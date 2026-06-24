สรุปตลาดภาคเช้า: ดัชนีเริ่มทรงตัวหลังแรงเทขาย 🔼 ตลาดจับตาผลประกอบการของ Micron (24.06.2026)

- ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังพยายามทรงตัวหลังจากแรงเทขายที่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับ AI ในวันอังคารที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศผลประกอบการของ Micron ในคืนนี้หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด ซึ่งอาจกลายเป็นบททดสอบสำคัญต่ออุปสงค์ของชิปหน่วยความจำที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน AI
- ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวขึ้น 0.2% ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปบ่งชี้ถึงการเปิดตลาดที่ค่อนข้างสงบ
- SpaceX กำหนดราคาการออกหุ้นกู้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท มูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีอายุตราสารระหว่างปี 2031 ถึง 2056 อย่างไรก็ตาม หุ้นปรับตัวขึ้นเพียง 0.5% หลังตลาดปิด และยังคงลดลงกว่า 22% ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เงินทุนที่ได้จะถูกนำไปชำระหนี้ระยะสั้นและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท การระดมทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่บริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดก็เริ่มพึ่งพาตลาดตราสารหนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง
- FedEx ก็รายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดเช่นกัน และยังคงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก หุ้นของบริษัทร่วงลง 6% หลังรายงาน และลดลงเกือบ 25% ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 6.31 ดอลลาร์ เทียบกับ 6.07 ดอลลาร์ในปีก่อน ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบรายปี แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์ รายได้ของ Federal Express เพิ่มขึ้น 14% สู่ระดับ 21,600 ล้านดอลลาร์ และผู้บริหารคาดการณ์ EPS ปี 2026 อยู่ที่ 16.90–18.10 ดอลลาร์ ผลลัพธ์ดังกล่าวชี้ว่ากิจกรรมด้านขนส่งและโลจิสติกส์ยังคงแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดกังวล
- ดัชนี MSCI All Country World Index ลดลง 0.1% ขณะที่ดัชนีหุ้นเอเชียโดยรวมปิดลบ 0.4% หลังจากก่อนหน้านี้เคยปรับตัวขึ้นเกือบ 1% สะท้อนว่าความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุนยังคงเปราะบาง
- หุ้น TSMC ร่วงลงมากกว่า 3% และเข้าร่วมแรงขายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากก่อนหน้านี้หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันอย่างหนัก
- ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท บ่งชี้ถึงความพยายามในการฟื้นตัวหลังการปรับฐานรุนแรง แม้ว่าขนาดของการรีบาวด์ยังค่อนข้างจำกัด
- ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ฟื้นตัวบางส่วน หลังมีรายงานว่า Samsung อาจประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน (share buyback) อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนยังคงเปราะบางหลังจากดัชนีเผชิญหนึ่งในการปรับตัวลงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
- แรงร่วงของ KOSPI เมื่อวันอังคารส่วนใหญ่เกิดจากการปิดสถานะ leveraged อย่างรวดเร็วในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และบริษัทที่ได้รับอานิสงส์จาก AI สะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ได้รับแรงหนุนอย่างมากจากการวางสถานะเชิงรุกของนักลงทุน
- ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ภาพการเคลื่อนไหวแบบป้องกันความเสี่ยงยังคงชัดเจน โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ขณะที่ความต้องการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง นักลงทุนเริ่มระมัดระวังต่อมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น และกำลังประเมินผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อสินทรัพย์ต่าง ๆ
- ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวลงต่อ แต่ไม่ได้ช่วยหนุนตลาดหุ้นมากนัก โดย Brent เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังตลาดทยอยตัดส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk premium) ที่เคยสะท้อนความตึงเครียดในตะวันออกกลางออกไป
- การกลับมาของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสู่ภาวะปกติ หลังข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงาน และจำกัดแรงกดดันด้านราคาพลังงาน
- ด้านตลาดหุ้นอินโดนีเซียปรับตัวลดลงประมาณ 1.6% หลัง MSCI เลื่อนการพิจารณามาตรการปฏิรูปที่มุ่งปรับปรุงการเข้าถึงตลาดของนักลงทุนต่างชาติ การตัดสินใจดังกล่าวจุดประกายความกังวลอีกครั้งว่าอินโดนีเซียอาจถูกลดสถานะจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เป็นตลาดชายขอบ (Frontier Market) หากปัญหาสภาพคล่องและการเข้าถึงตลาดยังไม่ได้รับการแก้ไข
Source: xStation5
Source: xStation5
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