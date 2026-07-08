  
15:35 · 8 กรกฎาคม 2026

Market Wrap: ตลาดหุ้นยุโรปอ่อนตัว หลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง หลังราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มแรงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
  • Donald Trump วิพากษ์วิจารณ์อิหร่าน พร้อมระบุว่า บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) มีแนวโน้มว่าจะล้มเหลวแล้ว
  • นักลงทุนกำลังรอการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC Minutes) ภายใต้การนำของ Kevin Warsh เพื่อค้นหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไป
  • หุ้นกลุ่มพลังงานยังคงทำผลงานเหนือกว่าตลาดโดยรวม โดยหุ้นของ Shell และ BP ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดการซื้อขายวันพุธภายใต้แรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงการรอคอยการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC Minutes) ภายใต้การนำของ Kevin Warsh

ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้ว่าการปรับตัวลงของตลาดโดยรวมยังอยู่ในวงจำกัด นักลงทุนกังวลมากขึ้นว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออีกครั้ง และทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตต้องล่าช้าออกไป

ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการสื่อสารของ Fed ภายใต้ประธานคนใหม่ ยังเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด ส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซยังคงปรับตัวได้ดีกว่าตลาด จากแรงหนุนของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

Donald Trump ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านมีแนวโน้มล้มเหลวแล้ว พร้อมวิจารณ์ผู้นำอิหร่าน และส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ พร้อมกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งหากมีความจำเป็น

ประเด็นสำคัญ

  • ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.6% สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุน มากกว่าการเทขายอย่างตื่นตระหนก
  • ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลงราว 1%, CAC 40 ของฝรั่งเศสอ่อนตัว 0.9% ขณะที่ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร และ FTSE MIB ของอิตาลี ต่างปรับตัวลงประมาณ 0.7%
  • สัญญาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้นราว 2% แตะระดับประมาณ 75.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมารุนแรงขึ้น และรัฐบาลสหรัฐฯ ตัดสินใจยกเลิกข้อยกเว้นสำคัญที่เคยอนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันดิบได้
  • ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยิ่งเพิ่มความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวสูงขึ้น และลดความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
  • นักลงทุนจับตาการเผยแพร่รายงานการประชุม Fed เดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้การนำของ Kevin Warsh ที่ส่งสัญญาณว่าจะใช้แนวทางการสื่อสารที่โปร่งใสน้อยกว่าประธาน Fed คนก่อน ๆ
  • จากการประชุมครั้งล่าสุด กรรมการ Fed เกือบครึ่งหนึ่งยังเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ดังนั้น หากรายงานการประชุมมีน้ำเสียงเชิง Hawkish ก็อาจทำให้ตลาดต้องปรับมุมมองต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอีกครั้ง
  • หุ้นกลุ่มพลังงานยังคงโดดเด่น โดย BP ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.3% และ Shell เพิ่มขึ้นราว 1.6% ส่งผลให้ทั้งสองบริษัทเป็นหนึ่งในหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดของตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้

EU50, DE40 (กราฟรายวัน D1)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Euro Stoxx 50 ยังคงเคลื่อนไหวใกล้กรอบบนของ Ascending Channel ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังมีพื้นที่สำหรับการปรับฐาน หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงทวีความรุนแรงต่อไป

ระดับแนวรับสำคัญในขณะนี้อยู่บริเวณ 6,240 จุด ซึ่งได้รับการยืนยันจากพฤติกรรมราคาก่อนหน้า และถือเป็นระดับที่นักลงทุนควรจับตาอย่างใกล้ชิด

Source: xStation5

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า DAX ปรับตัวถอยลงเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (50-day EMA) บริเวณระดับ 25,000 จุด

หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับแนวรับนี้ อาจเป็นสัญญาณของการปรับตัวลงระลอกใหม่ที่มีขนาดใกล้เคียงกับรอบก่อนหน้า และเปิดทางให้ตลาดทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (200-day EMA)

พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม เนื่องจากการยกระดับความขัดแย้งเพิ่มเติมอาจเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดหุ้นเยอรมนีมากขึ้นในระยะต่อไป

Source: xStation5

8 กรกฎาคม 2026, 15:30

Chart of the Day: EURUSD ถูกกดดันจากทั้ง Fed, ECB และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
8 กรกฎาคม 2026, 14:41

Economic Calendar: จับตารายงานการประชุม FOMC และท่าทีสายเหยี่ยวของ RBNZ
8 กรกฎาคม 2026, 13:27

Morning Wrap: ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียปะทุอีกครั้ง ดันน้ำมันกลับมาเป็นจุดสนใจของตลาด
8 กรกฎาคม 2026, 09:02

หุ้นยูเรเนียมหลังแรงเทขาย 📉 Uranium Energy Corp. ร่วง 50% จากจุดสูงสุด
ข่าวดัชนี ข่าวตลาดหุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก