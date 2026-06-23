Market Wrap: ตลาดลดความคาดหวังเชิงบวก หลังการเมืองอังกฤษเกิดแรงสั่นสะเทือน 💥

ดัชนีหุ้นยุโรปเปิดสัปดาห์ด้วยทิศทางที่ผสมผสานกัน โดยดัชนี IBEX 35 ของสเปนปรับตัวขึ้น 0.65%, ดัชนี AEX ของเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้น 0.56% และดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนขยับขึ้นเล็กน้อย 0.19% ขณะที่ DAX ของเยอรมนี (-0.25%), CAC 40 ของฝรั่งเศส (-0.78%) และ FTSE MIB ของอิตาลี (-0.32%) ยังคงเผชิญแรงกดดัน
บรรยากาศการลงทุนได้รับอิทธิพลหลักจากพัฒนาการเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หลังจากผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์และปากีสถานประกาศข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรดแมปสู่ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วัน ซึ่งช่วยลดส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk Premium) ลงอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม การเจรจายังคงเปราะบาง โดยอิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่เคยผลักดันราคาน้ำมันขึ้นไปเกือบ 126 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนพฤษภาคม ทำให้ตลาดยังคงระมัดระวังต่อความยั่งยืนของการคลี่คลายความตึงเครียดในครั้งนี้
น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงราว 0.7% มาอยู่ที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ซื้อขายอยู่ในช่วง 75–77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยลดช่วงบวกก่อนหน้านี้ลง ด้านค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยดัชนี DXY เพิ่มขึ้น 0.13% ขณะที่ USD/JPY ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 161.74 จากแรงหนุนของท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งส่งสัญญาณว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน
อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสหราชอาณาจักรคือการลาออกของนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ ซึ่งได้ประกาศอย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้ว่าจะลงจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานและหัวหน้ารัฐบาล ส่งผลให้สหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ภายในระยะเวลาเพียง 10 ปี
อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดค่อนข้างจำกัด โดยเงินปอนด์อ่อนค่าลงเพียง 0.19% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ประมาณ 1.3207 ดอลลาร์ต่อปอนด์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปีแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.85% เนื่องจากตลาดได้สะท้อนความเป็นไปได้ของการลาออกครั้งนี้ไปแล้ว หลังจากแอนดี เบิร์นแฮม ชนะการเลือกตั้งซ่อมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตลาดคาดการณ์ Polymarket ประเมินโอกาสที่เบิร์นแฮมจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสูงถึง 96% และการเปิดรับสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานจะเริ่มขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญสำหรับตลาดพันธบัตรที่ยังคงกังวลคือ ใครจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐบาลชุดใหม่จะรับมือกับมรดกทางการคลังที่ท้าทายที่สุดของสตาร์เมอร์ ซึ่งก็คือสถานะการเงินภาครัฐที่ตึงตัวได้อย่างไร
ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมภายในดัชนี Euro Stoxx 50 กลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่ +1.62% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่กลุ่มสินค้าหรูหราและสินค้าอุปโภคบริโภคตามดุลยพินิจ (Luxury & Consumer Discretionary) ปรับตัวลดลงมากที่สุดที่ -2.77% นอกจากนี้ กลุ่มสื่อสาร (-1.50%) และกลุ่มเฮลธ์แคร์ (-1.10%) ก็ยังคงอยู่ในแดนลบเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของดัชนี VSTOXX ซึ่งเป็นมาตรวัดความผันผวนของตลาดยุโรป โดยลดลง 1.61% จากระดับปิดก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าตลาดเริ่มกลับมาสงบลงบ้าง หลังจากเผชิญความผันผวนอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ข้อมูลรายบริษัท
- Infineon Technologies เป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในดัชนี Euro Stoxx 50 โดยเพิ่มขึ้น 4.80% ในการซื้อขายวันนี้ และยังคงรักษาโมเมนตัมที่แข็งแกร่งด้วยผลตอบแทน +130.6% ตั้งแต่ต้นปี และ +150.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ค่า P/E อยู่ที่ระดับ 100 เท่า สะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนต่อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์สำหรับภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ ท่ามกลางกระแส AI ที่ยังคงร้อนแรง
- Hermès International ปรับตัวลดลง 5.57% และเป็นหุ้นที่ร่วงแรงที่สุดในดัชนี โดยราคาหุ้นลดลงแล้ว 23.5% ตั้งแต่ต้นปี แรงกดดันในกลุ่มสินค้าหรูหรามาจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ในจีนที่อ่อนแอลง รวมถึงการชะลอตัวของการใช้จ่ายในกลุ่มผู้บริโภคระดับพรีเมียม
- ด้าน LVMH ปรับตัวลดลง 2.84% ตอกย้ำภาวะอ่อนแอของกลุ่มสินค้าหรูหรา ซึ่งปรับตัวลงแล้ว 23.9% นับตั้งแต่ต้นปี
- EasyJet ปรับตัวขึ้นประมาณ 3% หลังจากกองทุน Castlelake ยื่นข้อเสนอเข้าซื้อกิจการสายการบินเป็นครั้งที่สาม ส่งผลให้กระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่ำของยุโรปกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
- ในทางกลับกัน Babcock International ปรับตัวลดลงเกือบ 4% หลังจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง โดยบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งนี้มีผลกำไรขั้นต้นต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
- ขณะที่ BioArctic พุ่งขึ้น 8% หลังประกาศความร่วมมือกับ Eli Lilly ในการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการรักษาโรคทางระบบประสา
ปอนด์พุ่ง หลังนักลงทุนตอบรับการเปลี่ยนผ่านผู้นำอังกฤษ 🇬🇧🚀
น้ำมันปรับตัวลงอีกครั้ง แม้วิกฤตฮอร์มุซยังไม่คลี่คลาย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข CPI ของแคนาดาเป็นไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 💡
Morning Wrap: ยังเปราะบาง แต่ก็ยังไปต่อได้ นักลงทุนเชื่อมั่นว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านมีความคืบหน้า ⏰