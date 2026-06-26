จับตาสหรัฐฯ ขณะที่ Micron หนุนหุ้นฟื้นตัว และราคาน้ำมันยังคงปรับลดลง
หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันอย่างหนักตลอดสัปดาห์ บรรยากาศการลงทุนเริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง แม้เดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่ยากลำบากสำหรับ Nasdaq ซึ่งปรับตัวลงแล้วกว่า 5% นับตั้งแต่ต้นเดือน แต่หากอิงจากการเคลื่อนไหวของสัญญาฟิวเจอร์ส ดัชนี Nasdaq มีโอกาสรีบาวด์มากกว่า 2% ในการซื้อขายวันพฤหัสบดี
ผลประกอบการ Micron จะจุดประกายการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีได้หรือไม่?
ปัจจัยสำคัญที่หนุนตลาดวันนี้คือการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี หลัง Micron ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาด
- รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 41.46 พันล้านดอลลาร์
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) สูงถึง 85%
- คาดว่าไตรมาสหน้าจะมีรายได้ 50 พันล้านดอลลาร์
- เงินลงทุน (CapEx) 10 พันล้านดอลลาร์
- อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะเพิ่มเป็น 86%
ผลประกอบการที่โดดเด่นทำให้หุ้น Micron พุ่งขึ้นกว่า 16% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อน 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
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การลงทุนด้าน AI ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อ
- การปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมา เช่น Palantir และ Arm มีสาเหตุหลักจากมูลค่าหุ้นที่แพงเกินไป มากกว่าความกังวลด้านเศรษฐกิจ
Nasdaq ฟื้นตัวได้ แต่แรงหนุนอาจยังไม่เพียงพอ
แม้ Nasdaq จะยังบวกประมาณ 10% ตั้งแต่ต้นปี แต่ความผันผวนเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
นักลงทุนพร้อมเข้าซื้อเมื่อมีข่าวดี แต่ยังคงกังวลเรื่องมูลค่าหุ้น (Valuation) ทำให้การฟื้นตัวอาจเป็นเพียงระยะสั้น และผลประกอบการของ Micron เพียงบริษัทเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้หุ้นเทคโนโลยีกลับเข้าสู่ขาขึ้นอย่างยั่งยืนในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
ดอลลาร์แข็งค่าตามคาดการณ์ดอกเบี้ย Fed
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
- EUR/USD ลดลง 2.58% ในเดือนนี้
- เงินเยนอ่อนค่าลง 1.6%
- ปอนด์อ่อนค่าลง 2%
สาเหตุหลักมาจากตลาดเริ่มปรับคาดการณ์ว่า Fed อาจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักประมาณ 34% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า และเริ่มมีการคาดการณ์ว่า Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ภายในปีนี้
เนื่องจาก Fed ภายใต้การนำของ Kevin Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้า (Forward Guidance) มากนัก ทิศทางดอกเบี้ยจึงขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก
ด้วยเหตุนี้ ตัวเลข PCE Inflation ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก
ตลาดคาดว่า
- PCE เดือนพฤษภาคมจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.1% จาก 3.8%
- พร้อมกับตัวเลข รายได้ส่วนบุคคล และ การใช้จ่ายผู้บริโภค
หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง อาจทำให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อ และกดดันราคาทองคำ ซึ่งปรับตัวลงแล้วกว่า 12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาน้ำมันที่ลดลงกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
แม้ตลาดจะคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้น แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังไม่ได้ปรับขึ้นตาม เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญกับการปรับตัวลงของราคาน้ำมันมากกว่า
หลังจากทรงตัวในระดับสูงมาหลายสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มลดลงตามราคาน้ำมัน
- Brent ลดลงอีกประมาณ 1% วันนี้
- และลดลงรวมกว่า 7% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
นักลงทุนในตลาดพันธบัตรมองว่าตราบใดที่ WTI ต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม แรงกดดันด้านเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มลดลง
ตัวเลข PCE เดือนพฤษภาคมอาจล้าสมัยแล้วหรือไม่?
แม้ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อ PCE เดือนพฤษภาคมจะเร่งตัวขึ้น แต่ราคาพลังงานที่ลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนมิถุนายนอาจทำให้ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ล้าหลัง
นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับ
- เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE)
- แนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงครึ่งหลังของปี
มากกว่าตัวเลขย้อนหลังเพียงเดือนเดียว
ยุโรปเผชิญคลื่นความร้อน ดันค่าไฟฟ้าพุ่ง
แม้ราคาน้ำมันจะลดลง แต่ยุโรปกลับเผชิญต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากคลื่นความร้อน โดยเฉพาะใน ฝรั่งเศส และ สเปน
ปัจจัยนี้อาจชะลอการลดลงของเงินเฟ้อในยุโรป และทำให้ตัวเลข CPI เดือนมิถุนายนออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้
ประเด็นสำคัญที่ตลาดต้องติดตามวันนี้
ตลาดจะจับตา 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
- ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ และข้อมูลรายได้-การใช้จ่ายผู้บริโภค
- การฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ว่าจะต่อเนื่องได้หรือไม่ หลังแรงหนุนจากผลประกอบการของ Micron
- ทิศทางราคาน้ำมันที่ยังมีแนวโน้มอ่อนตัว หลังอุปทานจากตะวันออกกลางกลับเข้าสู่ตลาดมากขึ้น จนเริ่มเกิดภาวะน้ำมันล้นตลาดในระยะสั้น
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