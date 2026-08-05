หุ้น McDonald's ปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ผลประกอบการไตรมาส 2 ออกมาคละเคล้า

หุ้น McDonald's ปรับขึ้น แม้ผลประกอบการไตรมาส 2 ออกมาแบบผสม
หุ้น McDonald's (MCD.US) ปรับตัวขึ้นราว 2% หลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 โดยบริษัทสามารถสร้างกำไรได้ดีกว่าที่ตลาดคาด แม้ว่ารายได้และยอดขายสาขาเดิม (Comparable Sales) จะออกมาต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย สะท้อนถึงความสามารถในการรักษาการเติบโตของกำไรท่ามกลางภาวะการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังเผชิญแรงกดดัน
ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาว่า McDonald's จะสามารถรักษาอัตรากำไรที่แข็งแกร่ง พร้อมเร่งการเติบโตของยอดขายทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของปีได้หรือไม่
ประเด็นสำคัญจากผลประกอบการ
- Adjusted EPS อยู่ที่ 3.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.32 ดอลลาร์ ขณะที่ Reported EPS อยู่ที่ 3.32 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน
- รายได้ (Revenue) เพิ่มขึ้น 4% YoY สู่ 7.10 พันล้านดอลลาร์ แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 7.13 พันล้านดอลลาร์
- กำไรสุทธิ (Net Income) เพิ่มขึ้น 5% YoY แตะ 2.36 พันล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับประมาณการของตลาด
- กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Income) เพิ่มขึ้น 3% YoY เป็น 3.3 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 3.39 พันล้านดอลลาร์
- ยอดขายสาขาเดิมทั่วโลก (Global Comparable Sales) เพิ่มขึ้น 1.3% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.39%
- ยอดขายสาขาเดิมในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.8% ต่ำกว่าคาดที่มากกว่า 1%
- กลุ่ม International Developed Licensed (IDL) เติบโต 1.9% และ International Operated Markets (IOM) เติบโต 1.5% ซึ่งทั้งสองส่วนต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เล็กน้อย
- ยอดขายรวมทั้งระบบ (Systemwide Sales) เพิ่มขึ้น 5% YoY หรือ 4% หากคำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ สะท้อนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและอุปสงค์ที่ยังแข็งแกร่ง
- ค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้น 17% YoY เป็น 817 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อัตราภาษีที่แท้จริงลดลงเหลือ 19.5% จาก 21.3% ในปีก่อน
ยืนยันเป้าหมายปี 2026 และเปลี่ยนผู้บริหาร
McDonald's ยังคงประมาณการผลประกอบการปี 2026 ตามเดิม โดยคาดว่า
- งบลงทุน (CapEx) อยู่ที่ 3.7–3.9 พันล้านดอลลาร์
- อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ในช่วง 40% กลางถึงปลาย
- อัตราภาษีที่แท้จริง 21–23%
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 4–6%
- อัตราการเปลี่ยนกำไรเป็นกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow Conversion) อยู่ในช่วง 80% ต้นถึงกลาง
บริษัทประกาศแต่งตั้ง Skye Anderson ขึ้นดำรงตำแหน่ง President of McDonald's USA แทน Joe Erlinger
กราฟ McDonald's (D1)
แม้ราคาหุ้น McDonald's จะฟื้นตัวหลังประกาศงบ แต่ยังคงซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลบริเวณ 340 ดอลลาร์ มากกว่า 25% โดยแรงกดดันส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่เม็ดเงินไหลเข้าสู่หุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง
หากกระแสการลงทุนในหุ้น AI เริ่มชะลอลง ขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงแข็งแกร่ง McDonald's อาจกลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาหุ้นเชิงรับ (Defensive Stocks) ที่มีฐานะการเงินมั่นคงและกระแสเงินสดสม่ำเสมอ
อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังเผชิญความท้าทายจากการเติบโตของยอดขายที่ชะลอลง และภาวะอิ่มตัวในหลายตลาดหลัก แม้ว่าช่วงการขยายธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดอาจผ่านพ้นไปแล้ว แต่ McDonald's ยังคงมีข้อได้เปรียบจากแบรนด์ระดับโลก เครือข่ายร้านอาหารขนาดใหญ่ และการเติบโตในตลาดต่างประเทศอีกหลายแห่ง
ในเชิงเทคนิค ระดับ 260 ดอลลาร์ เป็นแนวรับสำคัญ ขณะที่บริเวณ 295–300 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับเส้น EMA 200 วัน ถือเป็นแนวต้านหลักที่นักลงทุนควรจับตา
ที่มา: xStation5
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา McDonald's สามารถเพิ่มทั้ง รายได้ (Revenue) และ กำไรสุทธิ (Net Income) ได้อย่างต่อเนื่อง แม้อัตราการเติบโตจะอยู่ในระดับปานกลาง และมีความสม่ำเสมอมากกว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่
จุดแข็งสำคัญของ McDonald's คือความสามารถในการรักษา ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ให้อยู่ในระดับสูง แม้รายได้จะเติบโตไม่มากนัก ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ระดับโลกและโมเดลธุรกิจแบบ Franchise ที่สามารถขยายกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ROIC (Return on Invested Capital) ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าทุกเม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติมยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ย
ในด้านกระแสเงินสด Free Cash Flow Margin ยังคงแข็งแกร่งอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทมีศักยภาพเพียงพอในการจ่ายเงินปันผล ซื้อหุ้นคืน และลงทุนขยายธุรกิจต่อไป โดยไม่สร้างแรงกดดันต่อฐานะการเงินมากนัก
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้เริ่มชะลอลงในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นลักษณะปกติของแบรนด์ระดับโลกที่มีการเข้าถึงตลาดในระดับสูงอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าการสร้างมูลค่าในอนาคตจะพึ่งพา การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การผลักดันยอดขายผ่านช่องทางดิจิทัล และการขยายธุรกิจในต่างประเทศ มากกว่าการเร่งเปิดสาขาใหม่
ในมุมมองพื้นฐาน McDonald's ยังคงเป็นตัวอย่างของบริษัทประเภท "Compounder" หรือบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว จากคุณภาพธุรกิจที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง และการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัย แม้ว่าการเติบโตของรายได้จะไม่ได้โดดเด่นก็ตาม
การประเมินมูลค่า (Valuation)
การประเมินมูลค่าของ McDonald's ยังสะท้อนว่าตลาดมองบริษัทเป็น หุ้นคุณภาพระดับพรีเมียม (Premium Quality Business)
ปัจจุบัน หุ้นซื้อขายที่ระดับ P/E (TTM) ประมาณ 22.4 เท่า ขณะที่ Forward P/E อยู่ที่ประมาณ 21.1 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคาดหวังว่ากำไรของบริษัทจะเติบโตต่อในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
แม้ระดับการประเมินมูลค่าดังกล่าวจะไม่ถือว่าถูกเมื่อเทียบในเชิงตัวเลข แต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็น
- อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่อยู่ในระดับสูง
- กระแสเงินสดที่มีความสม่ำเสมอและคาดการณ์ได้
- โมเดลธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุนี้ หุ้นคุณภาพสูงอย่าง McDonald's จึงมักซื้อขายด้วย Valuation Premium เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโดยรวม เนื่องจากนักลงทุนยินดีจ่ายในราคาที่สูงกว่า เพื่อแลกกับความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน และศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: XTB Research
McDonald's ยังคงรักษาระดับ ความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profitability) ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมร้านอาหารระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสำคัญจากโมเดลธุรกิจแบบ Franchise ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ทั้ง EBITDA และ EBIT ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในอดีต แม้ว่าการเติบโตของรายได้จะชะลอลงในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา
ปัจจุบัน EBIT Margin อยู่ที่ประมาณ 45% หมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทุก 1 ดอลลาร์ ยังคงเหลือเป็นกำไรจากการดำเนินงานหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจแล้ว ซึ่งสะท้อนถึง
- อำนาจในการกำหนดราคา (Pricing Power) ที่แข็งแกร่ง
- มูลค่าแบรนด์ (Brand Equity) ระดับโลก
- ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่โดดเด่น
แม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับต้นทุนแรงงานและต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา การเติบโตของ EBIT เริ่มช้ากว่าการเติบโตของรายได้ ซึ่งสะท้อนว่า McDonald's กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ธุรกิจเติบโตเต็มที่ (Mature Stage) โดยบริษัทให้ความสำคัญกับ การรักษาอัตรากำไร มากกว่าการเร่งขยายธุรกิจเชิงรุก
สำหรับนักลงทุน ประเด็นสำคัญคือ McDonald's ยังคงสามารถสร้าง กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง และรักษาระดับ ความสามารถในการทำกำไรที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของอุตสาหกรรม แม้ว่ายอดขายจะเติบโตในอัตราที่ไม่สูงนัก
ด้วยเหตุนี้ McDonald's จึงยังเป็นตัวอย่างของ บริษัทคุณภาพสูง (High-Quality Business) ที่มูลค่าพื้นฐานของธุรกิจขับเคลื่อนจาก ความสม่ำเสมอและความยั่งยืนของผลกำไร มากกว่าการเติบโตของรายได้อย่างรวดเร็ว
Source: XTB Research
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