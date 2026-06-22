  
11:00 · 22 มิถุนายน 2026

🔴Live: อิหร่านถอนเจรจาทองจะขึ้น $4,300?

 ⏰ เข้าร่วม ไลฟ์กับผู้เชี่ยวชาญ XTB เวลา 11:00 น. 


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 โบนัสต้อนรับสำหรับเริ่มต้นเทรด

 สิทธิ์เข้าร่วม Workshop “Gold for Beginners” สำหรับผู้เริ่มต้น

 เรียนรู้พื้นฐานการเทรด Forex, ทองคำ และดัชนีแบบเข้าใจง่าย

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