดัชนีแบบเข้าใจง่าย

เพียงทำ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ:

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