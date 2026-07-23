Market Wrap: AI CAPEX กลายเป็นแรงกดดัน 🚩 หุ้น Alphabet และ Tesla กดดันตลาดทั่วโลก (23.07.2026)

- ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ยังคงยืนเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures rollover)
- หุ้น Alphabet ร่วงเกือบ 4% ในตลาดก่อนเปิดทำการ (Pre-market) ขณะที่ Tesla ปรับตัวลงมากกว่า 5% หลังบริษัทประกาศเพิ่มการลงทุนด้าน AI อีกครั้ง
- ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.8% ขณะที่หุ้น STMicroelectronics ร่วงกว่า 13% หลังรายงานผลประกอบการ
- นักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI (AI ROI) มากขึ้น แทนที่จะมองเพียงการเพิ่มขึ้นของ เม็ดเงินลงทุนด้าน AI (AI CAPEX)
- ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ยังคงยืนเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังการเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures rollover)
- หุ้น Alphabet ร่วงเกือบ 4% ในตลาดก่อนเปิดทำการ (Pre-market) ขณะที่ Tesla ปรับตัวลงมากกว่า 5% หลังบริษัทประกาศเพิ่มการลงทุนด้าน AI อีกครั้ง
- ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.8% ขณะที่หุ้น STMicroelectronics ร่วงกว่า 13% หลังรายงานผลประกอบการ
- นักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI (AI ROI) มากขึ้น แทนที่จะมองเพียงการเพิ่มขึ้นของ เม็ดเงินลงทุนด้าน AI (AI CAPEX)
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ และหุ้นยุโรปเผชิญแรงกดดัน หลังงบ Alphabet และ Tesla
ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ภายใต้แรงกดดัน หลังผลประกอบการของ Alphabet และ Tesla ทำให้นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่า การใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มูลค่ามหาศาลจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้หรือไม่
เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX) ถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกต่อบริษัท AI แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลมากขึ้น
นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามต่อ AI CAPEX มหาศาล
Alphabet เปิดเผยแผนเพิ่มการลงทุนด้าน CAPEX สูงถึง 205 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 จากประมาณการเดิมที่ 190 พันล้านดอลลาร์
ขณะที่หลังประกาศผลประกอบการ Tesla ซีอีโอ Elon Musk ระบุว่า บริษัทควรเดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI “ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยไม่ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง”
ก่อนหน้านี้ ข่าวการลงทุนดังกล่าวมักช่วยหนุนมุมมองว่า การปฏิวัติ AI กำลังเร่งตัวขึ้น และผลักดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีให้ปรับตัวสูงขึ้น
แต่ในเวลานี้ นักลงทุนกำลังตั้งคำถามใหม่ว่า บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังเข้าสู่ การแข่งขันด้าน AI ที่ใช้เงินลงทุนสูงเกินไป ซึ่งอาจกดดันผลตอบแทนของทั้งอุตสาหกรรมในระยะยาวหรือไม่
หุ้นเทคโนโลยีกดดันตลาดหุ้นทั่วโลก
ความเชื่อมั่นที่อ่อนแอลงต่อบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เริ่มส่งผลต่อภาพรวมตลาดหุ้น
- S&P 500 Futures ลดลงประมาณ 0.4%
- Dow Jones Futures ลดลงราว 0.5%
- Stoxx Europe 600 ลดลง 0.8%
- DAX เยอรมนี ลดลง 0.8%
- CAC 40 ฝรั่งเศส ลดลงประมาณ 1%
หุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือ STMicroelectronics ซึ่งร่วงเกือบ 15% หลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ขณะที่ Dassault Aviation ปรับตัวขึ้นมากกว่า 8% หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง
ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังทรงตัวค่อนข้างแข็งแกร่ง ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ปรับขึ้นมากกว่า 3% เพิ่มความกังวลต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและต้นทุนของภาคธุรกิจ
มุมมอง EU50 และ DE40
Euro Stoxx 50 (EU50)
ฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ แต่ยังคงอยู่ใกล้ขอบบนของช่องแนวโน้มขาขึ้น
- เส้นค่าเฉลี่ย EMA200 อยู่บริเวณ 5,900 จุด
- หากแรงขายเพิ่มขึ้น การปรับตัวลงต่ำกว่า 5,800 จุด ยังเป็นความเป็นไปได้
- แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 6,500 จุด
ตลาดกำลังจับตาว่าแรงกดดันจากหุ้น AI จะเป็นเพียงการพักฐานระยะสั้น หรือเป็นจุดเปลี่ยนของมุมมองนักลงทุนต่อการลงทุน AI ครั้งใหญ่
ที่มา: xStation5
DAX (DE40)
ฟิวเจอร์สของ DAX กลับมาปรับตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีส้มอีกครั้ง สะท้อนว่าฝั่งผู้ขายกำลังพยายามกลับมาควบคุมทิศทางตลาด แม้ปริมาณแรงขายในปัจจุบันยังอยู่ในระดับค่อนข้างเบาบาง
ที่มา: xStation5
AI เข้าสู่ยุคประเมินมูลค่ารอบใหม่
นักลงทุนจำนวนมากขึ้นเริ่มมองว่า ช่วงเวลาแห่งความเชื่อมั่นแบบไร้เงื่อนไขต่อ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจกำลังสิ้นสุดลง หลังจากหลายเดือนที่เม็ดเงินไหลเข้าสู่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่างมหาศาล กองทุนต่าง ๆ เริ่มลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มนี้ลง
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าตลาดขาขึ้นของ AI จะจบลง แต่สะท้อนว่า วิธีประเมินมูลค่าบริษัท AI กำลังเปลี่ยนไป
ตลาดไม่ได้ให้รางวัลกับการเพิ่ม ค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX) เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป นักลงทุนต้องการเห็นหลักฐานว่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ลงทุนใน ดาต้าเซ็นเตอร์ ชิป AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ จะสามารถสร้างรายได้ กำไร กระแสเงินสด และความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนได้จริง
ดังนั้น สำหรับบริษัทอย่าง Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon และ Tesla คำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่
“บริษัทลงทุนด้าน AI มากแค่ไหน?”
แต่อยู่ที่
“การลงทุนเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนได้มากเพียงใด?”
ประเด็นดังกล่าวมีแนวโน้มกลายเป็นหนึ่งในธีมการลงทุนหลักของกลุ่มเทคโนโลยีในไตรมาสข้างหน้า
ข่าวเด่นรายบริษัท
- SK Hynix จำกัดสัดส่วนหุ้นในเกาหลีใต้ที่สามารถแปลงเป็น ADR ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ เหลือ 2.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- BNP Paribas รายงานรายได้และกำไรไตรมาส 2 สูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์
- UniCredit ระบุว่ามีแนวโน้มเข้าควบคุม Commerzbank หลัง CEO Andrea Orcel เดินหน้าใกล้บรรลุดีลธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
- TotalEnergies รายงานกำไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น จากราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์กลั่นที่แข็งแกร่งขึ้น แม้ธุรกิจก๊าซจะมีผลประกอบการลดลง
- Nestlé ตกลงขายหุ้น 50% ในธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับ Platinum Equity มูลค่าประมาณ 3 พันล้านยูโร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับพอร์ตธุรกิจ
หุ้นยุโรปที่เคลื่อนไหวเด่น
ปรับตัวขึ้น
- Segro (+4.9%) – Prologis ยืนยันความสนใจเข้าซื้อกิจการมูลค่าประมาณ 14 พันล้านปอนด์
- Nokia (+4.2%) – ปรับเพิ่มแนวโน้มธุรกิจ หลังได้รับแรงหนุนจากความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้น
- Sartorius (+4.0%) – EBITDA ครึ่งปีแรกหลังปรับรายการพิเศษเป็นไปตามคาด
- argenx (+3.6%) – รายได้จากการดำเนินงานไตรมาส 2 สูงกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์
- Dassault Systèmes (+2.3%) – คาดรายได้ไตรมาส 3 เติบโต 3–5% เมื่อคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
- BE Semiconductor (+2.0%) – คาดอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 3 อยู่ที่ 63–65% ใกล้เคียงคาดการณ์ตลาด
- Daimler Truck (+1.2%) – ปรับเพิ่มแนวโน้มธุรกิจในตลาดอเมริกาเหนือ
- Fuchs (+1.0%) – หุ้นปรับขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานผลประกอบการ
ปรับตัวลง
- Deutsche Boerse (-1.4%) – EBITDA ไตรมาส 2 สูงกว่าคาด แต่ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยจากคลังเงิน
- Var Energi (-2.3%) – RBC ปรับลดคำแนะนำกลุ่มพลังงาน แม้คงราคาเป้าหมายที่ 55 NOK
- Moncler (-4.0%) – รายได้ไตรมาส 2 ใกล้เคียงคาดการณ์ตลาด
- STMicroelectronics (-5.9%) – แม้คาดการณ์รายได้ดีขึ้นจากความต้องการ AI แต่ตลาดตอบรับเชิงลบต่อผลประกอบการ
กราฟ STMicroelectronics (D1)
หุ้นของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของยุโรปปรับตัวลงกลับไปสู่ระดับที่เคยเห็นล่าสุดในเดือนพฤษภาคม
ก่อนหน้านี้ ราคาหุ้นเคยพบแนวรับสำคัญบริเวณ 50 ยูโร ซึ่งเป็นทั้งระดับแนวรับและโซนสะสมตัวในช่วงตลาดทำจุดสูงสุดปี 2023
Source: xStation5
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